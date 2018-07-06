Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Netflix bu yıl içeriğe 12 milyar dolardan fazla harcayacak

The Economist'in haberine göre Netflix'in bu yıl orijinal ve lisanslı içeriğe harcayacağı para, sene başında açıklanan rakamları da aşacak ve 12 milyar doları bulacak.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
1,8b
1
7
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Son yıllardaki müthiş yükselişi ile Walt Disney ve Time Warner gibi medya devlerini geride bırakarak en değerli medya şirketi haline gelen Netflix, çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Bu yılın başında 2018 planları hakkında konuşan Netflix CEO'su Ted Sarandos, yıl sonuna kadar 500 orijinal içerik yayımlayacaklarını ve içeriğe 8 milyar dolar harcayacaklarını açıklamıştı.
Ne var ki Netflix bu rakamlarla yetinmeyecek gibi görünüyor. The Economist'in haberine göre şirketin yıl sonuna kadar içeriğe yaptığı yatırım 12 - 13 milyar dolar arasında olacak. 12 milyar doların içinde lisanslı içerikler için ödenen ücretler de yer alıyor ancak harcamaların büyük bölümünün orijinal içeriklere yapılacağı belirtiliyor. 
The Economist'in paylaştığı rakamlar, Netflix'in medya dünyasının yeni lideri haline geldiğini tasdikledi. Zira Netflix, 12 milyar dolarlık yatırımı ile bu yıl içeriğe tüm stüdyolardan daha fazla harcamış olacak.
Netflix ayrıca orijinal film sayısı ile de dev stüdyoları gölgede bıraktı. Warner Bros bu yıl 23 film yayımlarken, son yıllarda gişeyi domine eden Disney bu yıl 10 film yayımlayacak. Netflix ise yıl sonuna kadar 82 orijinal film yayımlamış olacak.
Dizi kısmında Netflix ile televizyon kanalları arasındaki uçurum daha da fazla. ABD'de ortalama bir televizyon kanalı bir yılda 10 - 15 yeni dizi yayımlarken, Netflix yıl sonuna kadar 700 dizi yayımlamış olacak. Bunların 100'ü kurgusal drama ve komediler olacak. Geri kalan 600 diziyi ise reality showlar, belgesel dizileri ve farklı formatlardan diziler oluşturacak.
Öte yandan Netflix belgesel ve stand-up gösterileri konusunda da bir numaralı adres haline geldi. Tüm dünyada ses getiren belgeseller yayımlayan Netflix, ünlü komedyenler için de stand-up gösterilerini yayımlayacakları ideal medya haline geldi.

https://www.economist.com/graphic-detail/2018/07/04/how-netflix-became-a-billion-dollar-titan Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Ed Wood 10 ay en beğenilen
700 dizi ne demek yahu. İçeriğin kalitesi önemli, izleyiciye alternatif sunmak bir yere kadar.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 10 ay
içinde orijinallik namına hiç bir şey yok
sadece TV kanalı suponsoru bulamamış alternatif projeler
topu topu 10 - 12 bölümlük pilot diziler için bir varlık gösterme platformu
ve birde eski dizilerin fanları için bir nevi yarım yamalak alternatif gerçeklik misali orijinal serilerinin çaplarında baya bir düşük ağırlıkta diziler var.
yaw keşke kalite bu kadar düşük olmasa diyeceğim
ve en önemlisi tarihi önemli baş yapıtlar anlamıyla fazla bir şey yok
zaten sağlam bir tarihi film arşivi olsaydı zaten internet sitesi
imdb den sonraki 2. kaynak adres olurdu ki yok böyle bir şey
sanki toplumun algı değerlerinin değiştirmek ve bozmak için
illuminati tarafından para ile kurulmuş bir yapı gibi bir şey
dahası yerel yapımlar derken bir dokunulmamış izleyici kitlesi bi bu vardı zaten !
bu yerel yapımlarla tüm zihinlere hükmedeceğiz der gibiler !!!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS_TR 10 ay

SEO-Uzmanı
içinde orijinallik namına hiç bir şey yok
sadece TV kanalı suponsoru bulamamış alternatif projeler
topu topu 10 - 12 bölümlük pilot diziler için bir varlık gösterme platformu
ve birde eski dizilerin fanları için bir nevi yarım yamalak alternatif gerçeklik misali orijinal serilerinin çaplarında baya bir düşük ağırlıkta diziler var.
yaw keşke kalite bu kadar düşük olmasa diyeceğim
ve en önemlisi tarihi önemli baş yapıtlar anlamıyla fazla bir şey yok
zaten sağlam bir tarihi film arşivi olsaydı zaten internet sitesi
imdb den sonraki 2. kaynak adres olurdu ki yok böyle bir şey
sanki toplumun algı değerlerinin değiştirmek ve bozmak için
illuminati tarafından para ile kurulmuş bir yapı gibi bir şey
dahası yerel yapımlar derken bir dokunulmamış izleyici kitlesi bi bu vardı zaten !
bu yerel yapımlarla tüm zihinlere hükmedeceğiz der gibiler !!!

