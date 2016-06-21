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Japonya uzayda yapı inşa etmek için robotlar hazırlıyor

ESA'nın geçtiğimiz aylarda açıkladı 'Ay Köyü' projesinden sonra şimdi de Japonya uzayda yapı inşaası için hazırlıklara başlıyor. JAXA yeni makine sistemleriyle 2030 yılında Ay'da üs kurmayı planlıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
17,8b
1
16
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Japonya uzayda yapı inşa etmek için robotlar hazırlıyor
Japonya Uzay Araştırma Ajansı JAXA, uzayda yapı inşa edecek robot makineler üretmek için hazırlıklara başladı. Japon mühendislik ve inşaat firması Kajima'yla iş birliği yapan uzay ajansı gelecek 20 yılda gerçekleşmesi beklenen insanlı keşif programları öncesinde Mars ve Ay yüzeyinde insanların uzun süreli yaşamasını sağlayacak üsler inşaa etmeyi planlıyor.

Yeryüzü'ndeki operatörlerin göndereceği sinyallerle kontrol edilecek olan robotik makineler, yapıların inşaası için Ay ve Mars'taki materyalleri kullanacak. Uzayda taşınmasını kolaylaştırmak adına hafif malzemelerle üretilecek olan robotlar aynı zamanda Kajima'nın geliştirdiği yeni bir yazılım yardımıyla birbirleriyle de iletişime geçebilecek ve daha verimli halde çalışabilecekler. Kajima bu yeni yazılımın yapı inşaası sırasında oluşabilecek muhtemel çakışmaları önlemek için çok önemli olduğunu belirtiyor.

JAXA ve Kajima'nın birlikte geliştirdiği bu yeni robotik makine sistemleri 2030 yılı itibariyle Ay'da yapı inşa etmek için hazır olacak. Sistemin Mars'taki faaliyetlerine başlamasının da 2040 yılını bulacağı düşünülüyor. Tabi ki herhangi bir aksilik çıkması halinde bu sürenin biraz daha uzama ihtimali de var.

Ayrıca Bkz. "Uzay İstasyonu'ndaki 3 astronot işte böyle Dünya'ya döndü"
NASA, ESA ve Roscosmos da Ay'da üs kurmayı planlıyor

JAXA gibi, diğer uzay ajansları NASA, ESA ve Roscosmos'un da Ay yüzeyinde bir üs kurma planları bulunuyor. Son zamanlarda bu alandaki iddialı girişimleriyle dikkat çeken Avrupa Uzay Ajansı, hatırlayacağınız üzere 'Ay Köyü' ismini verdiği büyük bir üssün kurulumu için hazırlıklara başladığını geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. ESA bu planın tamamlanacağı tarih için 2030 yılını gösterse de bu sürenin biraz daha uzayabileceği düşünülüyor.
 

http://www.cnet.com/news/japan-developing-extraterrestrial-construction-machines/ Yorum Yaz
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ciroer 3 yıl en beğenilen ssbrutality
ssbrutality

Yine yobaz koyunlar doluşmuş foruma, temizlik imandandır deriz lakin bu beyinsizler bu ifadeyi bile anlamakta güçlük çekerler.. Beyni yok fikirleri var.. Ah Hitler Ah..

