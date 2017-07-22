Netflix fantastik filmi Bright'ın yeni fragmanını yayınladı

Orijinal içerik alanında büyük başarı yakalayan Netflix, dizilerden sonra kendi yapımı filmlerin de sayısını hızla arttırıyor. Son dönemde Okja ve War Machine gibi popüler filmler yayınlayan Netflix, önümüzdeki aylarda bunlara yenilerini ekleyecek. Dijital platform üzerinden önümüzdeki aylarda yayınlanacak bu filmlerin başında Bright geliyor.

Senaryosunu Max Landis (Chronicle, Victor Frankenstein)'in kaleme aldığı, yönetmenliğini ise David Ayer (Suicide Squad, Fury)'in üstlendiği Bright, Netflix'in bugüne kadar hazırladığı en dikkat çekici yapımlardan biri. Başrolünü yıldız oyuncu Will Smith'in üstlendiği film; periler, orklar ve elfler gibi mistik yaratıkların insanlar ile iç içe yaşadığı modern bir dünyada geçiyor.

Fantezi ve aksiyon tülerini bir araya getiren Bright'ta yeni başlayan bir program kapsamında bir Ork ile ortak olmak zorunda kalan bir polisin (Smith) hikayesi anlatılıyor. Bu uyumsuz ikili, herkesin peşinde olduğu büyülü bir silahı bulmak için birlikte çalışmak zorunda kalacak.

Filmin başrollerinde Will Smith'e Joel Edgerton, Edgar Ramirez, Noomi Rapace, Ike Barinholtz, Lucy Fry, Kenneth Choi ve Dawn Olivieri eşlik ediyor. Bright, 22 Aralık'ta Netflix'te yayınlanacak.