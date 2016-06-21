Japonya uzayda yapı inşa etmek için robotlar hazırlıyor

Japonya Uzay Araştırma Ajansı JAXA, uzayda yapı inşa edecek robot makineler üretmek için hazırlıklara başladı. Japon mühendislik ve inşaat firması Kajima'yla iş birliği yapan uzay ajansı gelecek 20 yılda gerçekleşmesi beklenen insanlı keşif programları öncesinde Mars ve Ay yüzeyinde insanların uzun süreli yaşamasını sağlayacak üsler inşaa etmeyi planlıyor.
Yeryüzü'ndeki operatörlerin göndereceği sinyallerle kontrol edilecek olan robotik makineler, yapıların inşaası için Ay ve Mars'taki materyalleri kullanacak. Uzayda taşınmasını kolaylaştırmak adına hafif malzemelerle üretilecek olan robotlar aynı zamanda Kajima'nın geliştirdiği yeni bir yazılım yardımıyla birbirleriyle de iletişime geçebilecek ve daha verimli halde çalışabilecekler. Kajima bu yeni yazılımın yapı inşaası sırasında oluşabilecek muhtemel çakışmaları önlemek için çok önemli olduğunu belirtiyor.
JAXA ve Kajima'nın birlikte geliştirdiği bu yeni robotik makine sistemleri 2030 yılı itibariyle Ay'da yapı inşa etmek için hazır olacak. Sistemin Mars'taki faaliyetlerine başlamasının da 2040 yılını bulacağı düşünülüyor. Tabi ki herhangi bir aksilik çıkması halinde bu sürenin biraz daha uzama ihtimali de var.
Ayrıca Bkz. "Uzay İstasyonu'ndaki 3 astronot işte böyle Dünya'ya döndü"
NASA, ESA ve Roscosmos da Ay'da üs kurmayı planlıyor
JAXA gibi, diğer uzay ajansları NASA, ESA ve Roscosmos'un da Ay yüzeyinde bir üs kurma planları bulunuyor. Son zamanlarda bu alandaki iddialı girişimleriyle dikkat çeken Avrupa Uzay Ajansı, hatırlayacağınız üzere 'Ay Köyü' ismini verdiği büyük bir üssün kurulumu için hazırlıklara başladığını geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. ESA bu planın tamamlanacağı tarih için 2030 yılını gösterse de bu sürenin biraz daha uzayabileceği düşünülüyor.
Yeryüzü'ndeki operatörlerin göndereceği sinyallerle kontrol edilecek olan robotik makineler, yapıların inşaası için Ay ve Mars'taki materyalleri kullanacak. Uzayda taşınmasını kolaylaştırmak adına hafif malzemelerle üretilecek olan robotlar aynı zamanda Kajima'nın geliştirdiği yeni bir yazılım yardımıyla birbirleriyle de iletişime geçebilecek ve daha verimli halde çalışabilecekler. Kajima bu yeni yazılımın yapı inşaası sırasında oluşabilecek muhtemel çakışmaları önlemek için çok önemli olduğunu belirtiyor.
JAXA ve Kajima'nın birlikte geliştirdiği bu yeni robotik makine sistemleri 2030 yılı itibariyle Ay'da yapı inşa etmek için hazır olacak. Sistemin Mars'taki faaliyetlerine başlamasının da 2040 yılını bulacağı düşünülüyor. Tabi ki herhangi bir aksilik çıkması halinde bu sürenin biraz daha uzama ihtimali de var.
Ayrıca Bkz. "Uzay İstasyonu'ndaki 3 astronot işte böyle Dünya'ya döndü"
NASA, ESA ve Roscosmos da Ay'da üs kurmayı planlıyor
JAXA gibi, diğer uzay ajansları NASA, ESA ve Roscosmos'un da Ay yüzeyinde bir üs kurma planları bulunuyor. Son zamanlarda bu alandaki iddialı girişimleriyle dikkat çeken Avrupa Uzay Ajansı, hatırlayacağınız üzere 'Ay Köyü' ismini verdiği büyük bir üssün kurulumu için hazırlıklara başladığını geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. ESA bu planın tamamlanacağı tarih için 2030 yılını gösterse de bu sürenin biraz daha uzayabileceği düşünülüyor.
http://www.cnet.com/news/japan-developing-extraterrestrial-construction-machines/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bunlar osmanlı torunu ya...Yalnız osmanlının tüm gerizekalı huylarını almıslar.Bunlara kalsa 600 yıl önce Amerika'yı keşfetmeninde manası yok,Aynı şekilde bnların yobaz dedeleri ,müslüman ölmeden topragın altına girmemeli diye fetva verip tünel yapımına engel olmuştur.Atatürk gibi beynini kullanan insanlar gelincede din düşmanı ilan edip çocuklarına atatürk düşmanlığı aşılamışlar.Ulan nerden türüyorsunuz bilmiyorum ki....