Dünya'ya en yakın olası yaşanılabilir gezegen keşfedildi "Bu seferki farklı"

"Olası bir yaşanılabilir gezegen keşfedildi", "Burada yaşam olabilir", "Bu gezegen Dünya'ya benziyor" tarzı haberlerden sıkılmış olabilirsiniz ancak bu seferki farklı. Zira Avrupa Güney Rasathanesi'nin (ESO) bu sabah açıkladığı "Yeni Dünya", Yeryüzü'ne sadece 4.2 ışık yılı uzaklıkta, Güneş Sistemimizin en yakın komşusu Alfa Centauri yıldız sisteminde bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Dünya'dan 4.2 ışık yılı uzaklıkta, 1.3 kat daha büyük Bugün TSİ 14.00'de düzenlenen basın toplantısında ESO araştırmacıları tarafından duyurulan bu gezegen, Alfa Centauri yıldız sisteminin cüce yıldızı Proxima Centauri'nin yörüngesinde yer alıyor. ESO tarafından 'Proxima Centauri b' olarak isimlendirilen yeni Dünya adayı, boyut olarak Dünya'dan 1.3 kat daha büyük, yani üzerinde yürüyebileceğimiz kayalık bir gezegen olma ihtimali çok yüksek.



Kırmızı cüce Proxima Centauri'den 6.92 milyon kilometre uzaklıkta yer alan gezegen, yıldızı etrafındaki bir tam turunuysa 11.2 günde tamamlıyor. Gezegenin bu Proxima Centauri'ye olan bu yakınlığı aynı zamanda yıldızıyla arasında bir 'kütleçekim kilidi' olma ihtimalini de artırıyor. Yani aynı Dünya ve Ay gibi, gezegenin bir tarafı sürekli olarak yıldıza bakarken diğer tarafı karanlık kalıyor.



Araştırmacılar, Proxima b'nin Proxima Centauri etrafında izlediği yörüngenin tam olarak yaşanılabilir bölgeye denk geldiğini belirtiyorlar. Yıldıza bakan tarafındaki yüzey sıcaklığının yaklaşık -35 derece olduğunu tahmin eden ESO astronomları, gezegenin bir atmosfere sahip olma ve yüzeyinde sıvı halde su bulundurma ihtimalini ise oldukça yüksek görüyorlar.



Gezegenin karakteristik özellikleri hakkında aslında şu an için çok fazla bir bilgiye sahip değiliz ancak astronomlar ilerleyen araştırmalarla beraber Proxima b'yi çok daha detaylı bir şekilde öğrenebileceğimizi ifade ediyorlar. Bugün TSİ 14.00'de düzenlenen basın toplantısında ESO araştırmacıları tarafından duyurulan bu gezegen, Alfa Centauri yıldız sisteminin cüce yıldızı Proxima Centauri'nin yörüngesinde yer alıyor. ESO tarafından 'Proxima Centauri b' olarak isimlendirilen yeni Dünya adayı, boyut olarak Dünya'dan 1.3 kat daha büyük, yani üzerinde yürüyebileceğimiz kayalık bir gezegen olma ihtimali çok yüksek.Kırmızı cüce Proxima Centauri'den 6.92 milyon kilometre uzaklıkta yer alan gezegen, yıldızı etrafındaki bir tam turunuysa 11.2 günde tamamlıyor. Gezegenin bu Proxima Centauri'ye olan bu yakınlığı aynı zamanda yıldızıyla arasında bir 'kütleçekim kilidi' olma ihtimalini de artırıyor. Yani aynı Dünya ve Ay gibi, gezegenin bir tarafı sürekli olarak yıldıza bakarken diğer tarafı karanlık kalıyor.Araştırmacılar, Proxima b'nin Proxima Centauri etrafında izlediği yörüngenin tam olarak yaşanılabilir bölgeye denk geldiğini belirtiyorlar. Yıldıza bakan tarafındaki yüzey sıcaklığının yaklaşık -35 derece olduğunu tahmin eden ESO astronomları, gezegenin bir atmosfere sahip olma ve yüzeyinde sıvı halde su bulundurma ihtimalini ise oldukça yüksek görüyorlar.Gezegenin karakteristik özellikleri hakkında aslında şu an için çok fazla bir bilgiye sahip değiliz ancak astronomlar ilerleyen araştırmalarla beraber Proxima b'yi çok daha detaylı bir şekilde öğrenebileceğimizi ifade ediyorlar.



Tam Boyutta Gör Güneş Sisteminin en yakın komşusu Keşfin en heyecan verici tarafı tabi ki Güneş Sistemine olan yakınlığı. Zira Alfa Centauri yıldız sistemi Dünya'ya o kadar yakın ki sistemin en büyüğü Alfa Centauri A'yı geceliğin gökyüzündeki en parlak dördüncü yıldız olarak görüyoruz.



Proxima Centauri ve yeni Dünya'mız Proxima Centauri b'nin de yer aldığı bu Alfa Centauri yıldız sisteminde üç farklı yıldız bulunuyor, yani üçlü bir yıldız sisteminden bahsediyoruz. Üçlü yıldızların Dünya'ya en yakın ve en sönük olanı Proxima Centauri yaklaşık 4.22 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Sistemin diğer üyeleri Alfa Centauri A ve Alfa Centauri B ise 4.40 ışık yılı uzaklıktalar.