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dürüstİnsan 10 ay
Çok büyük paralar ama Netflix'in benim için en büyük sınavı Witcher dizisi olacak. Ayrıca seinen animelere olan yatırımları da artar diye düşünüyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Picmain 10 ay
şu fiyatları indirsin bıraksın içeriği falan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erwin-Rommel 10 ay
Güzel para aga güzel para
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ed Wood 10 ay en beğenilen
700 dizi ne demek yahu. İçeriğin kalitesi önemli, izleyiciye alternatif sunmak bir yere kadar.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BatuhanXxX 10 ay
Netflix içeriğe o kadar para harcayacagina, bütün içeriğe Yerel dilleri eklesin yeterli. Bir altyazı nin maliyetinin çok olacağını düşünmüyorum. Eski içeriklerde Dil seçeneği çok kısıtlı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay Exynos işlemcilere masaüstü yolu gözüktü 10 ay Ethereum'un yaratıcısı Vitelik Buterin merkezi borsalardan şikayetçi 10 ay Mars, son 15 yıldaki en yakın konumuna geliyor 10 ay ASUS ZenFone 5Z oldukça rekabetçi bir fiyatla Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatı [Ön siparişe açıldı] 10 ay Geniş alanda kesintisiz kablosuz ağ sunan Tenda Nova MW6 Türkiye’ye geliyor 10 ay Enstrümanın sesini görüntüsünden anlayan yapay zeka: PixelPlayer 10 ay Tron'dan 380 dolarlık Dünya Kupası oyunu 10 ay 'Gezegen avcısı' Kepler son günlerini yaşıyor: Uyku moduna alındı 10 ay İki yeni Samsung tableti onay sürecinde görüntülendi 10 ay Tesla bataryaları başka otomobillere ve konutlara enerji verebilir 10 ay 2si1 | Teknosa Satılıyor mu? 10 ay Konsollar için geliştirilen Philips Momentum monitör serisi satışa çıkıyor 10 ay Google, insan gibi konuşan Duplex teknolojisini çağrı merkezlerine satacak 10 ay Jurassic World: Fallen Kingdom gişede 1 milyar dolara ulaştı 10 ay Google ve Facebook telekomünikasyon firması gibi muamele görebilir 10 ay Testosteron hormonu erkeklerin tüketim alışkanlıklarını etkiliyor 10 ay Asus Zenfone 5z kutu açılışı: Kullandık, test ettik 10 ay Dell dünyanın en güçlü dizüstü bilgisayarını piyasaya sürdü 10 ay Tesla CEO'su Elon Musk medyaya ateş püskürdü 10 ay LG, Apple'ın ikinci OLED ekran tedarikçisi oldu 10 ay GÖRÜNTÜLENEN Netflix bu yıl içeriğe 12 milyar dolardan fazla harcayacak Sonraki The Boring Company'nin ulaşım sistemi Loop ortaya çıktı 10 ay CoinDeal, Premier Lig takımına forma sponsoru oldu 10 ay Kripto Para Sözlüğü | Borsa terimleri ve anlamları 10 ay Bu sefer iPhone 8 birinci! İşte yılın en çok satan telefonları 10 ay Seagate BarraCuda SSD serisi yeniden aramızda 10 ay Düşük Galaxy S9 satışları Samsung'un işletme kârını olumsuz etkiledi 10 ay Süper Lig’de video yardımcı hakem sistemi uygulanacak 10 ay Xiaomi Mi MIX 3 fiyatı sızdı 10 ay E-ticaret mağazalarının Amazon Türkiye’ye entegrasyonu başladı 10 ay LG'nin OLED TV'sinde oluşan ekran yanığı şirketi utandırdı 10 ay Xiaomi Mi Max 3 canlı görselleri sızdırıldı 10 ay Facebook, reality şov yapması için Ronaldo'ya 10 milyon dolar teklif etti 10 ay Inbox by Gmail uygulaması artık iPhone X'un çentiği ile uyumlu 10 ay 2018 model Mercedes A serisi sedan ne zaman Türkiye'ye geliyor? [Video] 10 ay IBM, blockchain ile Avustralya'da veri güvenliğini sağlayacak 10 ay Flört uygulaması Tinder'a döngüsel video özelliği geldi 10 ay Huawei'den Mi Band 3'e dişli rakip: TalkBand B5 [Hem bileklik hem kulaklık] 10 ay Tesla'nın otomatik park sistemi "Summon" artık Model 3'te kullanılabiliyor 10 ay Microsoft nihayet Outlook.com'a gece modu özelliğini getiriyor 10 ay Bitcoin siyasete bulaştı: 12 milyar dolarlık kara para aklandı iddiası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim