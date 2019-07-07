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Japonya ve Güney Kore anlaşmazlığı bellek fiyatlarını arttırabilir

Japonya’nın Güney Koreli üreticilere üç kritik kimyasal madde tedariğini izne bağlaması bellek üretimini olumsuz etkiliyor. 3 ay süren süreç için yeterli stok olmayabilir.
17 sa. (Son Güncelleme: 17 sa.)
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14
Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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Bellek fiyatlarının yavaş yavaş düşmeye başladığı ve kullanıcıların yüzünün güldüğü bu dönemlerde ardı ardına kara haberler gelmeye başladı. Toshiba ve Western Digital üretim tesislerinde elektrik kesintisi haberinin ardından Japonya ile Güney Kore arasındaki gerginlik de işin içine girdi.

Üst üste şanssızlık

Hatırlanacağı üzere Japonya üretim amacıyla Güney Koreli firmalara tedarik ettiği 3 kritik öneme sahip kimyasal maddeyi izne bağladığını açıklamıştı. Güney Koreli firmalar bundan böyle bu kimyasalları tedarik için Japon kurumlarından izin almak zorunda.

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Kimyasal tedarik izni ise yaklaşık olarak 3 ay sürüyor. Dünya DRAM üretiminin yüzde 70’i ve NAND üretiminin de yüzde 50’sini üstlenen Güney Kore’de 3 aylık izin süresi beraberinde büyük sıkıntıları da getirecek.

Japonya arada bir bekleme süresi bırakmadığı için karar devreye girmiş durumda ancak üreticilerin elinde genel olarak bir veya iki aylık ek bellek stoğu olduğu ifade ediliyor. Samsung şimdilik başvuru süresi içerisinde sıkıntı yaşamayacak gibi ancak SK Hynix üçüncü ay itibariyle üretimi durdurmaya hazırlanıyor.

SK Hynix’in tedariği kesmesi muhtemelen yıl sonuna doğru alınacak siparişlerde stok sıkıntısı yaşanmasına neden olacak. Bu noktada Samsung’un durumu önem kazanıyor çünkü her iki sektörde de lider olan firmanın stok sıkıntısı yaşaması olayın boyutunu daha da arttıracak ve fiyatların yükselmesine neden olacak. Hali hazırda başvuru süreci neler getirecek ve Japonya tedarikte kısıtlama yapacak mı bunlar fiyatları doğrudan etkileyebilir.

 

https://www.techpowerup.com/257092/japan-and-south-korea-disagreements-could-compromise-global-memory-supply Yorum Yaz
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esmerbuyucu 16 sa. en beğenilen
Bu bir DRAMdır.
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NimbleSoul 16 sa.
Haberi okuduktan sonra çok fena osurasım geldi. Patır patır salıcam ama bellek fiyatları bundan da etkilenir, fiyatlar artar diye içimde tutuyorum.
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scorpion20 14 sa.
havadan nem kapıyorlar zaten fiyat artırmak için
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yakuzza0092 8 sa.
Allah'tan bahaneler değişmeye başladı :))
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MS4343 12 sa.
Ust uste sanssizlik mi, yoksa çakallik mi?
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Şeref60 12 sa.
Bizi etkileyene kadar iş düzelir
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kımyasal 13 sa.
Tv sektöründe ortaklaşa fiyat anlaşması yapıp,her sene ceza yeseler de buna devam eden markalar aklıma geldi nedense.Sanki bellek kısmında da bu tür danışıklı dövüş olayı var gibi.
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scorpion20 14 sa.
havadan nem kapıyorlar zaten fiyat artırmak için
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-MoDeStUs- 14 sa.
Gene başladılar.Fabrika yangınları vb artık eskidi demekki.Japonya 80 lerden itibaren kral iken ne yazıkki geleceğe yönelik atılımlar yapamadı ve piyasayı Güney Kore ve Tayvana kaptırmış durumda.
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WmGMD 15 sa.
Evet yine başlıyoruz her hafta belleğe gelen zam haberlerine.
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esmerbuyucu 16 sa. en beğenilen
Bu bir DRAMdır.
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sniper23 16 sa.
Bellek fiyatlarını arttırmak için iyi bir sebep. Şirketler zaten fiyatların düşmesinden rahatsız idi.
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NimbleSoul 16 sa.
Haberi okuduktan sonra çok fena osurasım geldi. Patır patır salıcam ama bellek fiyatları bundan da etkilenir, fiyatlar artar diye içimde tutuyorum.
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