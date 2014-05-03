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Jüri, Apple ve Samsung arasındaki patent savaşında son kararı verdi

5 yıl
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Jüri, Apple ve Samsung arasındaki patent savaşında son kararı verdi

Nisan ayında başlayan Apple ile Samsung arasındaki patent savaşının ABD’deki 2.raundunda, jüri kararını verdi.


Haftalar süren duruşmalar sonrasında karar için toplanan jüri, yaklaşık 3 gün süren müzakereler sonrasında davayı kararı bağladı. Jüri, hem Apple hem de Samsung'un, birbirinin patentlerini ihlal ettiğine hükmederek, iki teknoloji devini de tazminat ödemeye mahkum etti.


İlk davada yargıcın verdiği 2 milyar dolarlık tazminatın aksine, jüri Samsung’un Apple'a ödemesi gereken tazminatı 119.6 milyon dolar olarak belirlerken; Apple’ın ise 158,400 dolar ödemesine hükmetti.


İkili arasındaki davanın başlangıcında Apple, ilk davada verilen kararı gerekçe göstererek Samsung’un 2.2 milyar dolarlık tazminat ödemesi yapması gerektiğini savunurken; Samsung ise Apple’ın kendi patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 6.2 milyon dolarlık tazminata çarptırılmasını talep etmişti.


Jürinin verdiği karara göre Samsung, Apple’ın “5946647” numaralı veri senkronizasyon patenti ile “8046721” numaralı “Kilidi açmak için kaydır” patentini ihlal ettiği kesinleşirken; Apple’ın evrensel arama ve arkaplanda sekronizasyon ile ilgili iki patentinin ihlal ettiği yönündeki suçlamadan aklandı.


Jürinin Samsung lehine verdiği karara göre ise Apple, Samsung’un “6226449” numaralı”sayısal fotoğraf ve konuşmanın kaydedilmesi ve yeniden üretilmesi için aygıt” patentini ihlal etti. 


Diğer taraftan kararı inceleyen Apple avukatları, jürinin Samsung’un tazminatını belirlerken Galaxy S2’de “otomatik tamamlama” başlıklı patentin de ihlal edildiğinin hükmedilmesine rağmen, tazminatın tutarının belirlenirken, bu ihlalin göz önüne alınmadığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Bu başvurunun, pazartesi günü değerlendirilerek, tazminatlar tutarlarıyla ilgili nihai kararın verileceği ifade edildi.


Karar sonrasında Apple’dan yapılan ilk resmi açıklamada şunlar dile getirildi:


“Sayın jüri ve mahkemenin verdiği bu karardan memnuniyetimizi dile getirmek istiyoruz. Bugünkü karar, dünya genelindeki diğer mahkemelerin verdiği şu kararı sağlamlaştırır nitelikte: Samsung, kasten fikirlerimizi çalmış ve ürünlerimizi kopyalamıştır.


iPhone gibi tüketicilerin aşık olduğu, her bir çalışanımızın kendilerini adayarak tasarladıkları ve geliştirdikleri tüm ürünlerimizi yasal olmayan girişimlere karşı korumak için elimizden geleni her zaman göstereceğiz." 


Diğer taraftan ise Samsung ya da Google, verilen kararla ilgili yorum yapmayı reddettiler. İlerleyen saatlerde bu ikiliden açıklama gelebilecek olası açıklamaları sizlere aktaracağız.


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egeboys0 5 yıl en beğenilen
Al birini (samsung), vur ötekine (apple).
Mahkemede rekabet etmek yerine, pil teknolojisinde rekabet edin.
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dellino 5 yıl
Önümüzdeki üç yıl içerisinde Apple, Samsung, Nokia ve HTC'nin Çinli firmalara açtığı patent davaların ile ortalık karışacak.
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kımyasal 5 yıl
3. Raund marka fanatiklerinin savaşı ile devam edecek.
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igetsky 5 yıl
niye sadece samsung mu kullaniyor htc lg ye neden dava acilmiyor
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FIRAT_G_ 5 yıl
Kim ne derse desin adamlar çuvalla götürdü. Hanginiz apple yada samsung kullanmadı ki. Bende dahil hepimiz kullandık.
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bkaakco 5 yıl
Kilidi açmak için kaydır panenti...

İlginç.
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doctor5945 5 yıl
Admin bombayı bırakıp gitmiş.
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Physicist_Emre 5 yıl
arkadaşlar davalar neden amerikada yapılıyor sizce taraflı kararlar verilmiş olamazmı
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jolawe 5 yıl
kararı abd mahkemesi vermişse bukadar tazminat farkının olması doğal
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mcankb 5 yıl
Yasasaydı Graham Bell ikisinede dava acması gerekirdi.
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Vogue 5 yıl
Samsung kazanmış işte uzatmanın anlamı yok.
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darkdiva 5 yıl
Karşılıklı ödenen miktarlarda fark var ama sonuç olarak tek suçlunun Samsung olmadığı ortaya çıkmış oldu. Zaten günümüzde bir firmanın yaptığını birebir olmasa da benzerini bir çok firma yapıyor. Kablosuz şarj, kamera özellikleri(arkadaki nesneyi silme, drama çekimi vs.), değişik sensör ve ekranda kaydırma ile yapılan çözümler, telefonların şekilleri, tuş yerleri vs. vs. vs. Apple bu işi biraz abartıyor. Sonuç olarak Apple da birçok şeyi sıfırdan bulmadı.
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Psycho40 5 yıl
doğru bi karar ama appleyi kayırmışlar birazcık
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kmlcck 5 yıl
apple a kapak olsun,
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