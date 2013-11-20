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Joby, GoPro modellerine özel yeni bağlantı aparatlarını duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Joby, GoPro modellerine özel yeni bağlantı aparatlarını duyurdu
Kısa süre içerisinde herkes tarafından tanınan ve aksiyon kamerası pazarının bir numaralı ismi haline gelen GoPro kamera modelleri, özel ayak yapısıyla dikkat çeken GorillaPod'ların üretici Joby tarafından aksiyon serisi altında dört farklı bağlantı aparatına kavuştu.
GorillaPod Action Tripod, Action Clamp ve Locking Arm, Action Clamp ve GorillaPod Arm ve Gpod Mini Magnetic isimleriyle hazırlanan ürünler, temel olarak GoPro modellerinin istenilen her türlü noktada kullanılmasına imkan tanıyor. Hazırlanan ürünlerden GorillaPod Action Tripod, özel ayak yapısıyla kameraları her türlü noktada ayakta tutabiliyor ve makinelerin tel ya da ağaç dalı gibi noktalarda asılması kalmasını sağlayabiliyor. Action Clamp ve Locking Arm kameraların kaykay gibi noktalara takılmasına izin verirken, Action Clamp ve GorillaPod ise hareketli kol yapısıyla sabit bağlantı desteğini bir araya getiriyor. Gpod Mini Magnetic ise diğer modellerden farklı olarak metal yüzeylere manyetik olarak yapışıyor ve böylece oldukça stabil sonuçların ortaya konmasını sağlıyor.
Joby tarafından GoPro'ya özel olarak hazırlanan modellerden GorillaPod Action Tripod ve Action Clamp ve Locking Arm 40$, Action Clamp ve GorillaPod Arm 30$ ve Gpod Mini Magnetic 15$ fiyat etiketlerine sahip. Ürünler hakkında hazırlanan tanıtım videosu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Joby, GoPro modellerine özel yeni bağlantı aparatlarını duyurdu
Joby, GoPro modellerine özel yeni bağlantı aparatlarını duyurdu
Joby, GoPro modellerine özel yeni bağlantı aparatlarını duyurdu

http://joby.com/action-series Yorum Yaz
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