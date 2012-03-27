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Japonya ve İngiltere, kutuplar üzerinden fiber optik kabloyla birbirine bağlanıyor

7 yıl
5b
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternet altyapısı alanında tarihin en büyük projelerinden birisi Kuzey Kutbu üzerinden Japonya ve İngiltere arasında gerçekleşmek üzere.

İki ülke arasındaki veri iletimindeki gecikmeleri en aza indirmeyi amaçlayan proje 3 ayrı hat fiber optik hat çekilmesini kapsıyor. İlk iki hat Kuzey Amerika üzerindeki Kuzey Batı Geçidi boyunca Londra ve Tokyo'yu birbirine bağlayacak. Son hat ise Rusya kıyılarına yakın bir çizgi boyunca döşenecek.

Ağustos ayında ilk hattın döşeme işlemlerine başlanması bekleniyor. Her hat 600 milyon dolar - 1.5 milyar dolar arasında bir maliyete sahip. Üçüncü hattın ise 2014 yılında başlayacağı belirtiliyor. Üç hattan en uzun olanı tamamlandığında dünyanın en uzun tekli fiber optik kablosu ünvanının da sahibi olacak.

Kanadalı ve Rus firmalar tarafından döşenecek hattın Kuzey Amerika tarafının uzunluğu 15600Km olacak ve iki ülke arasındaki bağlantı gecikmesini 230 milisaniyeden 168 milisaniyeye indirecek. Her 50 veya 100 kilometrede optik amplifikatörler sinyal gücünü artıracak.

Deniz altından pek çok kablo bağlantısı ile altyapılar inşa ediliyor ancak bu projenin en önemli artısı kutuplara çok nadir uğrayan gemilerin çapalarının kabloları koparma ihtimalinin en aza inmesi. Kablo döşemeleri buz kütlelerinin en az yoğun olduğu yaz-sonbahar döneminde yapılacak.

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kjhg 7 yıl en beğenilen
Ttnet bak adamlar neler yapıyor(!), sen hala adil kullandır interneti.
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alper_48 7 yıl batuhangultepe
batuhangultepe

Ttnetten çok şikayetçi olabilirsiniz AKK hoşunuza gitmiyor olabilir ama ben Türkiyedeki interneti Kanadayla karşılaştırınca hem ucuz hemde daha hızlı olduğunu gördüm. Size bir örnek vereyim. Kanadada şimdiye kadar gördüğüm en hızlı internet 75 mbit download 2 mbit upload hızında 250gb kotalı (sınırsız diye bi seçenekleri yok) ayda 99$+%13 vergi + ilk ay hat açılış ücreti (kıtleme parası da diyebilirsiniz) artık Allah ne verdiyse 30$ mı olur 40$ mı bilmem. Türkiyede Ttnetin yeni fibernet kampanyasında yanlış bilmiyorsam 100 mbit sınırsız (AKK) ayda 109 lira 2 yıl tahüt. Buna artı olarak bi modem ücreti var galiba onuda taksitli olarak ödüyorsun galiba. Neyse netice olarak fiyat ve hızı karşılaştırdığınızda durum ortada. Benim arkadaşlarımda kota aşıpda evine yüklü miktar fatura gelenleri biliyorum. Hatta bizzat kendimin cep telefonumdaki internetin kotasını aştığım için bana 222$ fatura gelmişti. Yani durum o ki içerden durum kötü güzüküyor olsa bile dışarda durum hiç öyle anlattıkları gibi değil. Bence siz yatın kalkın ttnetin kıymetini bilin. Adamlar 70 milyona hizmet vermeye çalışıyor. Benim okuduğum üniversitede 1 tbit internet var(bilgisayarımda en fazla 300 mbiti gördüm). 1 HD filmi indirmem 5 dk mı almıyor yani ortalama 20mb/sn download hızıyla indiriyorum ama hiçbizaman ayda 100 gb geçmemişimdir(istisnalar olabilir). ttnetin 125gb lık AKK'yı her ay nasıl geçmeyi planlıyorsunuz gerçekten çok merak ediyorum.

sen neyi savundun veya neyi açıklamaya çalıştın??

