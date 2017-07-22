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Netflix fantastik filmi Bright'ın yeni fragmanını yayınladı

Netflix, bu yıl yayınlayacağı yeni orijinal filmi Bright için yeni bir fragman yayınladı. Başrolünü Will Smith'in üstlendiği film fantezi ve aksiyon türlerini bir araya getiriyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Orijinal içerik alanında büyük başarı yakalayan Netflix, dizilerden sonra kendi yapımı filmlerin de sayısını hızla arttırıyor. Son dönemde Okja ve War Machine gibi popüler filmler yayınlayan Netflix, önümüzdeki aylarda bunlara yenilerini ekleyecek. Dijital platform üzerinden önümüzdeki aylarda yayınlanacak bu filmlerin başında Bright geliyor.
Senaryosunu Max Landis (Chronicle, Victor Frankenstein)'in kaleme aldığı, yönetmenliğini ise David Ayer (Suicide Squad, Fury)'in üstlendiği Bright, Netflix'in bugüne kadar hazırladığı en dikkat çekici yapımlardan biri. Başrolünü yıldız oyuncu Will Smith'in üstlendiği film; periler, orklar ve elfler gibi mistik yaratıkların insanlar ile iç içe yaşadığı modern bir dünyada geçiyor.
Fantezi ve aksiyon tülerini bir araya getiren Bright'ta yeni başlayan bir program kapsamında bir Ork ile ortak olmak zorunda kalan bir polisin (Smith) hikayesi anlatılıyor. Bu uyumsuz ikili, herkesin peşinde olduğu büyülü bir silahı bulmak için birlikte çalışmak zorunda kalacak.
Filmin başrollerinde Will Smith'e Joel Edgerton, Edgar Ramirez, Noomi Rapace, Ike Barinholtz, Lucy Fry, Kenneth Choi ve Dawn Olivieri eşlik ediyor. Bright, 22 Aralık'ta Netflix'te yayınlanacak.

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Kartal Göz 2 yıl
İlginç bir yapım olacak gibi. Fragmanı ve konuyu sevdim. Will Smith'i de uzun zamandır eli yüzü düzgün filmlerde göremiyorduk. Aldım izleme listeme.
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erkanberk 2 yıl
Netflix in bi kulağını çekmek lazım. On numara dizileri var. Filmlerde başarılı sayılır ancak aylık üyelik ücreti kesinlikle pahalı. Yap aylığını 15 TL izleyelim paşam.
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a_y_k_u_t 2 yıl
Will smith varsa zaten başrol olmasına gerek yok. Başrol olmasa bile diğer aktörlerin oynadığı tüm sahneler kesilir, otomatik olarak başrol olur. Bakınız : Suicide Squad
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theJuDGe_41 2 yıl
Türkçe altyazılı fragman: youtu.be/...

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seckinar 2 yıl
Film nasıl bekleyip göreceğiz ancak fragmanı pek başarılı bulmadım açıkçası.
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redoracle 2 yıl
Şu duvara yaslandığı sahne bana Resident Evil 2'deki yaralı zenci polisin zombiye dönüşüp bize saldırdığı bölümü hatırlattı.
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MinikYas 2 yıl
Yeri burası değil ama bu netflix parayı nereden buluyor filmlerin dizilerin aynı anda korsana düştüğü ortamda?
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blackleads007 2 yıl MinikYas
Orijinalden alıntı: MinikYas
Yeri burası değil ama bu netflix parayı nereden buluyor filmlerin dizilerin aynı anda korsana düştüğü ortamda?



yıllık hasılatlarını duysan dudağın uçuklayacak demek ki.
Tüm dünyada 100 milyonu aşkın abonesi olan bir platformdan bahsediyoruz.
adamların sadece yılın bir çeyreğinde kazandıkları para 2.60 milyar dolar.Tüm yılda en az 9-10 milyar dolar gelirleri var.
Tabi bir o kadar da giderleri vardır illa ki ama her sene net 200 milyon dolara yakın net gelirleri var
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KaleyDeskop 2 yıl
çok iyi gözüküyor :D
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