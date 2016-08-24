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Dünya'ya en yakın olası yaşanılabilir gezegen keşfedildi "Bu seferki farklı"

Güneş Sisteminin komşusu Alfa Centauri yıldız sisteminde olası bir yaşanılabilir gezegen keşfedildi. Cüce yıldız Proxima Centauri'nin yörüngesinde bulunan gezegen özellikleriyle dikkat çekiyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
18,2b
1
56
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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"Olası bir yaşanılabilir gezegen keşfedildi", "Burada yaşam olabilir", "Bu gezegen Dünya'ya benziyor" tarzı haberlerden sıkılmış olabilirsiniz ancak bu seferki farklı. Zira Avrupa Güney Rasathanesi'nin (ESO) bu sabah açıkladığı "Yeni Dünya", Yeryüzü'ne sadece 4.2 ışık yılı uzaklıkta, Güneş Sistemimizin en yakın komşusu Alfa Centauri yıldız sisteminde bulunuyor.

Dünya'dan 4.2 ışık yılı uzaklıkta, 1.3 kat daha büyük

Bugün TSİ 14.00'de düzenlenen basın toplantısında ESO araştırmacıları tarafından duyurulan bu gezegen, Alfa Centauri yıldız sisteminin cüce yıldızı Proxima Centauri'nin yörüngesinde yer alıyor. ESO tarafından 'Proxima Centauri b' olarak isimlendirilen yeni Dünya adayı, boyut olarak Dünya'dan 1.3 kat daha büyük, yani üzerinde yürüyebileceğimiz kayalık bir gezegen olma ihtimali çok yüksek.

Kırmızı cüce Proxima Centauri'den 6.92 milyon kilometre uzaklıkta yer alan gezegen, yıldızı etrafındaki bir tam turunuysa 11.2 günde tamamlıyor. Gezegenin bu Proxima Centauri'ye olan bu yakınlığı aynı zamanda yıldızıyla arasında bir 'kütleçekim kilidi' olma ihtimalini de artırıyor. Yani aynı Dünya ve Ay gibi, gezegenin bir tarafı sürekli olarak yıldıza bakarken diğer tarafı karanlık kalıyor.

Araştırmacılar, Proxima b'nin Proxima Centauri etrafında izlediği yörüngenin tam olarak yaşanılabilir bölgeye denk geldiğini belirtiyorlar. Yıldıza bakan tarafındaki yüzey sıcaklığının yaklaşık -35 derece olduğunu tahmin eden ESO astronomları, gezegenin bir atmosfere sahip olma ve yüzeyinde sıvı halde su bulundurma ihtimalini ise oldukça yüksek görüyorlar.

Gezegenin karakteristik özellikleri hakkında aslında şu an için çok fazla bir bilgiye sahip değiliz ancak astronomlar ilerleyen araştırmalarla beraber Proxima b'yi çok daha detaylı bir şekilde öğrenebileceğimizi ifade ediyorlar.

Güneş Sisteminin en yakın komşusu

Keşfin en heyecan verici tarafı tabi ki Güneş Sistemine olan yakınlığı. Zira Alfa Centauri yıldız sistemi Dünya'ya o kadar yakın ki sistemin en büyüğü Alfa Centauri A'yı geceliğin gökyüzündeki en parlak dördüncü yıldız olarak görüyoruz.

Proxima Centauri ve yeni Dünya'mız Proxima Centauri b'nin de yer aldığı bu Alfa Centauri yıldız sisteminde üç farklı yıldız bulunuyor, yani üçlü bir yıldız sisteminden bahsediyoruz. Üçlü yıldızların Dünya'ya en yakın ve en sönük olanı Proxima Centauri yaklaşık 4.22 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Sistemin diğer üyeleri Alfa Centauri A ve Alfa Centauri B ise 4.40 ışık yılı uzaklıktalar.