Ülkemizdeki internet servis sağlayıcılarının müşterilere sunmuş olduğu internet tarifeleri arasında, en çok kullanılan tarifelerin başında, limitsiz denilen fakat isminin aksine belirli bir kotayla sınırlandırılan ve kota aşımıyla internet bağlantı hızlarının, 8-10 kat aşağıya düşürüldüğü tarifeler yer almaktadır. Söz konusu tarifedeki, 8mbit olarak reklam edilen tarife tamamen aldatmacadan ibarettir, çünkü; hiç indirme (download) yapmayan kullanıcı bile, sadece TTNET'in kendi sunmuş olduğu servisleri düzenli şekilde kullandığı taktirde bu kota çok kısa süre içerisinde dolmaya mahkümdür.Kotanın dolmasıyla beraber hızlar, 10 sene öncenin hızı olan 1mbit gibi komik bir seviyeye çekilmekte ve müşteri madur edilmektedir.

Bireysel bir müşterinin, günlük ortalama internet kullanımıyla, aylık ne kadar veri indirim kapasitesine ulaşabileceğini, kısaca hesaplayalım. Söz konusu kullanıcı için yasal film ve müzik indirmek gibi, fazlaca kota harcayan unsurlar hesaba katılmamış ve mümkün olduğunca düşük düzeyde internet kullanımı öngörülmüştür.

1-TTNET'in servisi olan, online TV izleme platformu Tivibu'nun, saniyedeki veri aktarımı 180kb civarında, bu da saatte 632MB yapar. Günde 3 saat tivibu izleyen biri için ayda tivibu için harcanan kota mikarı 3x632=1898=1,85GB/Gün 1 Ay'da ise 30x1,85=55,6 GB/AY

2-TTNET'in Tivibu platformundaki online film izle ve tekrar izle gibi servislerden. Haftada 3 kere film veya program izleyen biri, 1,5 saatlik bir program veya filmin boyutunun ortalama 1GB olduğunu düşünürsek, 1 ay'da harcayacağı kota;
3x1=3 gb/hafta, 1 Ay'da ise 3x4=12 GB/AY

3-TT Müzik vb. servislerden dinlenen bir şarkının ortalama boyutu 5mb'dır. Günde 10 şarkı dinleyen birinin ayda müzik için harcıyacağı kota miktarı;
5x10=50mb/gün , 1 Ay'da ise 1,47 GB

4- Facebook, Youtube, Vimeo gibi sitelerden günde en az 5 video izlense ve her bir hd video süresi 5 DK olsa, 1 HD videonun (1080P değil 720P) boyutu 90mb olarak ölçülmüştür.
5x90=450 mb/gün , 1 Ay'da ise harcanan kota 13,18 GB/AY

5- MSN, SKYPE, YAHOO gibi instant messenger programlarında haftada 2 saat telekonferans yapan birinin harcayacağı kota miktarı, 1 saatlik telekonferans'ın 500MB olduğunu düşünürsek, ayda;
2x500=1000 mb/hafta 1 Ay'da harcanan kota 4x1=4 GB

Not: servislerin harcadığı veri miktarları Netlimiter adlı yazılımla ölçülmüş olup, yaklaşık değerleridir.

Tüm bu temel kullanımların toplamına bakacak olursak; 86,25GB'lık bir kullanımla karşı karşıya kalıyoruz. Dikkat edilmelidir ki, yukarıdaki 5 madde içerisindeki kullanımlar asgeri düzeyler düşünülerek hesaplanmış ve internet sayfalarında sörf yapmak, mail'leri okumak, online oyunlar oynamak gibi kişiden kişiye değişen kullanımlar hesaplama dışında tutulmuştur.

