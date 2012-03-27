Japonya ve İngiltere, kutuplar üzerinden fiber optik kabloyla birbirine bağlanıyor

Haber Editörü
İnternet altyapısı alanında tarihin en büyük projelerinden birisi Kuzey Kutbu üzerinden Japonya ve İngiltere arasında gerçekleşmek üzere.
İki ülke arasındaki veri iletimindeki gecikmeleri en aza indirmeyi amaçlayan proje 3 ayrı hat fiber optik hat çekilmesini kapsıyor. İlk iki hat Kuzey Amerika üzerindeki Kuzey Batı Geçidi boyunca Londra ve Tokyo'yu birbirine bağlayacak. Son hat ise Rusya kıyılarına yakın bir çizgi boyunca döşenecek.
Ağustos ayında ilk hattın döşeme işlemlerine başlanması bekleniyor. Her hat 600 milyon dolar - 1.5 milyar dolar arasında bir maliyete sahip. Üçüncü hattın ise 2014 yılında başlayacağı belirtiliyor. Üç hattan en uzun olanı tamamlandığında dünyanın en uzun tekli fiber optik kablosu ünvanının da sahibi olacak.
Kanadalı ve Rus firmalar tarafından döşenecek hattın Kuzey Amerika tarafının uzunluğu 15600Km olacak ve iki ülke arasındaki bağlantı gecikmesini 230 milisaniyeden 168 milisaniyeye indirecek. Her 50 veya 100 kilometrede optik amplifikatörler sinyal gücünü artıracak.
Deniz altından pek çok kablo bağlantısı ile altyapılar inşa ediliyor ancak bu projenin en önemli artısı kutuplara çok nadir uğrayan gemilerin çapalarının kabloları koparma ihtimalinin en aza inmesi. Kablo döşemeleri buz kütlelerinin en az yoğun olduğu yaz-sonbahar döneminde yapılacak.
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sen neyi savundun veya neyi açıklamaya çalıştın??
Ülkemizdeki internet servis sağlayıcılarının müşterilere sunmuş olduğu internet tarifeleri arasında, en çok kullanılan tarifelerin başında, limitsiz denilen fakat isminin aksine belirli bir kotayla sınırlandırılan ve kota aşımıyla internet bağlantı hızlarının, 8-10 kat aşağıya düşürüldüğü tarifeler yer almaktadır. Söz konusu tarifedeki, 8mbit olarak reklam edilen tarife tamamen aldatmacadan ibarettir, çünkü; hiç indirme (download) yapmayan kullanıcı bile, sadece TTNET'in kendi sunmuş olduğu servisleri düzenli şekilde kullandığı taktirde bu kota çok kısa süre içerisinde dolmaya mahkümdür.Kotanın dolmasıyla beraber hızlar, 10 sene öncenin hızı olan 1mbit gibi komik bir seviyeye çekilmekte ve müşteri madur edilmektedir.
Bireysel bir müşterinin, günlük ortalama internet kullanımıyla, aylık ne kadar veri indirim kapasitesine ulaşabileceğini, kısaca hesaplayalım. Söz konusu kullanıcı için yasal film ve müzik indirmek gibi, fazlaca kota harcayan unsurlar hesaba katılmamış ve mümkün olduğunca düşük düzeyde internet kullanımı öngörülmüştür.
1-TTNET'in servisi olan, online TV izleme platformu Tivibu'nun, saniyedeki veri aktarımı 180kb civarında, bu da saatte 632MB yapar. Günde 3 saat tivibu izleyen biri için ayda tivibu için harcanan kota mikarı 3x632=1898=1,85GB/Gün 1 Ay'da ise 30x1,85=55,6 GB/AY
2-TTNET'in Tivibu platformundaki online film izle ve tekrar izle gibi servislerden. Haftada 3 kere film veya program izleyen biri, 1,5 saatlik bir program veya filmin boyutunun ortalama 1GB olduğunu düşünürsek, 1 ay'da harcayacağı kota;
3x1=3 gb/hafta, 1 Ay'da ise 3x4=12 GB/AY
3-TT Müzik vb. servislerden dinlenen bir şarkının ortalama boyutu 5mb'dır. Günde 10 şarkı dinleyen birinin ayda müzik için harcıyacağı kota miktarı;
5x10=50mb/gün , 1 Ay'da ise 1,47 GB
4- Facebook, Youtube, Vimeo gibi sitelerden günde en az 5 video izlense ve her bir hd video süresi 5 DK olsa, 1 HD videonun (1080P değil 720P) boyutu 90mb olarak ölçülmüştür.
