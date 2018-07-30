Jonah Hill ve Emma Stone'lu Netflix dizisi Maniac'tan ilk fragman

Tam Boyutta Gör

TCA (Television Critics Association) etkinliği kapsamında yeni projelerini sergileyen Netflix, merakla beklenen yeni dizisi Maniac'ı da tanıttı. Oyuncu kadrosunda Jonah Hill ve Emma Stone gibi ünlü isimleri barındıran Maniac için kısa bir tanıtım videosu yayınlayan Netflix, dizinin yayın tarihini de açıkladı.

The Leftovers dizisinin senaristlerinden Patrick Somerville'in kaleme aldığı Maniac; akıl hastanesine kapatılmış genç bir adamın, fantezi dünyası ile gerçekliğin birbirine karıştığı tuhaf hikayesini anlatıyor. Genç adamı Jonah Hill canlandırırken, Emma Stone da aynı hastanede bulunan bir diğer hastaya hayat veriyor.

Ayrıca Bkz. "Altered Carbon yenilenen 2. sezonu ile ekranlara geri dönecek"

Maniac'ın yönetmenliğini, True Detective'in ilk sezonundaki tüm bölümleri yöneten ve etkileyici yönetimi ile dizinin başarısına büyük katkı sağlayan Cary Fukunaga üstleniyor.

Başrollerinde Hill ve Stone'a Justin Theroux, Sally Field, Julia Garner ve Jemima Kirke'ün eşlik ettiği Maniac'ın ilk sezonu 21 Eylül'de yayımlanacak.