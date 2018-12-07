Just Cause 4'ün kopya koruması sadece 1 günde kırıldı

Denuvo tarafından korunduğu sanılan son oyun Just Cause 4'te hackerların gazabından kurtulamadı ve oyunun kopya koruması 1 günde kırıldı. Anlaşılan, Denuvo teknolojisi artık işini yapamıyor.

Oyuncular Denuvo istemiyor

Denuvo kopya korumasını kullanmakta ısrar eden Square Enix firması ise hem itibarını zedeliyor hem de söz konusu koruma sistemini protesto eden oyuncular yüzünden satışlarından oluyor.

Denuvo tarafında sessizlik hakimken, Just Cause 4 gibi Hitman 2 oyununu da koruduğu sanılan Denuvo 5.3 sürümünün güncellenip güncellenmeyeceği ise halen belirsiz.

Görünen o ki Denuvo kopya koruma teknolojisine yatırım yapan firmalar için işler iyi gitmiyor.

https://www.dsogaming.com/news/despite-using-the-denuvo-anti-tamper-tech-just-cause-4-has-been-cracked-in-just-a-day/