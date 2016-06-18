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Uzay İstasyonu'ndaki 3 astronot işte böyle Dünya'ya döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görev sürelerini tamamlayan iki astronot ve bir kozmonot Dünya'ya geri döndü. Uzun bir aradan sonra yer çekimiyle tekrar yüzleşen astronotlar işte böyle iniş yaptılar
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
9,1b
1
17
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) altı aylık görevlerinin sonuna gelen iki astronot ve bir kozmonot bugün Dünya'ya geri döndü. Dün gece saatlerinde Soyuz uzay kapsülüyle beraber ISS'den ayrılan uzay kaşifleri bugün TSİ 12.15'de Yeryüzü'ne iniş yaparak uzun bir aranın ardından tekrar yer çekimiyle tanıştı.

Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla çok büyük bir ün kazanan İngiliz astronot Tim Peake'in de yer aldığı üç kişilik ekipte NASA, ESA ve Roscosmos olmak üzere üç farklı uzay ajansının astronotları yer alıyordu. ESA'lı astronot Tim Peake İngiltere'nin ISS'e gönderdiği ilk astronot olurken 53 yaşındaki Tim Kopra da NASA'yı temsilen altı ay boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev aldı. Bugün Kazakistan bozkırlarına iniş yapan ekipte Kopra ve Peake ile beraber uzayda evlenen ilk insan Yuri Malenchenko yer alıyordu.

"Dünya'nın kokusu bir başka."

Altı ay boyunca mikrogravite ortamda doğadan ayrı olarak yaşayan astronotlar bir süre Dünya'ya geri dönmenin verdiği şaşkınlığı da üzerlerinden atamadılar. İnanılmaz bir sevinç yaşadığını belirten İngiliz astronot Tim Peake, iniş sonrası yaptığı açıklamlarda,"Yaptığım en iyi yolculuktu. Temiz havayı hissetmek gerçekten muhteşem bir şey. Dünya'nın kokusu çok güçlü." ifadelerini kullanarak yaşadığı şaşkınlığı anlatmaya çalıştı.

Ayrıca Bkz. "Uzayda maraton koşan astronot Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi"
2976 kez Dünya'yı turladılar

15 Aralık 2015 tarihinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılan astronot ve kozmonotlar toplam 185 gün 22 saat ve 11 dakika boyunca uzayda kaldılar. Bu süre boyunca 2976 kez Dünya'yı turlayan ekip yaklaşık 126 milyon kilometrelik bir yolculuk yaptı.
Üç kişilik grubun en tecrübeli ismi Rus kozmonot Yuri Malenchenko'ydu. Son yolculuğuyla beraber altı kez uzay macerasına çıkan Malenchenko bu maceralarında toplam 827.4 gün boyunca uzayda kalarak uzayda en çok yaşayan ikinci isim oldu. Ekibin bir diğer ismi ABD'li astronot Tim Kopra ise uzayda yaşadığı gün sayısını 244'e çıkardı.

2000'den bu yana astronotlara ev sahipliği yapıyor

Keşif 1 mekiğinin 2 Kasım 2000'de istasyona varmasından bu yana kesintisiz olarak mürettebat barındıran Uluslararası Uzay İstasyonu ABD, Rusya, Japonya, Avrupa ve Kanada uzay ajanslarının ortak çalışmasıydı. Toplam 150 milyar dolara mal olan istasyon şu ana kadar 15 farklı milletten astronot ve kozmonota ev sahipliği yaptı.

Yeryüzü'nden yaklaşık 400 kilometre yükseklikte bulunan ISS sadece bir gün içerisinde Dünya'nın etrafında tam 15.5 tur atıyor. İstasyonun aslen 2020 yılına kadar hizmet vermesi beklenirken ABD'nin çabaları sonrasında bu tarih 2024'e uzatılmıştı. Genellikle altı astronota ev sahipliği yapan uzay istasyonuna yakında yeni bir ekip daha gönderilecek.

İşte Tim Peake, Tim Kopra ve Yuri Malenchenko'nun Yeryüzü'ne iniş yaptıkları o anlar:

http://www.cbsnews.com/news/soyuz-capsule-brings-station-fliers-back-to-earth/ Yorum Yaz
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redoracle 3 yıl en beğenilen Nevfel
En azından kafaları rahat ve sevdikleri işi yapabiliyorlar ki herkesi astronot yapmıyorlar öyle,bi tanesi evlenmiş bile ,biz daha dünyada evlenemiyorken daha ne olsun
En azından kafaları rahat ve sevdikleri işi yapabiliyorlar ki herkesi astronot yapmıyorlar öyle,bi tanesi evlenmiş bile ,biz daha dünyada evlenemiyorken daha n...
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Kartal Göz 3 yıl
Ne mutlu onlara.
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JoeyBane 3 yıl
Oturmaya mı geldik
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MrKemal17 3 yıl
ilkerinanç
başka gezegenlere uzaya yıldızlara seyahat mümkün olsa bile ortam insan fizyolojisine çok ters olduğu için olay sanırım filmlerde gördüğümüzden çok farklı olacak.belki insanın dünya dışında bir yerde uzun süre yaşaması bile mümkün olmayacak.

6 ay yeterince uzun değil mi?
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ilkerinanç 3 yıl MrKemal17
sence uzun mu?tatilemi çıkacaksın yerleşecekmisin?karar ver önce.
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vjdrsjejv 3 yıl
Türkiye üzerinden geçerken bende bir kere denk gelmiştim, gerçekten inanılmaz hızlı bir şey.
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ilkerinanç 3 yıl
başka gezegenlere uzaya yıldızlara seyahat mümkün olsa bile ortam insan fizyolojisine çok ters olduğu için olay sanırım filmlerde gördüğümüzden çok farklı olacak.belki insanın dünya dışında bir yerde uzun süre yaşaması bile mümkün olmayacak.
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mcebi001 3 yıl ilkerinanç
ilkerinanç

başka gezegenlere uzaya yıldızlara seyahat mümkün olsa bile ortam insan fizyolojisine çok ters olduğu için olay sanırım filmlerde gördüğümüzden çok farklı olacak.belki insanın dünya dışında bir yerde uzun süre yaşaması bile mümkün olmayacak.

Yapay yer çekimi oluşturan gemilere ihtiyaç var gerisi çok zor değil bence..
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kadirirdem 3 yıl
adamlar yürümeyi unutmuş ayakta zor duruyorlar...
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Nevfel 3 yıl
Adamlar fena şaşkın durumda. Çok zor iş gerçekten. Uzayda herşey yeme içme tuvalet yıkanma vs gerçekten çok zor olmalı.
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redoracle 3 yıl Nevfel
En azından kafaları rahat ve sevdikleri işi yapabiliyorlar ki herkesi astronot yapmıyorlar öyle,bi tanesi evlenmiş bile ,biz daha dünyada evlenemiyorken daha ne olsun
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