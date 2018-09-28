Japonya'nın göktaşına iniş yapan uzay aracından inanılmaz fotoğraflar

Geçtiğimiz hafta Ryugu asteroitinin yüzeyine gözlem araçları indirerek çok önemli bir ilke imza atan JAXA, inanılmaz fotoğraflar yayınlamaya devam ediyor. Uzay ajansının bugün yayınladığı karelerde Ryugu'nun yüzeyini çok detaylı bir şekilde görme fırsatı yakalıyoruz.
ilk fotoğraflar da kısa süre sonra Dünya'ya ulaşmıştı. Ancak JAXA'nın bugün paylaştığı görseller çok daha net ve çok daha etkileyici bir yapıya sahip.
Fotoğraflar haricinde Twitter üzerinden bir de video yayınlayan JAXA,"Lütfen biraz zaman ayırın ve bir asteroitin yüzeyinde 'durmanın' keyfini çıkarın." ifadelerini kullanıyor. Toplam 15 kareden oluşan video 23 Eylül'de TSİ 04.34-05.48 saatleri arasında çekilmiş. Videoda Güneş'in gökyüzündeki hareketini ve kayalar üzerinde oluşturduğu yansımaları görebiliyoruz.
Yalnızca 1 kilogram ağırlığında olan Minerva-II1A ve Minerva-II1B, herhangi bir tekerleğe sahip değil. Gözlem araçları göktaşının yüzeyinde hareket etmek için JAXA tarafından tasarlanan bir 'sıçrama' sistemini kullanıyor. Bu şekilde tek bir sıçramayla yatay olarak 15 metre kadar mesafe kat edilebiliyor. Ryugu'nun çok zayıf bir kütleçekime sahip olması nedeniyle ayrıca bir sıçramanın tamamlanması 15 dakika sürüyor.
JAXA, şu anda yüzeyde bulunan iki robotla birlikte Ryugu'yu bir süre daha incelemek istiyor. Sonrasında ise önümüzdeki ay daha büyük bir araç yine Hayabusa'dan ayrılıp göktaşının yüzeyine indirilecek. Uzay ajansı bu araçla birlikte çok enteresan bir işe imza atıp bazı patlayıcılar yardımıyla Ryugu'nun yüzeyinde bir krater oluşturmaya çalışacak. JAXA, böylece asteroit yüzeyinin altından taze örnekler çıkarıp bu örnekleri Dünya'ya getirmek istiyor.
Bu süreci anlatan temisli video:
Hayabusa'nın Ryugu'daki örnek toplama görevinin 15 ay daha sürmesi bekleniyor. Uzay aracı bu süreç boyunca toplam 3 kez örnek toplama girişiminde bulunacak. Görevin tamamlanmasının ardından ise Hayabusa 2019 yılında Yeryüzü'ne doğru harekete geçecek. Hayabusa'nın topladığı örneklerle beraber 2020'de Dünya'ya ulaşması bekleniyor.
Yaklaşık 6 milyar yaşında olan Ryugu'nun Güneş Sistemindeki yaşamın yapı taşları olan organik materyaller içerdiği düşünülüyor. Japon bilim insanları, Ryugu'dan getirilecek örneklerin Güneş Sistemi'nin oluşumuna ve evrimine dair çok önemli bilgiler verebileceğini düşünüyor.
https://www.space.com/41957-japan-amazing-asteroid-photos-hayabusa2-rovers.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ilk fotoğraflar da kısa süre sonra Dünya'ya ulaşmıştı. Ancak JAXA'nın bugün paylaştığı görseller çok daha net ve çok daha etkileyici bir yapıya sahip.
Fotoğraflar haricinde Twitter üzerinden bir de video yayınlayan JAXA,"Lütfen biraz zaman ayırın ve bir asteroitin yüzeyinde 'durmanın' keyfini çıkarın." ifadelerini kullanıyor. Toplam 15 kareden oluşan video 23 Eylül'de TSİ 04.34-05.48 saatleri arasında çekilmiş. Videoda Güneş'in gökyüzündeki hareketini ve kayalar üzerinde oluşturduğu yansımaları görebiliyoruz.
Yalnızca 1 kilogram ağırlığında olan Minerva-II1A ve Minerva-II1B, herhangi bir tekerleğe sahip değil. Gözlem araçları göktaşının yüzeyinde hareket etmek için JAXA tarafından tasarlanan bir 'sıçrama' sistemini kullanıyor. Bu şekilde tek bir sıçramayla yatay olarak 15 metre kadar mesafe kat edilebiliyor. Ryugu'nun çok zayıf bir kütleçekime sahip olması nedeniyle ayrıca bir sıçramanın tamamlanması 15 dakika sürüyor.
Ryugu'dan Dünya'ya örnekler getirilecek
JAXA, şu anda yüzeyde bulunan iki robotla birlikte Ryugu'yu bir süre daha incelemek istiyor. Sonrasında ise önümüzdeki ay daha büyük bir araç yine Hayabusa'dan ayrılıp göktaşının yüzeyine indirilecek. Uzay ajansı bu araçla birlikte çok enteresan bir işe imza atıp bazı patlayıcılar yardımıyla Ryugu'nun yüzeyinde bir krater oluşturmaya çalışacak. JAXA, böylece asteroit yüzeyinin altından taze örnekler çıkarıp bu örnekleri Dünya'ya getirmek istiyor.
Bu süreci anlatan temisli video:
Hayabusa'nın Ryugu'daki örnek toplama görevinin 15 ay daha sürmesi bekleniyor. Uzay aracı bu süreç boyunca toplam 3 kez örnek toplama girişiminde bulunacak. Görevin tamamlanmasının ardından ise Hayabusa 2019 yılında Yeryüzü'ne doğru harekete geçecek. Hayabusa'nın topladığı örneklerle beraber 2020'de Dünya'ya ulaşması bekleniyor.
Yaklaşık 6 milyar yaşında olan Ryugu'nun Güneş Sistemindeki yaşamın yapı taşları olan organik materyaller içerdiği düşünülüyor. Japon bilim insanları, Ryugu'dan getirilecek örneklerin Güneş Sistemi'nin oluşumuna ve evrimine dair çok önemli bilgiler verebileceğini düşünüyor.
https://www.space.com/41957-japan-amazing-asteroid-photos-hayabusa2-rovers.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ah biz de yapsak. Hep engelliyorlar ile başlayan.
Bizden adam olmaz biz kötüyüz diye kötümseyen
Önce açları doyuralım sonra uzay diye hayıflanan.
Önce açları doyuralım diyenlere yandaş diye saydıran.
Sgk ya gittim öyle oldu böyle oldu diye devlet dairelerine saran.
4K da nerede izlenebilir acep, kota aşar mı diye hayıflanan.
Japonlar yapar onlar çok kitap okuyor diye kendini ezikleyen.
Bu tür mesajlar ile kafamızın neye bastığı bilim ile nasıl ilgilendiğimiz belli.