5x90=450 mb/gün , 1 Ay'da ise harcanan kota 13,18 GB/AY
5- MSN, SKYPE, YAHOO gibi instant messenger programlarında haftada 2 saat telekonferans yapan birinin harcayacağı kota miktarı, 1 saatlik telekonferans'ın 500MB olduğunu düşünürsek, ayda;
2x500=1000 mb/hafta 1 Ay'da harcanan kota 4x1=4 GB
Not: servislerin harcadığı veri miktarları Netlimiter adlı yazılımla ölçülmüş olup, yaklaşık değerleridir.
Tüm bu temel kullanımların toplamına bakacak olursak; 86,25GB'lık bir kullanımla karşı karşıya kalıyoruz. Dikkat edilmelidir ki, yukarıdaki 5 madde içerisindeki kullanımlar asgeri düzeyler düşünülerek hesaplanmış ve internet sayfalarında sörf yapmak, mail'leri okumak, online oyunlar oynamak gibi kişiden kişiye değişen kullanımlar hesaplama dışında tutulmuştur.
Hesaplama dışında tutulan kullanımlar ile birlikte, standart bireysel bir kullanıcının harcadığı kota miktarı 100GB'ın üstündedir ve kullanımın asgeri düzeyden orta düzeye çıkması ile harcanılan kota 150GB'ı rahatlıkla bulmaktadır. (Bu tahmini değerlere, yasal film ve müzik indirmek gibi çok fazla kota harcayan uygulamalar katılmamıştır.)
Dünya ülkeleri arasında, interneti en pahalı fiyatlarla ve en düşük hızlarla kullanan ülkeler sıralamasında başlarda yer almaktayız. Buna rağmen 59TL gibi yüksek bir fiyatla 8mbit limitsiz olarak sunulan fakat kısa bir süre sonra 1mbit'e düşürülen internet paketlerinden halkımız bir an önce kurtarılmalıdır. Söz konusu olan hız düşümünün tamamen kaldırılması ya da üzerinde gerekli düzenlemeler yapılarak, yurtdışındaki örnekleri gibi esnek bir hale getirilmesi ile müşterinin uğradığı mağduriyet ivediyle giderilmelidir.
Siz Türkiye'ye çok yabancı kalmışsınız sanırım. İlk olarak verdikleri AKK 125 GB değil 25 GB. Eğer tarifenizin fiyat arttırımını kabul ederseniz (59 tl olacak) 50 GB veriliyor. Her ay kullan ya da kullanma ev telefon ücreti ödemek zorundasınız. Hiç kullanmasanız bile her ay 15-20tl kesin ödüyorsunuz. Türk forumlarını takip ederseniz rahatlıkla görebilirsiniz ki Türkiye'de bahsedilen hızları alabilen kişi sayısı 8 mbit denilip 1-2 mbit kullanmak zorunda kalanların yanında devede kulak. Kanada belki fiyat olarak pahalı olabilir ama bildiğim kadarıyla yaşam kalitesi en yüksek ülkelerden biri. Kullandığınız internet hızlarından bile belli. Siz Kanada'da alınan maaş ile 75 mbit kullanıp fiyat karşılaşması yapmışsınız. Türkiye'de ortalama alınan maaş olsa olsa 1500 tl'dir normal bir aile için (memur / alamayan da vardır). Bu da 1000 amerikan dolarından daha az bir para. Şimdi 800 dolar maaş ile her ay ödenen 50 dolar değerindeki kağnı interneti kullandığınız hizmet ile kıyaslayın. Gerçek 8mbit sınırsız isterseniz de Türkiye'de 130tl gibi bir ücret ödemek zorunda olduğunuzu belirtmek isterim.