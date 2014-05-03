Jüri, Apple ve Samsung arasındaki patent savaşında son kararı verdi

Nisan ayında başlayan Apple ile Samsung arasındaki patent savaşının ABD’deki 2.raundunda, jüri kararını verdi.





Haftalar süren duruşmalar sonrasında karar için toplanan jüri, yaklaşık 3 gün süren müzakereler sonrasında davayı kararı bağladı. Jüri, hem Apple hem de Samsung'un, birbirinin patentlerini ihlal ettiğine hükmederek, iki teknoloji devini de tazminat ödemeye mahkum etti.





İlk davada yargıcın verdiği 2 milyar dolarlık tazminatın aksine, jüri Samsung’un Apple'a ödemesi gereken tazminatı 119.6 milyon dolar olarak belirlerken; Apple’ın ise 158,400 dolar ödemesine hükmetti.





İkili arasındaki davanın başlangıcında Apple, ilk davada verilen kararı gerekçe göstererek Samsung’un 2.2 milyar dolarlık tazminat ödemesi yapması gerektiğini savunurken; Samsung ise Apple’ın kendi patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 6.2 milyon dolarlık tazminata çarptırılmasını talep etmişti.





Jürinin verdiği karara göre Samsung, Apple’ın “5946647” numaralı veri senkronizasyon patenti ile “8046721” numaralı “Kilidi açmak için kaydır” patentini ihlal ettiği kesinleşirken; Apple’ın evrensel arama ve arkaplanda sekronizasyon ile ilgili iki patentinin ihlal ettiği yönündeki suçlamadan aklandı.





Jürinin Samsung lehine verdiği karara göre ise Apple, Samsung’un “6226449” numaralı”sayısal fotoğraf ve konuşmanın kaydedilmesi ve yeniden üretilmesi için aygıt” patentini ihlal etti.





Diğer taraftan kararı inceleyen Apple avukatları, jürinin Samsung’un tazminatını belirlerken Galaxy S2’de “otomatik tamamlama” başlıklı patentin de ihlal edildiğinin hükmedilmesine rağmen, tazminatın tutarının belirlenirken, bu ihlalin göz önüne alınmadığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Bu başvurunun, pazartesi günü değerlendirilerek, tazminatlar tutarlarıyla ilgili nihai kararın verileceği ifade edildi.





Karar sonrasında Apple’dan yapılan ilk resmi açıklamada şunlar dile getirildi:





“Sayın jüri ve mahkemenin verdiği bu karardan memnuniyetimizi dile getirmek istiyoruz. Bugünkü karar, dünya genelindeki diğer mahkemelerin verdiği şu kararı sağlamlaştırır nitelikte: Samsung, kasten fikirlerimizi çalmış ve ürünlerimizi kopyalamıştır.

iPhone gibi tüketicilerin aşık olduğu, her bir çalışanımızın kendilerini adayarak tasarladıkları ve geliştirdikleri tüm ürünlerimizi yasal olmayan girişimlere karşı korumak için elimizden geleni her zaman göstereceğiz."





Diğer taraftan ise Samsung ya da Google, verilen kararla ilgili yorum yapmayı reddettiler. İlerleyen saatlerde bu ikiliden açıklama gelebilecek olası açıklamaları sizlere aktaracağız.