ESO tarafından hazırlanan Alfa Centauri sisteminin temsili videosu:

İşte ölmeden Alfa Centauri'yi görme ihtimalimiz

Proxima Centauri'nin yörüngesinde olası bir yaşanılabilir gezegenin keşfedilmesi elbette inanılmaz heyecan verici bir durum; ancak bahsettiğimiz 4.2 ışık yılı her ne kadar kozmik ölçekte epey az bir uzaklığı ifade ediyor olsa da biz, insanoğulları için kabul edelim ki çok da ulaşılabilir bir yer değil. Ancak yine de, ölmeden önce Proxima Centauri'yi görme ihtimalimiz var.

Ünlü milyarder Yuri Milner'ın henüz birkaç ay önce duyurduğu Breakthrough Starshot projesiyle beraber yalnızca 20 yılda Alfa Centauri yıldız sistemine ulaşabiliriz. Tarihin en büyük uzay projelerinden birisi olan Breakthrough Starshot'da dünyanın en zengin insanları dünyanın en zeki insanlarıyla iş birliğine giderek tek bir jenarasyon içerisinde başka bir yıldıza ulaşmayı hedefliyorlar.

Rus iş adamı ve fizikçi Yuri Milner'ın, Stephen Hawking'le iş birliğine giderek geliştirdiği bu proje kısaca komşu yıldız sistemi Alfa Centauri'ye çok küçük boyutlarda birden fazla uzay aracı göndermekten oluşuyor. Starchip ismi verilen bu uzay araçları uzay yelkeni, ışık yelkeni veya foton yelkeni olarak bilinen bir sistem kullanıyor ve gücünü tamamiyle ışıktan alıyor. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde geliştirilmesi beklenen bir lazer sistemiyle hızlanacak olan uzay aracının hızı ışık hızının %20'sine kadar ulaşacak ve böylecek sadece 20 yılda Alfa Centauri'ye ulaşmış olacak.

ESO araştırmacılarının da katkı sağlamak istedikleri yüzyılın projesi Breakthrough Starshot hakkında oldukça detaylı bir şekilde yazdığımız habere ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Ayrıca Bkz. "Yıldızlara ilk yolculuk (gerçekten) başlıyor: Stephen Hawking'in dev projesi ve tüm detayları"  

http://www.eso.org/public/news/eso1629/?utm_medium=social&utm_campaign=SocialSignIn&utm_source=Twitter Yorum Yaz
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WB 3 yıl en beğenilen
Haberin detayina girene kadar ayni uzun cumleyi 3 kez okumak durumunda kalmak..
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fthkn 3 yıl
İçine sıçabilecekleri ikinci bir gezegen bulamadılar daha.
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yimmasabi 3 yıl
4.2 ışık yılı çok yakınmış gibi duruyor :) 4,2x 9.460.730.472.580=39.735.067.984.840,2 km ediyor. Saatte 1000km hızla hiç durmadan gitsek yaklaşık 4,532,861 yılda varıyoruz. Tıp ilerledi ve bir nesil 100 yıl desen 45,328 nesil geçmesi gerekiyor. Pehhh !! Gece gece yine yordunuz beni :D
4.2 ışık yılı çok yakınmış gibi duruyor :) 4,2x 9.460.730.472.580=39.735.067.984.840,2 km ediyor. Saatte 1000km hızla hiç durmadan gitsek yaklaşık 4,532,861 yıl...
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9 Yanıt Yanıtla +11
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LeSRiSeL 3 yıl
Şu anti maddeyi yakıta çevirme olayı vardı sanırım o işi çözdülermi ışık hızında ulaşımıda çözerler
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clopin 3 yıl
Bu tarz şeylerin gerçekleşmesi için en az 200 yıl daha teknolojinin gelişmesi lazım.
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Alpha Centauri 3 yıl
nick & başlık uyumu

