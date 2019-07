Journey geliştiricisinin yeni oyunu 'Sky: Children of the Light', iOS için çıkış yaptı

PlayStation 3'ün en beğenilen yapımlarından birisi olan Journey'in arkasındaki geliştirici şirket Thatgamecompany, yeni projesi Sky: Children of the Light oyununu nihayet piyasaya sürdü. Sky: Children of the Light şu anda iOS platformunda ücretsiz bir şekilde edinilebiliyor Thatgamecompany, Sky: Children of the Light'ı "romantik bir macera oyunu" şeklinde tanımlıyor. Kullanılan ifadelere göre oyunda keşfedilmeyi bekleyen yedi farklı krallık ve sayısız eğlenceli puzzle yer alıyor. Thatgamecompany, Sky'ın özellikle de aileniz veya arkadaşlarınızla oynadığınızda çok daha keyifli olacağını belirtti.Sky: Children of the Light'ın duyurusu 2017 yılında yapılmıştı. Birkaç kez ertelenmesi nedeniyle oyunun çıkışı Temmuz 2019'a kadar geriledi. Thatgamecompany'nin huzur verici macera oyunlarını sevenler şimdi Sky'ı denemek için App Store'a akın ediyor.Sky: Children of the Light şu an için yalnızca iOS platformunda oynanabiliyor. Ancak Thatgamecompany, oyunun çok yakında PC, Android ve konsollar için de çıkış yapacağını açıkladı.10 dakikalık oynanış videosu: