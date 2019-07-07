Japonya ve Güney Kore anlaşmazlığı bellek fiyatlarını arttırabilir

Bellek fiyatlarının yavaş yavaş düşmeye başladığı ve kullanıcıların yüzünün güldüğü bu dönemlerde ardı ardına kara haberler gelmeye başladı. Toshiba ve Western Digital üretim tesislerinde elektrik kesintisi haberinin ardından Japonya ile Güney Kore arasındaki gerginlik de işin içine girdi.

Üst üste şanssızlık

Hatırlanacağı üzere Japonya üretim amacıyla Güney Koreli firmalara tedarik ettiği 3 kritik öneme sahip kimyasal maddeyi izne bağladığını açıklamıştı. Güney Koreli firmalar bundan böyle bu kimyasalları tedarik için Japon kurumlarından izin almak zorunda.

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Kimyasal tedarik izni ise yaklaşık olarak 3 ay sürüyor. Dünya DRAM üretiminin yüzde 70’i ve NAND üretiminin de yüzde 50’sini üstlenen Güney Kore’de 3 aylık izin süresi beraberinde büyük sıkıntıları da getirecek.

Japonya arada bir bekleme süresi bırakmadığı için karar devreye girmiş durumda ancak üreticilerin elinde genel olarak bir veya iki aylık ek bellek stoğu olduğu ifade ediliyor. Samsung şimdilik başvuru süresi içerisinde sıkıntı yaşamayacak gibi ancak SK Hynix üçüncü ay itibariyle üretimi durdurmaya hazırlanıyor.

SK Hynix’in tedariği kesmesi muhtemelen yıl sonuna doğru alınacak siparişlerde stok sıkıntısı yaşanmasına neden olacak. Bu noktada Samsung’un durumu önem kazanıyor çünkü her iki sektörde de lider olan firmanın stok sıkıntısı yaşaması olayın boyutunu daha da arttıracak ve fiyatların yükselmesine neden olacak. Hali hazırda başvuru süreci neler getirecek ve Japonya tedarikte kısıtlama yapacak mı bunlar fiyatları doğrudan etkileyebilir.