Hesaplama dışında tutulan kullanımlar ile birlikte, standart bireysel bir kullanıcının harcadığı kota miktarı 100GB'ın üstündedir ve kullanımın asgeri düzeyden orta düzeye çıkması ile harcanılan kota 150GB'ı rahatlıkla bulmaktadır. (Bu tahmini değerlere, yasal film ve müzik indirmek gibi çok fazla kota harcayan uygulamalar katılmamıştır.)

Dünya ülkeleri arasında, interneti en pahalı fiyatlarla ve en düşük hızlarla kullanan ülkeler sıralamasında başlarda yer almaktayız. Buna rağmen 59TL gibi yüksek bir fiyatla 8mbit limitsiz olarak sunulan fakat kısa bir süre sonra 1mbit'e düşürülen internet paketlerinden halkımız bir an önce kurtarılmalıdır. Söz konusu olan hız düşümünün tamamen kaldırılması ya da üzerinde gerekli düzenlemeler yapılarak, yurtdışındaki örnekleri gibi esnek bir hale getirilmesi ile müşterinin uğradığı mağduriyet ivediyle giderilmelidir.
batuhangultepeTtnetten çok şikayetçi olabilirsiniz AKK hoşunuza gitmiyor olabilir ama ben Türkiyedeki interneti Kanadayla karşılaştırınc...
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onbeskarakterli 7 yıl
batuhangultepe
Ttnetten çok şikayetçi olabilirsiniz AKK hoşunuza gitmiyor olabilir ama ben Türkiyedeki interneti Kanadayla karşılaştırınca hem ucuz hemde daha hızlı olduğunu gördüm. Size bir örnek vereyim. Kanadada şimdiye kadar gördüğüm en hızlı internet 75 mbit download 2 mbit upload hızında 250gb kotalı (sınırsız diye bi seçenekleri yok) ayda 99$+%13 vergi + ilk ay hat açılış ücreti (kıtleme parası da diyebilirsiniz) artık Allah ne verdiyse 30$ mı olur 40$ mı bilmem. Türkiyede Ttnetin yeni fibernet kampanyasında yanlış bilmiyorsam 100 mbit sınırsız (AKK) ayda 109 lira 2 yıl tahüt. Buna artı olarak bi modem ücreti var galiba onuda taksitli olarak ödüyorsun galiba. Neyse netice olarak fiyat ve hızı karşılaştırdığınızda durum ortada. Benim arkadaşlarımda kota aşıpda evine yüklü miktar fatura gelenleri biliyorum. Hatta bizzat kendimin cep telefonumdaki internetin kotasını aştığım için bana 222$ fatura gelmişti. Yani durum o ki içerden durum kötü güzüküyor olsa bile dışarda durum hiç öyle anlattıkları gibi değil. Bence siz yatın kalkın ttnetin kıymetini bilin. Adamlar 70 milyona hizmet vermeye çalışıyor. Benim okuduğum üniversitede 1 tbit internet var(bilgisayarımda en fazla 300 mbiti gördüm). 1 HD filmi indirmem 5 dk mı almıyor yani ortalama 20mb/sn download hızıyla indiriyorum ama hiçbizaman ayda 100 gb geçmemişimdir(istisnalar olabilir). ttnetin 125gb lık AKKyı her ay nasıl geçmeyi planlıyorsunuz gerçekten çok merak ediyorum.

