Juno'nun motorlarındaki problem yörünge değişimine engel oldu

Geçtiğimiz Temmuz ayında Jüpiter'in yörüngesine yerleşerek tarihi bir başarıya imza atan Juno uzay aracında bazı aksaklıklar meydana gelmeye başladı. Uzay aracı çok büyük bir tehlike içerisinde olmasa da bugün (19 Ekim) içerisinde gerçekleştireceği bir manevrayla giriş yapacağı görevin ikinci evresi ertelenmek zorunda kaldı.
5 Temmuz'dan bu yana Jüpiter'in etrafında toplam iki tam tur atan Juno, tamamlaması 53 gün süren uzun bir yörüngeyi takip ediyordu. Uzay aracı 19 Ekim'de, yani bugün, en son 5 Temmuz'da kullandığı motorlarını tekrar aktif hale getirecek ve küçük bir manevrayla yörüngesini değiştirecekti. Juno'nun tamamlaması yalnızca 14 gün süren bu kısa yörüngeye giriş yapmasıyla beraber görevin asıl kısmı da başlamış olacaktı; ancak bugün başlaması gereken bu ikinci aşama maalesef uzay aracında yaşanan bazı aksaklıklar nedeniyle ertelendi.
NASA yetkilileri görevdeki bu aksamanın nedeni içinse ana motorun ateşlenmesine yardımcı olan yakıt basınçlandırma sistemindeki bir problemi gösteriyorlar. Geçtiğimiz hafta içerisinde uzay aracına bir komut dizisi gönderen NASA'lı bilim insanları bu sistemdeki valflerin normalden çok daha yavaş bir şekilde hareket ettiğini farketmişler. Juno görev yöneticisi Rick Nybakken de konuyla ilgili olarak "Normalde bir iki saniye sürmesi gereken işlem birkaç dakika sürdü. Motorları aktif hale getirmeden önce bu sorunu daha iyi anlamamız gerekiyor." ifadelerine yer verdi.
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Yörünge değişimi 11 Aralık'a ertelendiBugün (19 Ekim'de) ikinci Jüpiter yakın geçişini gerçekleştirecek olan Juno ilk kez 27 Ağustos'ta bir yakın geçiş gerçekleştirmiş ve tarihi öneme sahip inanılmaz değerli veriler toplamıştı. Uzay aracının Jüpiter yüzeyine yaklaşık 5000 kilometre kadar yaklaştığı bu yakın geçişlerin hayati önem taşıması nedeniyle NASA da normalde bugün gerçekleşecek olan küçük bir manevrayla yakın geçiş sayısını artıracaktı; ancak şimdi bu işlem için bir sonraki yakın geçişi yani 11 Aralık'ı beklemek zorunda kalacaklar.
Yörünge uzunluklarının yakın geçiş sırasında toplanan bilimsel veri kalitesini etkilemediğini belirten Juno görevi baş araştırmacısı Scott Bolton da, NASA internet sitesi üzerinden yayınlanan açıklamada,"Görev bu anlamda oldukça esnek bir yapıya sahip. 27 Ağustos'ta topladığımız veriler bir devrim niteliği taşıyordu, şimdi aynı şeyi 19 Ekim geçişinden de bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=6648 Yorum Yaz Paylaş Tweetle