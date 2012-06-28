Jelly Bean için hazırlanan Google Play Store v3.7.11 dağıtılmaya başladı





Google, IO 2012 geliştirici konferansının ilk gün açılış konuşmasında Android 4.1 Jelly Bean sürümünü, Nexus 7 tabletini duyurmuş ve bu iki yeni ürünü ile daha iyi bütünleşebilmesi için Play Store'un güncelleneceğini müjdelemişti.

Televizyon programları ve dergi gibi içeriklerin de satın alınabildiği Google Play Store'un internet sitesi yenilenmiş, Nexus 7 tablete son sürüm uygulama mağazası yüklenmişti. Bugün bazı Galaxy Nexus modelleri için dağıtılan OTA güncellemeyle mobil uygulamanın yeni versiyonu ortaya çıktı.

Şuan resmi olarak sadece ASUS Nexus 7'de bulunan ve Google IO konferansında hediye edilen Galaxy Nexus'lar için dağıtılmaya başlayan Google Play Store v3.7.11, etkinliğin katılımcıları tarafından internette yayınlandı. Jelly Bean versiyonu için hazırlanan, TV ve dergi bölümlerini içeren yeni mağazada, sosyal özellikler konusunda da bazı yenilikler yapılmış

Mevcut cihazlar yeni Play Store'a şimdilik güncelleme yoluyla erişemiyorlar. Ancak sızdırılan Play Store v3.7.11 versiyonlu APK dosyasını buradan indirip normal bir uygulama gibi cihazınıza yükleyerek Google'ın son sürüm uygulama mağazasını hemen şimdi kullanmaya başlayabilirsiniz.

Amerika dışındaki bir bölgeye sahip cihazda yeni versiyon pek de farklı gözükmeyecektir. Ancak bu versiyonu yüklediğinizde uzaktan uygulama silme ve güncelleme özelliklerinin yanı sıra içerikleri güncellerken APK dosyasının tamamını değil, değişime uğrayan kısmını indireceksiniz. Yani arayüzden çok marketin çalışma sisteminde yenilikler yapılmış.

http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=27984313