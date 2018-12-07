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Just Cause 4'ün kopya koruması sadece 1 günde kırıldı

Denuvo kopya koruma teknolojisine rağmen Just Cause 4 oyununun kırılması sadece bir gün sürdü. Valeroa kopya korumasının da 2 gün içinde kırılması, oyun firmalarını endişelendiriyor.
5 ay
6,2b
1
13
Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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Denuvo tarafından korunduğu sanılan son oyun Just Cause 4'te hackerların gazabından kurtulamadı ve oyunun kopya koruması 1 günde kırıldı. Anlaşılan, Denuvo teknolojisi artık işini yapamıyor.

Oyuncular Denuvo istemiyor

Denuvo kopya korumasını kullanmakta ısrar eden Square Enix firması ise hem itibarını zedeliyor hem de söz konusu koruma sistemini protesto eden oyuncular yüzünden satışlarından oluyor.

Denuvo tarafında sessizlik hakimken, Just Cause 4 gibi Hitman 2 oyununu da koruduğu sanılan Denuvo 5.3 sürümünün güncellenip güncellenmeyeceği ise halen belirsiz.

Görünen o ki Denuvo kopya koruma teknolojisine yatırım yapan firmalar için işler iyi gitmiyor.


https://www.dsogaming.com/news/despite-using-the-denuvo-anti-tamper-tech-just-cause-4-has-been-cracked-in-just-a-day/ Yorum Yaz
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Gr8Kebabini 5 ay en beğenilen
Kopya korumaları orjinal alanlara eziyetten başka bir şey değildir. Adam oyunu orjinal alıyor ama korsanını indirip oynuyor ki kasmasın. Alacak adam her koşulda alır, almayacak olan kırılmasını bekler. Witcher 3 DRM'siz satışa sunuldu ama milyonlarca sattı.
Kopya korumaları orjinal alanlara eziyetten başka bir şey değildir. Adam oyunu orjinal alıyor ama korsanını indirip oynuyor ki kasmasın. Alacak adam her koşulda...
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Witcher3 5 ay
Kırılan sürümlerde denuvo iptal edildiği için ac odyssey' ve origins i steam den alanlardan çok daha rahat ve performanslı oynuyoruz. İşlemciyi sömüren denuvo olmayınca doğal olarak oyunda rahatça çalışıyor

Kırılan sürümlerde denuvo iptal edildiği için ac odyssey' ve origins i steam den alanlardan çok daha rahat ve performanslı oynuyoruz. İşlemciyi sömüren denuvo ...
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Ohol Oula 5 ay
Korsanın önüne geçemeyeceksiniz. Ne yapsanız ne etseniz bunu başaramayacaksınız. Milyon dolarlarınız bu işe engel olmaya yetmez. Bunu öğrenin artık ve boşa hayal kurmaktan vazgeçin.
Korsanın önüne geçemeyeceksiniz. Ne yapsanız ne etseniz bunu başaramayacaksınız. Milyon dolarlarınız bu işe engel olmaya yetmez. Bunu öğrenin artık ve boşa hay...
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TheNewAtilla 5 ay
Kopyayı ancak gamepass gibi sistemler engeller. Bütün kütüphaneyi aylık 10 dolara verin işte uğraştırmayın. Zaten her ay ortalama 60 lira oyunlara harcıyorum.
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dark_prince60 5 ay
belki de denuvo nun içine sızmışlardır hackerlar
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mr.biceps 5 ay
Bu oyunu satın aldım, just cause 3 ile birebir aynı, sadece renk tonları daha sinematik, geri iade ettim. Just cause 3 varsa hikaye dışında değişiklik beklemeyin.
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nForcer 5 ay
Keşke bütün şirketler bu konuda CD Projekt'i örnek alsa.
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0MG90 5 ay
İyi oldu aslında. Şimdi fiyatını düşürürler oyunun.
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Ekrem71.5 5 ay
tüm hackerlar bir araya gelsin bir şirket kursunlar para ya para demesinler. yada koruma şirketleri bunların elebaşlarına bol para yedirsin :D
yüzyılın çözümü alın size. :D
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Ekrem71.5 5 ay
konsol ne güzel hile hülle yok :D
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ONY86 5 ay
bu gidişle pcye oyun çıkarmayı bırakabilirler.
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Witcher3 5 ay
Kırılan sürümlerde denuvo iptal edildiği için ac odyssey' ve origins i steam den alanlardan çok daha rahat ve performanslı oynuyoruz. İşlemciyi sömüren denuvo olmayınca doğal olarak oyunda rahatça çalışıyor

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