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Juno'nun konumunu bu uygulamayla canlı takip edin

Juno'nun tarihi Jüpiter yolculuğunda artık son saatleri yaşıyoruz. Yarın sabah 06.18'de yörüngeye girmek için motorlarını çalıştıracak olan Juno'nun konumunu bu uygulamayla canlı takip edebilirsiniz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın dev uzay aracı Juno'nun 5 yıllık Jüpiter yolculuğu nihayet sona eriyor. 5 Temmuz sabahı TSİ 06.18'de Jüpiter'in yörüngesine girmek için motorlarını çalıştıracak olan Juno, artık tarihi görevi öncesinde son saatlerini yaşıyor.

Juno'nun bu önemli görevindeki son durumları canlı takip etmek istiyorsanız sizler de bir NASA uygulaması olan NASA's Eyes isimli uygulamadan faydalanabilirsiniz. Uzay aracının Jüpiter'e olan uzaklığını, hızını ve geriye kalan süreyi anlık olarak görebileceğiniz uygulama çok güzel bir şekilde hazırlanmış görsel ögelerle de destekleniyor.

NASA's Eyes uygulamasında Juno göreviyle beraber NASA'nın New Horizons, Dawn, Cassini ve hatta yıldızlararası uzayda seyahat eden Voyager 1 gibi birçok uzay aracı hakkında bilgiler alabiliyorsunuz. PC ve Mac'le uyumlu olan uygulamayı buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

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WB 3 yıl
Iphone'dan kontrol olanagi da var midir acaba
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A.F.Y.D 3 yıl
Mesajım bulunsun, telefona geçince deneyeceğim.
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