Justice League'den 4 dakikalık yeni fragman ve poster

Şu sıralar San Diego'da düzenlenmekte olan Comic-Con, birçok heyecan verici projenin tanıtımına sahne oluyor. 20th Century Fox ve Netflix'ten sonra bugün de Warner Bros yeni projelerini tanıttı. Beklendiği gibi Warner Bros'un Comic-Con panelinin başrolünde DC sinematik evreni vardı. Yeni DC uyarlamaları hakkında önemli açıklamalarda bulunan stüdyo, Justice League filminden 4 dakikalık yeni bir fragman yayınladı.

Film için yayınlanan bu yeni fragmanda hem Justice League'i oluşturan Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman ve Cyborg'u detaylı bir şekilde görme şansı yakalıyoruz, hem de filmin asıl kötü adamı olan Steppenwolf'un yeni halini ilk kez görüyoruz.

DC çizgi romanlarının sevilen kahramanlarını bir araya getiren Justice League'in yönetmenliğini Zack Snyder üstleniyordu. Ne var ki Snyder asıl çekimlerin bitmesinin ardından ailevi sebepler yüzünden projeden ayrılmak zorunda kaldı. Snyder'ın ayrılmasının ardından, ek çekimler ve post prodüksiyon aşamasını yönetmesi için Joss Whedon ile anlaşıldı.

Justice League'in başrollerinde Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Amy Adams, J.K. Simmons, Ciaran Hinds, Diane Lane, Jeremy Irons, Willem Dafoe, Amber Heard ve Connie Nielsen yer alıyor. Bu yılın en merak edilen filmlerinden biri olan Justice League, 17 Kasım'da vizyona girecek.