Siz Türkiye'ye çok yabancı kalmışsınız sanırım. İlk olarak verdikleri AKK 125 GB değil 25 GB. Eğer tarifenizin fiyat arttırımını kabul ederseniz (59 tl olacak) 50 GB veriliyor. Her ay kullan ya da kullanma ev telefon ücreti ödemek zorundasınız. Hiç kullanmasanız bile her ay 15-20tl kesin ödüyorsunuz. Türk forumlarını takip ederseniz rahatlıkla görebilirsiniz ki Türkiye'de bahsedilen hızları alabilen kişi sayısı 8 mbit denilip 1-2 mbit kullanmak zorunda kalanların yanında devede kulak. Kanada belki fiyat olarak pahalı olabilir ama bildiğim kadarıyla yaşam kalitesi en yüksek ülkelerden biri. Kullandığınız internet hızlarından bile belli. Siz Kanada'da alınan maaş ile 75 mbit kullanıp fiyat karşılaşması yapmışsınız. Türkiye'de ortalama alınan maaş olsa olsa 1500 tl'dir normal bir aile için (memur / alamayan da vardır). Bu da 1000 amerikan dolarından daha az bir para. Şimdi 800 dolar maaş ile her ay ödenen 50 dolar değerindeki kağnı interneti kullandığınız hizmet ile kıyaslayın. Gerçek 8mbit sınırsız isterseniz de Türkiye'de 130tl gibi bir ücret ödemek zorunda olduğunuzu belirtmek isterim.
batuhangultepeTtnetten çok şikayetçi olabilirsiniz AKK hoşunuza gitmiyor olabilir ama ben Türkiyedeki interneti Kanadayla karşılaştırınca hem u...
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alveyns 7 yıl
Vay be adamlar gecikmeyi 250 milisaniyeden 160 milisaniyeye düşürmek için deli gibi yatırım yapıyolarlar biz hala ttnet de sürünelim bir döşeyemediler fiberi
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DH Misafiri 7 yıl
alperdursun kardes sende tivibuya biraz az takil..adamin anlatiklari gayet mantikli hosuna gitsin gitmesin.. gunde 3 saat tivibu izleyeceksin arti.. ordan filmde izleyeceksin ..iki uc saate porno izlesen tamam zaten 24 saat film izle olmazsa
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ahmetbmyo 7 yıl
batuhangultepe kardeşim sen servis saglayıcıların adamımısın türk telekom adkk sını servis sağlayıcılarına uygulatmayı emretmiş eğer sen onların adamıysan ortamı yumuşatıp milletin aklını bulandırıp müşteri toplamaksa kaç para istiyorsan vereyim ttneti bıraktım türkcell süperonlineye geçtim oradada akkk jotası çıtı karşıma sen ve senin gibi paralı uşaklar oldukça bizi daha çok yolarlar millet yur dışında gbit internet kullanırken ben 80 tl ye adil kullanım kotalı 50gblık 16 mbite kadar net kullanıyorum senin samimiyetinden şüphe deiyorum





