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Japonya'nın göktaşına iniş yapan uzay aracından inanılmaz fotoğraflar

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), geçtiğimiz hafta Ryugu asteroitinin yüzeyine iniş yaparak önemli bir ilke imza atmıştı. Göktaşının yüzeyinden nefes kesici fotoğraflar gelmeye başladı.
7 ay
246,1b
1
109
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Japonya'nın göktaşına iniş yapan uzay aracından inanılmaz fotoğraflar
Geçtiğimiz hafta Ryugu asteroitinin yüzeyine gözlem araçları indirerek çok önemli bir ilke imza atan JAXA, inanılmaz fotoğraflar yayınlamaya devam ediyor. Uzay ajansının bugün yayınladığı karelerde Ryugu'nun yüzeyini çok detaylı bir şekilde görme fırsatı yakalıyoruz.
Minerva-II1A ve Minerva-II1B isimli gözlem araçları 21 Eylül'de göktaşının yüzeyine iniş yapmıştı. Yörüngedeki Hayabusa 2'den ayrılan araçlar, kusursuz bir iniş gerçekleştirmiş ve çekilen ilk fotoğraflar da kısa süre sonra Dünya'ya ulaşmıştı. Ancak JAXA'nın bugün paylaştığı görseller çok daha net ve çok daha etkileyici bir yapıya sahip.

Japonya'nın göktaşına iniş yapan uzay aracından inanılmaz fotoğraflar
Fotoğraflar haricinde Twitter üzerinden bir de video yayınlayan JAXA,"Lütfen biraz zaman ayırın ve bir asteroitin yüzeyinde 'durmanın' keyfini çıkarın." ifadelerini kullanıyor. Toplam 15 kareden oluşan video 23 Eylül'de TSİ 04.34-05.48 saatleri arasında çekilmiş. Videoda Güneş'in gökyüzündeki hareketini ve kayalar üzerinde oluşturduğu yansımaları görebiliyoruz.


Yalnızca 1 kilogram ağırlığında olan Minerva-II1A ve Minerva-II1B, herhangi bir tekerleğe sahip değil. Gözlem araçları göktaşının yüzeyinde hareket etmek için JAXA tarafından tasarlanan bir 'sıçrama' sistemini kullanıyor. Bu şekilde tek bir sıçramayla yatay olarak 15 metre kadar mesafe kat edilebiliyor. Ryugu'nun çok zayıf bir kütleçekime sahip olması nedeniyle ayrıca bir sıçramanın tamamlanması 15 dakika sürüyor.

Japonya'nın göktaşına iniş yapan uzay aracından inanılmaz fotoğraflar

Ryugu'dan Dünya'ya örnekler getirilecek


JAXA, şu anda yüzeyde bulunan iki robotla birlikte Ryugu'yu bir süre daha incelemek istiyor. Sonrasında ise önümüzdeki ay daha büyük bir araç yine Hayabusa'dan ayrılıp göktaşının yüzeyine indirilecek. Uzay ajansı bu araçla birlikte çok enteresan bir işe imza atıp bazı patlayıcılar yardımıyla Ryugu'nun yüzeyinde bir krater oluşturmaya çalışacak. JAXA, böylece asteroit yüzeyinin altından taze örnekler çıkarıp bu örnekleri Dünya'ya getirmek istiyor.

Bu süreci anlatan temisli video:


Hayabusa'nın Ryugu'daki örnek toplama görevinin 15 ay daha sürmesi bekleniyor. Uzay aracı bu süreç boyunca toplam 3 kez örnek toplama girişiminde bulunacak. Görevin tamamlanmasının ardından ise Hayabusa 2019 yılında Yeryüzü'ne doğru harekete geçecek. Hayabusa'nın topladığı örneklerle beraber 2020'de Dünya'ya ulaşması bekleniyor.

Yaklaşık 6 milyar yaşında olan Ryugu'nun Güneş Sistemindeki yaşamın yapı taşları olan organik materyaller içerdiği düşünülüyor. Japon bilim insanları, Ryugu'dan getirilecek örneklerin Güneş Sistemi'nin oluşumuna ve evrimine dair çok önemli bilgiler verebileceğini düşünüyor.

