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Juno'da beklenmedik durum: Uzay aracı güvenli moda girdi!

Motor problemleri nedeniyle 19 Ekim'deki önemli bir görevi ertelemek zorunda kalan Juno uzay aracı şimdi de beklenmedik bir durumla karşılaştı ve kendisini "güvenli moda" almak zorunda kaldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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5
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Temmuz ayında Jüpiter’in yörüngesine yerleşerek tarihi bir başarıya imza atan Juno'nun başı dertten kurtulmuyor. Motorlarındaki bir gariplik nedeniyle 19 Ekim yakın geçişi sırasında yapması gereken bir manevrayı ertelemek zorunda kalan Juno, şimdi de beklenmedik bir şekilde kendini “güvenli moda” almak zorunda kaldı.

NASA tarafından yapılan açıklamada uzay aracının yakın geçişten yaklaşık 13 saat önce beklenmedik bir durumla karşılaştığı ve ve bu “beklenmedik” durumun uzay aracını güvenli moda giriş yapmaya zorladığı belirtiliyor.

Ayrıca Bkz. "Juno'nun motorlarındaki problem yörünge değişimine engel oldu"

Güvenli mod ne anlama geliyor?

Juno’nun yakın geçişten hemen önce güvenli moda giriş yapması açık konuşmak gerekirse oldukça kötü bir durum. Zira uzay aracı bu moddayken bilimsel ölçüm cihazları ve kameralar da dahil olmak üzere tüm alt sistemlerini devre dışı bırakıyor ve kendisini Güneş’e doğru yönelterek mümkün olduğunca fazla enerji depolamaya çalışıyor. Yani bir başka deyişle uzay aracı bu anlarda asıl amacı olan bilimsel çalışmaları yerine getiremiyor.

Tabi bu güvenli mod durumunun 53 günde bir gerçekleşen yakın geçişten hemen önce ortaya çıkması Juno için belki de olabilecek en kötü şeylerden biriydi. Juno, yakın geçişler sırasında Jüpiter yüzeyine yaklaşık 5000 kilometre kadar yaklaşıyor ve bu anlarda inanılmaz değerli veriler topluyordu.

19 Ekim günü büyük öneme sahipti

Juno’nun 27 Ağustos’taki ilk Jüpiter yakın geçişi her ne kadar başarılı bir şekilde sonuçlanmış olsa da görevin nihai amaçları doğrultusunda 19 Ekim günü çok daha önemliydi. Zira uzay aracı bu yakın geçiş sırasında hem çok önemli bilimsel gözlemler yapacaktı hem de küçük bir manevrayla 53 günlük bir tam tur süresini 14’e indirecekti. NASA şimdi bu işlemler için 11 Aralık’ı beklemek zorunda kalacak.

Sorunu en kısa sürede çözmeye çalışacaklarını belirten Juno görevi baş araştırmacısı Scott Bolton, görevdeki ertelemelerin bilimsel gözlem kalitesini düşürmediğini söylerken,”Şu anda bizim için en kötü senaryo, biraz daha sabırlı olmamız ve bilimsel sonuçları daha yavaş almamız olur.” ifadelerine yer verdi.

 
https://www.nasa.gov/feature/jpl/juno-spacecraft-in-safe-mode-for-latest-jupiter-flyby/ Yorum Yaz
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tahir40 3 yıl en beğenilen
Güvenli moddaysa sistem geri yükleme yapın, işe yaramazsa format...
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s_mail 3 yıl
işte boşna masraf. gel sana bi saray yapalım artan parayıda cübbeliye verelim sana uzayda ne olduğunu söylesin.
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BekirHan 3 yıl
Bir Philae faciası daha mı dersin?
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serafon 3 yıl
madem başlamış ben de sorayım garantisi var mıymış? Varsa yenisi ile değiştirsinler hiç uğraşmasınlar :D
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metebyr 3 yıl
klasik iğrenç soruyu soralım ; amd miymiş driverları ?
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s_mail 3 yıl
işte boşna masraf. gel sana bi saray yapalım artan parayıda cübbeliye verelim sana uzayda ne olduğunu söylesin.
1 Yanıt Yanıtla +22
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tahir40 3 yıl en beğenilen
Güvenli moddaysa sistem geri yükleme yapın, işe yaramazsa format...
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