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DH Misafiri 7 yıl
batuhangultepe Bu ülke internet ile yeni tanışmıyor öncelikle bunu hatırlatayım size kaldıki çevirmeli modemleri (56 K ) bilen bilir az bağlanmadık o zamanlar ancak devir değişti teknoloji değişti herşey değişti eskiden sanal alem dürüst insanların takıldığı nezih bir mekan iken şimdi her türlü çakallığın sahtekarlığın menfeatin düzenbazlığın olduğu bir ortam haline gelir bunu neden yazıyorum o zamanlar internet cafe işlettiğim için...
siz kendiniz diyorsunuz 1 hd filmi 5 dk kada indiriyorum ortalama 20 mb/ sn ile bu ülkede sene 2012 iken kaç kişi sayabilirsiniz bu hızları görebilen veya bağlantısı böyle olan herkes çıkıp dürüstçe söylesin fiyatlar makul olsa herkes bu hızları görmek ister ancak bu şuan için mümkün değil nedenmi turkcell superonline 24 ay taahütlü 100 gb 109 tl 250 gb 149 tl 500 gb 199 tl ve sonuç alt yapı yok her yere verilemiyor herkes sitede oturuyor bu ülkede türk telekom 8 mbit sınırsız 109 tl iken sizin bahsettiğiniz fiyatlar bu ülke içinmi geçirli ? 32 mbit e kadar sınırsız 149 tl 100 mbit e kadar 149 tl kaldıki bu paketler esnek hızlar ve dediğim gibi heryerde yok 2020 senesinde belki olur birileri kafalarına vurursa oda aslında söylenecek çok söz var ama bizler toplum olarak koyun olduğumuz için dürülecek daha çok tüyümüz var sessiz kalmaya devam
TÜKETİCİ HAKLARI MAHKEMESİ ne içindir bana söylermisiniz ? müşterinin haklarını korumak kollamak içindir.. Akn için gidip dava açmak istediğin zaman senden 500 tl mahkeme için para istiyorlar bu dünyanın hangi ülkesinde vardır Allah aşkına ya
Devlet ttnetin yüzde bilmem kaçlık ortağı olduğu için hala özelleştirilmeyen kısımlarının sahibi olduğu için göz yumma şıkkını seçmiş milleti umurumda değil bu ülkede kaç milyon sabit hatlı abone var ve ayda almış oldukları 14,25 tl aylık olarak kaç milyon tl yapıyor faturalardan çıkıpta bunu söylesin o çok ama çok değerli türk telekom müdürleri teknoloji özürlüleri...
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DH Misafiri 7 yıl
o kanada da soyle boyle dıyen arkadasın ttnet calısanı olduguna adım kadar emınım
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Virinom 7 yıl
-VesselaM-
benmi şanslı azınlıktan biriyim anlamadım ama şahsen ttnet i ilk internet bağlantımı kurduğum zaman kullanmıştım ve ondan bir sene sonra smile adsl e geçtim yaklaşık 2008 den beri de smile adsl kullanıyorum 8 mb 25gb akk olarak aldım ancak hali hazırda 1.3mb saniye indirme hızım var ve aylık kullanımım yeri geliyor 300gb ve üstünüde bulabiliyor ve bunu kısıtlayan sadece hdd lerdeki yer sıkıntısı.anlamadığım eğer ttnet altyapısını kullanan smile bunu yapabiliyorsa ve aylık 50tl ek ücret olmadan verebiliyorsa ttnet neden insanları mağdur ediyor ?

Horoz bu çocuklarıda ondan
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alpa07 7 yıl
Bizim mahalleye sadece ttnet internet veriyor.(gecekondu styla) Başka alternetifimiz yok.Dua etsin ttnet
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alper_48 7 yıl
yazdıklarımız niye siliniyo???
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DH Misafiri 7 yıl
ben onu bunu bilmem yarın gitip kapattırıyorum şubat mart bu 2 ayda sadece 17 kere aramışımdır bizi enayi saniyorlar yol yolabildiğin kadar.
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E_Aydin35 7 yıl
Çok büyük bir çalışma çalışmalar sonucunda çok büyük kazançlar elde edilicekitr bu iki mesafe arası çok uzun ama yeni bir dönem olabilir o bölge için..
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DH Misafiri 7 yıl
batuhangultepe sen bu ülkedeki fiyatlardan bi haber gibisin gerçekten 8 mbit ilk çıktıgında yanına yaklaşılmıyordu şimdi fiber fiyatlarıda öyle bu ülkeye teknoloji yeni gelmediki 56k modemleri bilenler bilir
tüketici hakları mahkemesi ne içindir müşterinin yasal haklarını korumak kollamak vs. vs. gidiyorsun akn için dava açmaya senden 500 tl mahkeme parası istiyorlar
yani anlaşılan oki devlet türk telekomun yüzde bilmem kaç hissesi onun olduğu için milletini sögüşlemeye devam ediyor bu ülkede kaç milyon sabit hat üyesi var ve her ay 14.5 tl sabit ücretin bir aylık toplam maliyetini çıkıpta o geri zekalı türk telekomun bilmem ne müdürleri bir açıklasın ya
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DH Misafiri 7 yıl
ttnet den harkez şikayetci heralde ttnet e kazık atan tek adam benim :D
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söny 7 yıl
TTnet bunları gördüğünde neler hissediyor acaba
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