Jurassic World: Fallen Kingdom gişede 1 milyar dolara ulaştı

Jurassic Park efsanesini yeniden canlandıran Jurassic World, 2015 yılında vizyona girmiş ve dünya genelinde 1.67 milyar dolar gişe hasılatı yaparak tüm zamanların en yüksek hasılat yapan 5. filmi olmuştu. Jurassic World'ün geçtiğimiz ay vizyona giren devam filmi de sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı.

8 Haziran'da vizyona giren Jurassic World: Fallen Kingdom, gişede geçirdiği ilk ayın sonunda önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Yeni Jurassic Park filminin dünya genelinde gişe hasılatı 1 milyar dolara ulaştı. Fallen Kingdom böylece gişede 1 milyar dolar barajını aşan 35. film oldu.

Sinema eleştirmenleri tarafından pek beğenilmeyen Fallen Kingdom'ın ilk Jurassic World filminin 1.6 milyar dolarlık hasılatını yakalaması pek mümkün görünmüyor. Ancak filmin negatif eleştirilere rağmen 1 milyar dolar barajını aşmış olması büyük başarı olarak değerlendiriliyor.

Yönetmenliğini J.A. Bayona (The Impossible, A Monster Calls) üstlendiği Jurassic World: Fallen Kingdom'ın başrollerinde Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall, Justice Smith ve Jeff Goldblum yer alıyor.

https://deadline.com/2018/07/jurassic-world-fallen-kingdom-crosses-1-billion-worldwide-global-box-office-1202422319/