Bunlar osmanlı torunu ya...Yalnız osmanlının tüm gerizekalı huylarını almıslar.Bunlara kalsa 600 yıl önce Amerika'yı keşfetmeninde manası yok,Aynı şekilde bnların yobaz dedeleri ,müslüman ölmeden topragın altına girmemeli diye fetva verip tünel yapımına engel olmuştur.Atatürk gibi beynini kullanan insanlar gelincede din düşmanı ilan edip çocuklarına atatürk düşmanlığı aşılamışlar.Ulan nerden türüyorsunuz bilmiyorum ki....
ssbrutalityYine yobaz koyunlar doluşmuş foruma, temizlik imandandır deriz lakin bu beyinsizler bu ifadeyi bile anlamakta güçlük çekerler...
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Yanıtla +7
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Captain_Ivy 3 yıl
Ay'ın yüzeyine yaşam alanı kursaaaan ne kurmasan ne? Kim ne için yaşasın la orda?
1 Yanıt Yanıtla +4
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ssbrutality 3 yıl
Yine yobaz koyunlar doluşmuş foruma, temizlik imandandır deriz lakin bu beyinsizler bu ifadeyi bile anlamakta güçlük çekerler.. Beyni yok fikirleri var.. Ah Hitler Ah..
Yine yobaz koyunlar doluşmuş foruma, temizlik imandandır deriz lakin bu beyinsizler bu ifadeyi bile anlamakta güçlük çekerler.. Beyni yok fikirleri var.. Ah Hit...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 3 yıl
şurdaki yorumları okudum birazda halimize gülsemmi aglasammı bilemedim. adamların derdi uzaya üst kurmak değil uzayda ki ölümsüz hayatı keşf ettikleri için uzaya yaşam merkezi kuracaklar uzayda insanlar yüzyıllarca ölmeden yaşayacak asıl mesele bu ve bu sırrı sadece amerika biliyor bide ben. :D
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DH Misafiri 3 yıl
Ay da 40% oxygen ta$larda bagili olarak bulunmaktadir,donmus halde ve ta$larda bagili Su bulunmaktadir,degerli Metaller vardir misal Altin,Gümü$,Platin,Paladium,Rhodium vs.,Demir ve Alüminium Bulunmaktadir,Ay Tozunda meyve ve sebze yeti$tirile bilinir denemeler yapildi ve iyi sonuclar cikti
Ay yin cekirdegi donmus dir ve cekidegine kadar kazilabilinir,Ay da Heliüm 3 Bulunmaktadir Atom Fusion icin cok önemli bir Made dir vs vs vs. Ne bekliyoruz daha hemen gidelim
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underlater 3 yıl
emir kustirika
evet ay yüzeyi helyum 3 olarak bilinen zengin bir yakıt cinsi yaygın olarak bulunmaktadır

Isınma sorununu çözecektir.
tr.wikipedia.org/...
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SEO-Uzmanı 3 yıl
robot yapmaktan daha mantıklı :)
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ssbrutality 3 yıl
Yine yobaz koyunlar doluşmuş foruma, temizlik imandandır deriz lakin bu beyinsizler bu ifadeyi bile anlamakta güçlük çekerler.. Beyni yok fikirleri var.. Ah Hitler Ah..
1 Yanıt Yanıtla +4
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ciroer 3 yıl ssbrutality
ssbrutality

Yine yobaz koyunlar doluşmuş foruma, temizlik imandandır deriz lakin bu beyinsizler bu ifadeyi bile anlamakta güçlük çekerler.. Beyni yok fikirleri var.. Ah Hitler Ah..

Bunlar osmanlı torunu ya...Yalnız osmanlının tüm gerizekalı huylarını almıslar.Bunlara kalsa 600 yıl önce Amerika'yı keşfetmeninde manası yok,Aynı şekilde bnların yobaz dedeleri ,müslüman ölmeden topragın altına girmemeli diye fetva verip tünel yapımına engel olmuştur.Atatürk gibi beynini kullanan insanlar gelincede din düşmanı ilan edip çocuklarına atatürk düşmanlığı aşılamışlar.Ulan nerden türüyorsunuz bilmiyorum ki....
Yanıtla +7
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BekirTemel 3 yıl
japonlar rus ve amerikanlar kadar tüketici yaklaşmazlar diye umuyorum.
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lkopen 3 yıl
öyle demeyin ayın atmosferi olmadığından uzayda yapılacak araçların yada uyduların yapılması daha mantıklı dünyadan götürmek yerine ,uzay madenciliğine de ilk adım olabilir ayrıca uzay çöplerinin ayrıştırıldığı bir sistem de kurulabilir keşke bu alanda bizlerinde çalışması olabilse
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arel.gr 3 yıl
âhirette pişmanlığın faydası olmadığı gibi aydakininde olmayabilir, bilmemek değil, sormamak ayıp.
japon proje ekibini topic 'e davet ediyorum.
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emir kustirika 3 yıl
Aazam
Ayın yüzeyine yaşam alanı kursaaaan ne kurmasan ne? Kim ne için yaşasın la orda?

zenginler tatile gider mis gibi dünya dertlerini geride bırakarak :D
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Captain_Ivy 3 yıl
Ay'ın yüzeyine yaşam alanı kursaaaan ne kurmasan ne? Kim ne için yaşasın la orda?
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C.CEMİL 3 yıl Captain_Ivy
Aazam

Ay'ın yüzeyine yaşam alanı kursaaaan ne kurmasan ne? Kim ne için yaşasın la orda?

mehtabı bile seyredemezler :)

işin kötüsü ayın içine edecekler :)
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emir kustirika 3 yıl
evet ay yüzeyi helyum 3 olarak bilinen zengin bir yakıt cinsi yaygın olarak bulunmaktadır
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