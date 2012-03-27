Japonya ve İngiltere, kutuplar üzerinden fiber optik kabloyla birbirine bağlanıyor

İnternet altyapısı alanında tarihin en büyük projelerinden birisi Kuzey Kutbu üzerinden Japonya ve İngiltere arasında gerçekleşmek üzere.





İki ülke arasındaki veri iletimindeki gecikmeleri en aza indirmeyi amaçlayan proje 3 ayrı hat fiber optik hat çekilmesini kapsıyor. İlk iki hat Kuzey Amerika üzerindeki Kuzey Batı Geçidi boyunca Londra ve Tokyo'yu birbirine bağlayacak. Son hat ise Rusya kıyılarına yakın bir çizgi boyunca döşenecek.





Ağustos ayında ilk hattın döşeme işlemlerine başlanması bekleniyor. Her hat 600 milyon dolar - 1.5 milyar dolar arasında bir maliyete sahip. Üçüncü hattın ise 2014 yılında başlayacağı belirtiliyor. Üç hattan en uzun olanı tamamlandığında dünyanın en uzun tekli fiber optik kablosu ünvanının da sahibi olacak.





Kanadalı ve Rus firmalar tarafından döşenecek hattın Kuzey Amerika tarafının uzunluğu 15600Km olacak ve iki ülke arasındaki bağlantı gecikmesini 230 milisaniyeden 168 milisaniyeye indirecek. Her 50 veya 100 kilometrede optik amplifikatörler sinyal gücünü artıracak.





Deniz altından pek çok kablo bağlantısı ile altyapılar inşa ediliyor ancak bu projenin en önemli artısı kutuplara çok nadir uğrayan gemilerin çapalarının kabloları koparma ihtimalinin en aza inmesi. Kablo döşemeleri buz kütlelerinin en az yoğun olduğu yaz-sonbahar döneminde yapılacak.