https://www.space.com/41957-japan-amazing-asteroid-photos-hayabusa2-rovers.html Yorum Yaz
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nightdrive 7 ay en beğenilen
işte bunlar gerçek uğraşlar.keşke imkanımız olsa da bizde böyle girişimlerde bulunup bilime katkıda bulunabilsek...
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firat_kilic 7 ay
sormanın zevki araştırmanın merakı ile o inançla ilerleyince zaten bilimin gelişiyor... bizde ise garip garip argo sözler var.. ne gelirse ya meraktan... falan filan gibi... adalet yok ki bu işler önce mahkemelerden başlar.. palyaço dolu... hemde indiregandiler var... ne hakiminde iş var ne yargıtayında alayı dandik... 2008-den 2018e gördüğüm.. yaşadığım.. kimi kime şikayet edeceğimi şaşırdım sgkya işyerini şikayet ettim.. iişyerine sgk el altından haber verdiğini düşünüyorum onu sgk müf. şikayet ettim oda yol gösterdi...mahkemeye uzattı onuda valiye şikayet ettim vali hakkında fezleke çıktı... sonra avukatımdan şüphelendim baroya yazı verdim... avukatım mahkemeye gitmemiş tazminat davam düşmüş...kaos yumağı oldu... iş yapmak problem değil... adaletsizlik problem... insan eşekleştirmenin önüne geçebilirsek eğer yapılır... hepsi dengede yani arapçası adalette bu bile Türkçe değil.. nasıl köke bölüp anlayayım ad-alet / ad-al-et köke varamayınca gerçek anlamı anlayamıyorsun. İşte bu her kalemde geçerli bilgisayar programlama dili gibi düşün... dilin bozuksa programında bozuk olur... buda çıktısı...
sormanın zevki araştırmanın merakı ile o inançla ilerleyince zaten bilimin gelişiyor... bizde ise garip garip argo sözler var.. ne gelirse ya meraktan... falan ...
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MonitörKertenkelesi 7 ay
Bu tür bilimsel şeylere ne kadar uzak olduğumuzu sırf bu haberin altına yapılan yorumlardan bile anlamak mümkün. Bakınız yazılanların özetleri.
Ah biz de yapsak. Hep engelliyorlar ile başlayan.
Bizden adam olmaz biz kötüyüz diye kötümseyen
Önce açları doyuralım sonra uzay diye hayıflanan.
Önce açları doyuralım diyenlere yandaş diye saydıran.
Sgk ya gittim öyle oldu böyle oldu diye devlet dairelerine saran.
4K da nerede izlenebilir acep, kota aşar mı diye hayıflanan.
Japonlar yapar onlar çok kitap okuyor diye kendini ezikleyen.
Bu tür mesajlar ile kafamızın neye bastığı bilim ile nasıl ilgilendiğimiz belli.
Bu tür bilimsel şeylere ne kadar uzak olduğumuzu sırf bu haberin altına yapılan yorumlardan bile anlamak mümkün. Bakınız yazılanların özetleri.Ah biz...
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meco 7 ay
Şu herşeye yalan diyen güruha diyorum ki hadi milleti kandırıyorlar
olum sizde çalışın sizde çıkın ve sonra bunların yalanlarını yüzlerine vurun niye yapmıyorsunuz?
oturduğunuz yerden yine onların argümanları ile sözde bilim yapmak çok kolay olsa gerek
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Tastarakay 7 ay
Göktaşı neden yuvarlar değil, gördünüz mü göktaşı yuvarlak değil ise demek ki dünya da yuvarlak değil gibi düşünce ve ithamlarda bulunanlara bir soru sorayım.
"Dünya düz ise dünyadaki taşlar neden düz değil de yuvarlak, elips, şekilsiz?
İş bu soru kişiler ile anlaşabilmek için aynı seviyeye inilerek sorulmuştur.
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DH Misafiri 7 ay
Nedense hiç inandırıcı gelmedi.
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DH Misafiri 7 ay
İndi ,iniş yaptı değil. Bıktık artık ,iniş yaptı ,kalkış yaptı ,çıkış yaptı ,giriş yaptı ,bakın ne yaptı ,öyle bir şey yaptı ki, bunu da yaptı , uber yaptı ,istanbul yaptı , haber yaptı ,yaptı da yaptı..Kusura bakmayın sizim yaptıdan başka kelime dağarcığınız yok mu ?
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DH Misafiri 7 ay
inanin bana şu projenin toplam maliyeti. bizim 3. köprüye ödediğimiz geçiş garantisinin yüzde 10 u bile değil.
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DEFx 7 ay
Yorumları okumadan ne görüceğimi tahmin edebiliyorum. Ah keşke bizde yapsak. Bu kafaya yapamayız. Adamlar yapmış. Biz hala yol yapalım. Off of düşünmesi bile itici konuyla alakalı yorum yapacak arkadaşların yorumlarını tenzih ediyorum
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GoSSgO 7 ay
Japonya da boş boş işlerle uğraşıyor. Allah diyen fasulye yetiştirecek teknolojisi var, uzaya muzaya ne gerek var?
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RavenoLL 7 ay
Başlık hatalı
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macsimust 7 ay
Bizde yapılsa direk"bunlara ne gerek var, önce şunu yapın bunu yapın"
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Hendrik Johannes Cruijff 7 ay
Olur mu yav.Bizim konularımız daha önemli ramazanda her oruç dönemi dillenen sakız çiğnemek orucu bozar mı yok cima etmek orucu bozar mı.Hanımlarımız kapalı mı gezmeli yoksa açık mı böyle hassas muhterem konular varken bunlar neki fos.Adamlar bizi öyle kıskanıyor ki bizim bu evrensel konularımıza denk bir şey bulamadılar dünya dışına çıktılar.Ama merak edilmesin biz galaksileri de iyi biliriz.
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bentürküm 7 ay Hendrik Johannes Cruijff
Hocam din ile ilgili ilk kısma katılıyorum fakat uzay yolculukları keşifleri falan hepsi birer film, gerçek değil. Din ile biz, uzay ile batı kandırılıyor. Sistem, her kilidi açan maymuncuk gibi herkesi farklı yöntemle kandırıyor.
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hypercubematrix 7 ay Hendrik Johannes Cruijff
bu örneklediğin konuların sacma sapalak her sene tartışılması uzay hikayelerinin sacmalığını ortadan kaldırmıyor demi ?
yes of course
dünya dışına kimsenin çıktığı yok
eziklik moduna girmeye gerek yok bu sebeple ..
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