Kim Nerede? 145 ABD'li şirket 'uzaydan interneti' test etti: 400 mbit hız, 32 ms gecikme 105 GSM operatörlerinden taksitle telefon alacakları ilgilendiren kritik düzenleme 63 Yeni Honda CR-V Hybrid Türkiye'ye geliyor: İşte fiyatı ve özellikleri
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Journey geliştiricisinin yeni oyunu 'Sky: Children of the Light', iOS için çıkış yaptı

Thatgamecompany'nin yeni oyunu Sky: Children of the Light, iOS için bugün çıkış yaptı. Geliştirici şirket oyunun çok yakında PC, Android ve konsollar için de çıkacağını söyledi.
3 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
541
5
2
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
PlayStation 3'ün en beğenilen yapımlarından birisi olan Journey'in arkasındaki geliştirici şirket Thatgamecompany, yeni projesi Sky: Children of the Light oyununu nihayet piyasaya sürdü. Sky: Children of the Light şu anda iOS platformunda ücretsiz bir şekilde edinilebiliyor.

Thatgamecompany, Sky: Children of the Light'ı "romantik bir macera oyunu" şeklinde tanımlıyor. Kullanılan ifadelere göre oyunda keşfedilmeyi bekleyen yedi farklı krallık ve sayısız eğlenceli puzzle yer alıyor. Thatgamecompany, Sky'ın özellikle de aileniz veya arkadaşlarınızla oynadığınızda çok daha keyifli olacağını belirtti.

Sky: Children of the Light'ın duyurusu 2017 yılında yapılmıştı. Birkaç kez ertelenmesi nedeniyle oyunun çıkışı Temmuz 2019'a kadar geriledi. Thatgamecompany'nin huzur verici macera oyunlarını sevenler şimdi Sky'ı denemek için App Store'a akın ediyor.

Sky: Children of the Light şu an için yalnızca iOS platformunda oynanabiliyor. Ancak Thatgamecompany, oyunun çok yakında PC, Android ve konsollar için de çıkış yapacağını açıkladı.

10 dakikalık oynanış videosu:

 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
yagmursuz 2 sa.
Sky: Children of the Night değil de Light olmasın?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LKLC 1 sa. yagmursuz
Düzelttim hocam teşekkürler uyarı için. Her yere de Night yazmışım gözümden kaçmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 20 dk. Firefox çalınan şifreleriniz için sizi uyaracak 1 sa. Avengers: Endgame'in bluray versiyonu ne zaman yayınlanacak? 1 sa. Yeni Honda CR-V Hybrid Türkiye'ye geliyor: İşte fiyatı ve özellikleri 2 sa. ABD'li şirket 'uzaydan interneti' test etti: 400 mbit hız, 32 ms gecikme 2 sa. Gelecek yıl telefonlarda 10x yakınlaştırma göreceğiz 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Journey geliştiricisinin yeni oyunu 'Sky: Children of the Light', iOS için çıkış yaptı Sonraki Instagram beğeni sayılarını gizleme testini genişletti 4 sa. Galaxy Note 10'un kutudan çıkmayan 45W hızlı şarj aletinin fiyatı 50 Euro olacak 5 sa. Braun yeniden hoparlör üreteceğini açıkladı 5 sa. Teknoloji sektörü için hangi fakültede okumak gerekli? 6 sa. GSM operatörlerinden taksitle telefon alacakları ilgilendiren kritik düzenleme 6 sa. Ford'un kamyonet emojisi gelecek yıl telefonlarımıza gelebilir 7 sa. Microsoft yeni Edge tarayıcısında Internet Explorer modunu test etmeye başladı 7 sa. Jeff Bezos: Uzaya milyarlarca dolar harcıyorum çünkü Dünya'yı mahvediyoruz 8 sa. SpaceX’in Starhopper test aracı, denemeler sırasında alev alarak yandı 9 sa. Toyota'nın dev 'Ay arabası' 2029 yılında hazır olacak 17 sa. Control’ün sistem gereksinimleri açıklandı 17 sa. Microsoft, 2 milyar dolarlık bulut altyapısı ihalesini kazandı 18 sa. Pentagon'dan son dakika: Türkiye, F-35 programından çıkarıldı 19 sa. Yeni implant elektrik akımından yararlanarak kalp dokusunu iyileştiriyor 20 sa. Nintendo Switch yenilendi: İşte detaylar 20 sa. Xiaomi Mi A3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 21 sa. ID-Cooling düşük profilli soğutucusu IS-50X’i duyurdu 21 sa. 2si1 | YouTube'dan Para Kazanma 22 sa. Turkcell’in dijital servisleri Türkiye’nin Uygulamaları oldu 22 sa. Yara iyileşmesini destekleyen faktörler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Pentagon'dan son dakika: Türkiye, F-35 programından çıkarıldı
DH Forum
FaceApp uygulamasında kritik açık
DonanımHaber
Ninja Theory'nin Yeni Oyunu Bleeding Edge'den İlk Oynanış Görü...
Bölüm Sonu Canavarı
Millenicom tarafından dolandırılıyorum!! Bağlayamadıkları inte...
DH Forum
The Surge 2'nin İlk 16 Dakikası ve Boss Dövüşü Oynanış Videosu
Bölüm Sonu Canavarı
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim