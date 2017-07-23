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Justice League'den 4 dakikalık yeni fragman ve poster

Comic-Con'da yeni projelerini tanıtan Warner Bros, DC çizgi romanlarının sevilen kahramanlarını bir araya getiren Justice League filminden 4 dakikalık yeni bir fragman yayınladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
7,5b
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46
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Şu sıralar San Diego'da düzenlenmekte olan Comic-Con, birçok heyecan verici projenin tanıtımına sahne oluyor. 20th Century Fox ve Netflix'ten sonra bugün de Warner Bros yeni projelerini tanıttı. Beklendiği gibi Warner Bros'un Comic-Con panelinin başrolünde DC sinematik evreni vardı. Yeni DC uyarlamaları hakkında önemli açıklamalarda bulunan stüdyo, Justice League filminden 4 dakikalık yeni bir fragman yayınladı.
Film için yayınlanan bu yeni fragmanda hem Justice League'i oluşturan Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman ve Cyborg'u detaylı bir şekilde görme şansı yakalıyoruz, hem de filmin asıl kötü adamı olan Steppenwolf'un yeni halini ilk kez görüyoruz.
DC çizgi romanlarının sevilen kahramanlarını bir araya getiren Justice League'in yönetmenliğini Zack Snyder üstleniyordu. Ne var ki Snyder asıl çekimlerin bitmesinin ardından ailevi sebepler yüzünden projeden ayrılmak zorunda kaldı. Snyder'ın ayrılmasının ardından, ek çekimler ve post prodüksiyon aşamasını yönetmesi için Joss Whedon ile anlaşıldı.
Justice League'in başrollerinde Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Amy Adams, J.K. Simmons, Ciaran Hinds, Diane Lane, Jeremy Irons, Willem Dafoe, Amber Heard ve Connie Nielsen yer alıyor. Bu yılın en merak edilen filmlerinden biri olan Justice League, 17 Kasım'da vizyona girecek.

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bobsantino 2 yıl darkdiva
darkdiva
Bu filmler kusturacak artık beni. Hep aynı konular, hep aynı efektler puff. Şimdi bunlar bir şekilde bir araya gelip bir kötüye karşı savaşı falan filan.

Zorla izleten yok izleme bu kadar basit
darkdivaBu filmler kusturacak artık beni. Hep aynı konular, hep aynı efektler puff. Şimdi bunlar bir şekilde bir araya gelip bir kötüye karşı ...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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sendemail 2 yıl
Bruce 1:40 da Supergirl 'e bakıyor ?
1 Yanıt Yanıtla +6
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KalemKolik 2 yıl
Görsellik kaliteleri muazzam seviyede
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DennisLars 2 yıl
Yeni bir sinema evreni yeni tarzda karakterler ben herkesi o evrendeki özelliklerine göre sıfırdan izlemek isterdim. Neyse BvS için Civil War yanına yaklaşamaz diyen birilerinin sinemaya bakış açısını çok ciddiye almamak lazım :) Herkes çizgi romandan karakterlerin tüm özelliklerini, tüm serilerini anasının karnından doğmuş gibi bilmiyor malesef.
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Erwin 2 yıl
Superman'i Batman'i tanımayan gitsin kumda oynasın ya.

Marvel'in karakterleri tanıtmaya ihtiyacı vardı zira X-Men ve Spider-Man dışında dünyada pek tanınan kahramanı yoktu. DC taa 1978'de Superman filmleri yapıyordu.
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DennisLars 2 yıl
DCEU ya bu kadar ön yargılı davranılmasının sebebi bana göre evreni baştan kurmamaları şimdi marvel neden vasat film yapsa bile izleniyor çünkü insanlar başından beri takip ettikleri şeyi merak ediyorlar beğenmeseler bile şans veriyorlar karakterler benimsendi çünkü.
Ben hep derim keşke acele etmeselerdi de usul usul solo filmlerle çıksaydı DCEU ortaya her karakteri ayrı ayrı izleyebilseydik.
DC karakterleri Marvel a göre epey güçlü birden gösterilince seyirci afallanıyor bence adım adım tanımak gelişimini izledikten sonra karakterin gerçek potansiyelini görmek daha keyifli oluyor bana göre.
WW mesela çok sevildi YouTube da herkes fragmanın altına yüklenmiş my queen ww falan
çünkü karakteri tanıdık sinema da bizden biri oldu artık.
Bu film başarılı olursa tabi solo filmlerde daha iyi sükse yapar oda ayrı bi konu. Risk aldılar para için bakalım şuana kadar BvS hariç hepsi memnun etti gişe olarak Ww kendini aştı zaten bunda ne olacak göreceğiz.
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Gimli Bronzebeard 2 yıl
Yorumlar
%70 marvel daha iyi
%15 Cgı kötü
%15 Nolan, bale
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Physicist_Emre 2 yıl
Dc marveldan daha fazla heyecanlandırıyor beni.
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burki_rock 2 yıl
Yine dangıdı dungudu bir DC filmi geliyor. Aaah ah Nolan ne de güzel Batman serisini toparlamıştı. Flash zaten istediğimiz Flash değil! Batman desen öyle! Superman'siz JL de çok saçma.
Hayır bir Thor filmini Justice League'den daha çok merak edeceksin deseler gülerdim 2 sene önce! Man of Steel saçmalamasıyla bu noktalara gelineceği belliydi.
Ne kadar sövsek de izleyeceğiz nasılsa. Ama Marvel, Thor fragmanı ile DC'den daha iyi olduğunu "fragman" da bile kanıtladı! Yazık.
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qrolica 2 yıl
adamlar tüm filmi koymuş
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Portraitclub 2 yıl
The flaş olmasa güzel olurmuş
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TheCapedCrusader 2 yıl
çöp
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DH Misafiri 2 yıl
Filmi az önce izledim çok güzel olmuş umarım uzun metraj bir film de çekerler
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