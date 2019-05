Just Cause filmi hakkında yeni detaylar paylaşıldı

Avalanche Studios tarafından geliştirilen ve oyun dünyasının en popüler aksiyon serileri arasında yer alan Just Cause serisi, beyaz perde yolunda. Bir süre önce duyurulan Just Cause filmi henüz yapım sürecinin ilk aşamalarında olsa da, film hakkında ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı.



Just Cause uyarlamasının yapımcısı olan Adrian Askarieh, geçtiğimiz günlerde IGN'e verdiği röportaj sırasında film hakkında ilk detayları paylaştı. Askarieh'in açıklamaları arasında en dikkat çekici detay, filmin konusunu Just Cause 3'ten alacağı oldu. İlk iki oyunda olduğu gibi Avalanche Studios tarafından geliştirilen ve Aralık ayında oyunseverlerle buluşacak olan Just Cause 3, serinin ana karakteri olan Rico Rodriguez'in Ajans'tan ayrılarak anayurdu olan Medici'ye dönmesini anlatacak. Hayali bir Akdeniz adası olan Medici'ye dönen Rico, ülkeyi kontrol eden acımasız bir diktatöre karşı mücadele verecek.



Rico'nun doğduğu ve ailesinin ölümüne şahit olduğu Medici'ye dönme hikayesini beyaz perdeye taşımak istediklerini belirten Askarieh, bir adamın geri dönüp Medici'deki düzeni altüst etmesi fikrinin oldukça ilgi çekici olduğunu söyledi. Just Cause filminin de oyunları kadar aksiyon dolu olacağının sinyallerini veren ünlü yapımcı, yapmak istedikleri filmdeki aksiyon seviyesini Hızlı ve Öfkeli 7'ye benzetti.



Just Cause filminin çekimlere başlamaya yaklaştığını açıklayan Askarieh, şimdilik yollarındaki en büyük engelin istedikleri bütçeyi almak olduğunu ifade etti. Daha önce Hitman ve Tetikçi: Ajan 47 filmlerinin yapımcılığını üstlenen Askarieh oyun dünyasına oldukça aşina bir isim olsa da, yapımcının şu ana kadar çıkardığı işlerin sinemaseverleri memnun ettiğini söylemek pek de mümkün değil.



