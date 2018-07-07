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Jurassic World: Fallen Kingdom gişede 1 milyar dolara ulaştı

Geçtiğimiz ay vizyona giren yeni Jurassic Park filmi Jurassic World: Fallen Kingdom, vizyondaki ilk ayının sonunda 1 milyar dolar gişe hasılatına ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
4,2b
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20
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Jurassic Park efsanesini yeniden canlandıran Jurassic World, 2015 yılında vizyona girmiş ve dünya genelinde 1.67 milyar dolar gişe hasılatı yaparak tüm zamanların en yüksek hasılat yapan 5. filmi olmuştu. Jurassic World'ün geçtiğimiz ay vizyona giren devam filmi de sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı.
8 Haziran'da vizyona giren Jurassic World: Fallen Kingdom, gişede geçirdiği ilk ayın sonunda önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Yeni Jurassic Park filminin dünya genelinde gişe hasılatı 1 milyar dolara ulaştı. Fallen Kingdom böylece gişede 1 milyar dolar barajını aşan 35. film oldu.
Sinema eleştirmenleri tarafından pek beğenilmeyen Fallen Kingdom'ın ilk Jurassic World filminin 1.6 milyar dolarlık hasılatını yakalaması pek mümkün görünmüyor. Ancak filmin negatif eleştirilere rağmen 1 milyar dolar barajını aşmış olması büyük başarı olarak değerlendiriliyor.
Yönetmenliğini J.A. Bayona (The Impossible, A Monster Calls) üstlendiği Jurassic World: Fallen Kingdom'ın başrollerinde Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall, Justice Smith ve Jeff Goldblum yer alıyor.
 

https://deadline.com/2018/07/jurassic-world-fallen-kingdom-crosses-1-billion-worldwide-global-box-office-1202422319/ Yorum Yaz
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artenis 10 ay en beğenilen
Malesef fiyasko.
'' emaağ herkeş gidiyoo 1 milyöör hasılat yapmışşş heee''
E çoğunluk ok diyor diye iyi oluryorsa biz niye 16yıldır dibe batıyoruz ;)
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kadalt 10 ay
Tamam bir önce ki film kadar gerilim yoktu ama buda iyiydi be verdiğim paranın karşılığını aldım şahsen kendim için söylüyorum.
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erdemkuru 10 ay
fallen kingdom önceki jurassic world den daha güzeldi bence. gerçi salonda dört kişiydik kimse mısır yemedi konuşma olmadı çıt çıkmadı kimseden. ilk defa sinemada birisine sövmedim onunda etkisi olabilir seyir zevkinden.
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GunslingeR085 10 ay
Hiç sevmedim bu Jurassic filmlerini. Gişeye oynayan çocuk filmi.
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3qzotix 10 ay
Warcraft gibi geleceği olan filmler tutmuyor ama böyle uyduruk filmler inanılmaz gişeler yapıyor. Warcraft ile marvel evrenini birleştirecek ütopik bir saçmalığa kalkışsalar en az 1 milyar gişe yapar.
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devcitybg 10 ay
o kadar butceye boyle BASIT bir film cekmekte buyuk basari. Ismi Jurassic olmasaydi 300 milyon bile yapamazdi
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system electronıc 10 ay
Tam bir jurassic park hayranıyım ama bu sefer olmamış, serinin en vasat filmi.
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X kare 10 ay
Enes baturun bilimkurgu versiyonu
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mladenbmv 10 ay
açıkçası o kadar güzel değil.bir önceki daha iyiydi bu nerdeyse tüm film bir kapalı şatoda geçiyor.
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KaleyDeskop 10 ay
kötüydü, ama dinazor olunca sattırıyor kendisini. Keşke diğer firmalarda dinazor filmi yapsa, attack on titan gibi dinazorlar insanlar ile savaşıyor :D
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feylosoft 10 ay
Dinozor olsun çamurdan olsun
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