ESO tarafından hazırlanan Alfa Centauri sisteminin temsili videosu: Keşfin en heyecan verici tarafı tabi ki Güneş Sistemine olan yakınlığı. Zira Alfa Centauri yıldız sistemi Dünya'ya o kadar yakın ki sistemin en büyüğü Alfa Centauri A'yı geceliğin gökyüzündeki en parlak dördüncü yıldız olarak görüyoruz.Proxima Centauri ve yeni Dünya'mız Proxima Centauri b'nin de yer aldığı bu Alfa Centauri yıldız sisteminde üç farklı yıldız bulunuyor, yani üçlü bir yıldız sisteminden bahsediyoruz. Üçlü yıldızların Dünya'ya en yakın ve en sönük olanı Proxima Centauri yaklaşık 4.22 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Sistemin diğer üyeleri Alfa Centauri A ve Alfa Centauri B ise 4.40 ışık yılı uzaklıktalar.ESO tarafından hazırlanan Alfa Centauri sisteminin temsili videosu:



Tam Boyutta Gör İşte ölmeden Alfa Centauri'yi görme ihtimalimiz Proxima Centauri'nin yörüngesinde olası bir yaşanılabilir gezegenin keşfedilmesi elbette inanılmaz heyecan verici bir durum; ancak bahsettiğimiz 4.2 ışık yılı her ne kadar kozmik ölçekte epey az bir uzaklığı ifade ediyor olsa da biz, insanoğulları için kabul edelim ki çok da ulaşılabilir bir yer değil. Ancak yine de, ölmeden önce Proxima Centauri'yi görme ihtimalimiz var.



Ünlü milyarder Yuri Milner'ın henüz birkaç ay önce duyurduğu Breakthrough Starshot projesiyle beraber yalnızca 20 yılda Alfa Centauri yıldız sistemine ulaşabiliriz. Tarihin en büyük uzay projelerinden birisi olan Breakthrough Starshot'da dünyanın en zengin insanları dünyanın en zeki insanlarıyla iş birliğine giderek tek bir jenarasyon içerisinde başka bir yıldıza ulaşmayı hedefliyorlar.



Rus iş adamı ve fizikçi Yuri Milner'ın, Stephen Hawking'le iş birliğine giderek geliştirdiği bu proje kısaca komşu yıldız sistemi Alfa Centauri'ye çok küçük boyutlarda birden fazla uzay aracı göndermekten oluşuyor. Starchip ismi verilen bu uzay araçları uzay yelkeni, ışık yelkeni veya foton yelkeni olarak bilinen bir sistem kullanıyor ve gücünü tamamiyle ışıktan alıyor. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde geliştirilmesi beklenen bir lazer sistemiyle hızlanacak olan uzay aracının hızı ışık hızının %20'sine kadar ulaşacak ve böylecek sadece 20 yılda Alfa Centauri'ye ulaşmış olacak.



ESO araştırmacılarının da katkı sağlamak istedikleri yüzyılın projesi Breakthrough Starshot hakkında oldukça detaylı bir şekilde yazdığımız habere ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.



Ayrıca Bkz. "Yıldızlara ilk yolculuk (gerçekten) başlıyor: Stephen Hawking'in dev projesi ve tüm detayları" Proxima Centauri'nin yörüngesinde olası bir yaşanılabilir gezegenin keşfedilmesi elbette inanılmaz heyecan verici bir durum; ancak bahsettiğimiz 4.2 ışık yılı her ne kadar kozmik ölçekte epey az bir uzaklığı ifade ediyor olsa da biz, insanoğulları için kabul edelim ki çok da ulaşılabilir bir yer değil. Ancak yine de, ölmeden önce Proxima Centauri'yi görme ihtimalimiz var.Ünlü milyarder Yuri Milner'ın henüz birkaç ay önce duyurduğu Breakthrough Starshot projesiyle beraber yalnızca 20 yılda Alfa Centauri yıldız sistemine ulaşabiliriz. Tarihin en büyük uzay projelerinden birisi olan Breakthrough Starshot'da dünyanın en zengin insanları dünyanın en zeki insanlarıyla iş birliğine giderek tek bir jenarasyon içerisinde başka bir yıldıza ulaşmayı hedefliyorlar.Rus iş adamı ve fizikçi Yuri Milner'ın, Stephen Hawking'le iş birliğine giderek geliştirdiği bu proje kısaca komşu yıldız sistemi Alfa Centauri'ye çok küçük boyutlarda birden fazla uzay aracı göndermekten oluşuyor. Starchip ismi verilen bu uzay araçları uzay yelkeni, ışık yelkeni veya foton yelkeni olarak bilinen bir sistem kullanıyor ve gücünü tamamiyle ışıktan alıyor. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde geliştirilmesi beklenen bir lazer sistemiyle hızlanacak olan uzay aracının hızı ışık hızının %20'sine kadar ulaşacak ve böylecek sadece 20 yılda Alfa Centauri'ye ulaşmış olacak.ESO araştırmacılarının da katkı sağlamak istedikleri yüzyılın projesi Breakthrough Starshot hakkında oldukça detaylı bir şekilde yazdığımız habere ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

http://www.eso.org/public/news/eso1629/?utm_medium=social&utm_campaign=SocialSignIn&utm_source=Twitter