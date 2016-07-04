Juno'nun konumunu bu uygulamayla canlı takip edin

NASA'nın dev uzay aracı Juno'nun 5 yıllık Jüpiter yolculuğu nihayet sona eriyor. 5 Temmuz sabahı TSİ 06.18'de Jüpiter'in yörüngesine girmek için motorlarını çalıştıracak olan Juno, artık tarihi görevi öncesinde son saatlerini yaşıyor.
Juno'nun bu önemli görevindeki son durumları canlı takip etmek istiyorsanız sizler de bir NASA uygulaması olan NASA's Eyes isimli uygulamadan faydalanabilirsiniz. Uzay aracının Jüpiter'e olan uzaklığını, hızını ve geriye kalan süreyi anlık olarak görebileceğiniz uygulama çok güzel bir şekilde hazırlanmış görsel ögelerle de destekleniyor.
NASA's Eyes uygulamasında Juno göreviyle beraber NASA'nın New Horizons, Dawn, Cassini ve hatta yıldızlararası uzayda seyahat eden Voyager 1 gibi birçok uzay aracı hakkında bilgiler alabiliyorsunuz. PC ve Mac'le uyumlu olan uygulamayı buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
Juno'nun bu önemli görevindeki son durumları canlı takip etmek istiyorsanız sizler de bir NASA uygulaması olan NASA's Eyes isimli uygulamadan faydalanabilirsiniz. Uzay aracının Jüpiter'e olan uzaklığını, hızını ve geriye kalan süreyi anlık olarak görebileceğiniz uygulama çok güzel bir şekilde hazırlanmış görsel ögelerle de destekleniyor.
NASA's Eyes uygulamasında Juno göreviyle beraber NASA'nın New Horizons, Dawn, Cassini ve hatta yıldızlararası uzayda seyahat eden Voyager 1 gibi birçok uzay aracı hakkında bilgiler alabiliyorsunuz. PC ve Mac'le uyumlu olan uygulamayı buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
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