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Tigertiger 3 yıl
Yaşanabilir gezegen demek için biraz erken değil mi?
Henüz karakteristik özellikleri hakkında hiç bir bilgi yokmuş.
Kütleçekim kiliti varsa yaşam olma ihtimalini azaltmaz mı?
Yıldıza bakan kısmı -35 ise karanlıkta kalan kısmı çok daha soğuktur, aşırı ısı farkı vardır. Üstelik yıldız etrafında 11.2 gün gibi çok yüksek bir hızda dönüyor.
Atmosferi varsa ki büyüklüğüne göre olması kuvvetle muhtemel, bu durumda heralde korkunç fırtınalar kasırgalar kopuyordur orada sürekli.
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DH Misafiri 3 yıl
ilk önce bir keşif aracı gönderilmesi gerek ama nasıl?onca mesafeyi kat edecek ve gittiği yerden veri gönderecek zor bir iş düşünün radyo sinyalleri ışık hızında ilerliyor.40 trilyon km ilk önce gidecek sonra o veriler kaç sene sonra dünyaya gelecek
o bilgiler dünyaya gelinceye kadar belkide Cenr de ışık hızının temelleri çözülür..
o uzaklığa ulaşacak yakıt ve cihaz veya mekik nasıl birşey olması gerek uzayda belkide kaybolacak iş biraz zor ama yapılır 2000 senesinden sonra doğanlar bile zor görürdiyorum ben....
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Krone 3 yıl
Işık hızının % 20'si 60.000 km. Ama bazı arkadaşlar bu rakamı gözlerinde çok büyütmüş. 1998 yılında göreve başlayan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun hızı 28.000 km. Önümüzdeki yıllarda 40-50.000 km hızlara ulaşacak roket motorları görebiliriz bu imkansız değil. Ama insanoğlunun gezegenler arası yolculuğunu büyük ihtimalle biz göremeyeceğiz.
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Torlak Kemal 3 yıl Krone
Yalnız ölçü birimleri karışmış. Biri saniyede 60.000 km. Diğeri saatte 28.000 km. Konu hız uzay istasyonunun hızından 7.712 kat daha fazla.
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Virtual Reality 3 yıl Krone
Krone
Işık hızının % 20'si 60.000 km. Ama bazı arkadaşlar bu rakamı gözlerinde çok büyütmüş. 1998 yılında göreve başlayan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun hızı 28.000 km. Önümüzdeki yıllarda 40-50.000 km hızlara ulaşacak roket motorları görebiliriz bu imkansız değil. Ama insanoğlunun gezegenler arası yolculuğunu büyük ihtimalle biz göremeyeceğiz.

Yuri projesi, saniyede 60.000 km hızı hedefliyor. Sizin bahsettiğiniz uzay isyasyonu saatte 28.000 km hızla dönüş yapıyor.

Biri SANİYE de
Diğeri SAAT de

Üstelik, uzay istasyonu bu hıza, dünyanın çekim kuvvetinden faydalanarak ulaşıyor. Yani, motorların itiş gücü saatte 28.000 km'ye ulaştıracak bir güç üretemiyor. Sadece yörüngede bu hıza ulaşabiliyor.
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likeablex 3 yıl
Nerden başvuruyoruz toprak almak için.
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LeSRiSeL 3 yıl
cüce yıldızların yoğun kütlesinden(güneşten 100bin kat) dolayı etrafında canlı bir gezegen bulunmaz diye bir ifade okumuştum sanki amma neyse umarım vardır yakın memleket gideriz ya
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Torlak Kemal 3 yıl LeSRiSeL
LeSRiSeL

cüce yıldızların yoğun kütlesinden(güneşten 100bin kat) dolayı etrafında canlı bir gezegen bulunmaz diye bir ifade okumuştum sanki amma neyse umarım vardır yakın memleket gideriz ya

Sanırım yanlış hatırlıyorsun. Cüce yıldızlrın kütlesi güneşten küçük olmak zorundadır. Tipik bir kırmızı cüce en çok 0,50 güneş kütlesinde olabilir. Kırmızı renkli ışığı güneşten daha soğuk olması nedeniyledir. Bi ryıldızın kütlesi arttıkça ışınım rengi kırmızıdan sarıya, beyaza ve maviye kayar. En kütleli yıldızlar mavi renktedir.
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furandor 3 yıl
Bu haberi okuyan ,yorum yapan arkadaşlar boşuna kasmayin ,bu dünyada doğduk bu dünyada ölecegiz
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DH Misafiri 3 yıl
sadece 4.2 ışık yılı uzaklıkta :))
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rylai2113 3 yıl
Care Husain Bold
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