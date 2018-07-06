Netflix bu yıl içeriğe 12 milyar dolardan fazla harcayacak

Son yıllardaki müthiş yükselişi ile Walt Disney ve Time Warner gibi medya devlerini geride bırakarak en değerli medya şirketi haline gelen Netflix, çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Bu yılın başında 2018 planları hakkında konuşan Netflix CEO'su Ted Sarandos, yıl sonuna kadar 500 orijinal içerik yayımlayacaklarını ve içeriğe 8 milyar dolar harcayacaklarını açıklamıştı.

Ne var ki Netflix bu rakamlarla yetinmeyecek gibi görünüyor. The Economist'in haberine göre şirketin yıl sonuna kadar içeriğe yaptığı yatırım 12 - 13 milyar dolar arasında olacak. 12 milyar doların içinde lisanslı içerikler için ödenen ücretler de yer alıyor ancak harcamaların büyük bölümünün orijinal içeriklere yapılacağı belirtiliyor.

The Economist'in paylaştığı rakamlar, Netflix'in medya dünyasının yeni lideri haline geldiğini tasdikledi. Zira Netflix, 12 milyar dolarlık yatırımı ile bu yıl içeriğe tüm stüdyolardan daha fazla harcamış olacak.

Netflix ayrıca orijinal film sayısı ile de dev stüdyoları gölgede bıraktı. Warner Bros bu yıl 23 film yayımlarken, son yıllarda gişeyi domine eden Disney bu yıl 10 film yayımlayacak. Netflix ise yıl sonuna kadar 82 orijinal film yayımlamış olacak.

Dizi kısmında Netflix ile televizyon kanalları arasındaki uçurum daha da fazla. ABD'de ortalama bir televizyon kanalı bir yılda 10 - 15 yeni dizi yayımlarken, Netflix yıl sonuna kadar 700 dizi yayımlamış olacak. Bunların 100'ü kurgusal drama ve komediler olacak. Geri kalan 600 diziyi ise reality showlar, belgesel dizileri ve farklı formatlardan diziler oluşturacak.

Öte yandan Netflix belgesel ve stand-up gösterileri konusunda da bir numaralı adres haline geldi. Tüm dünyada ses getiren belgeseller yayımlayan Netflix, ünlü komedyenler için de stand-up gösterilerini yayımlayacakları ideal medya haline geldi.

https://www.economist.com/graphic-detail/2018/07/04/how-netflix-became-a-billion-dollar-titan