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    HBO yapımı Green Lantern dizisi için Josh Brolin'le görüşülüyor

    HBO tarafından hazırlanan Green Lantern dizisi şekillenmeye başlıyor. DC Sinematik Evreni'nin parçası olacak dizinin başrolünü üstlenmesi için Josh Brolin'e teklif götürüldü.
    Yeni Green Lantern Josh Brolin olabilir Tam Boyutta Gör
    James Gunn öncülüğünde kurulmakta olan yeni DC Sinematik Evreni'nin duyurulan ilk projelerinden biri de Green Lantern dizisiydi. Lanterns adını taşıyan bu dizinin HBO Max platformunda yayınlanacağı ve Dünya'da bir soruşturma yürüten iki galaktik polise odaklanacağı açıklanmıştı. Hikâyenin merkezinde ise çizgiromanlarda Green Lantern olarak karşımıza çıkan en popüler iki karakter olan Hal Jordan ve John Stewart olacaktı.

    Bu ilk açıklamayla merak uyandıran dizi, aradan geçen sürede daha da heyecan verici bir projeye dönüştü. Çünkü dizi HBO Max'ten HBO'ya geçerken, projenin başına da Chris Mundy, Tom King ve Damon Lindelof gibi üç önemli isim getirildi. Bu isimlerin dâhil olmasıyla birlikte daha da dikkat çekici bir yapıma dönüşen Lanterns, yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor.

    Yeni Green Lantern Josh Brolin Olabilir

    Dizinin iki ana karakterinden biri olacak Hal Jordan'ı canlandırması için ünlü oyuncu Josh Brolin (No Country for Old Men, Dune)'e teklif götürüldü. Brolin henüz bu teklifi kabul etmemiş olsa da taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.

    Brolin, çizgiroman dünyasına yabancı bir isim değil. Marvel Sinematik Evreni'nde Thanos'a hayat veren oyuncu, ikinci Deadpool filminde de Cable'ı canlandırmıştı.

    Bu rol için Josh Brolin gibi bir sinema yıldızına teklif götürülmüş olması, bu projenin büyüklüğünü de gözler önüne seriyor. Hatırlarsanız birkaç yıl önce farklı bir Green Lantern dizisi hazırlanmış, o projede başroller için Finn Wittrock ve Jeremy Irvine gibi çok da ünlü olmayan iki genç oyuncuyla anlaşılmıştı. Görünen o ki bu kez çok daha yüksek profilli bir yapımla karşı karşıyayız.

    Bunun önemli sebeplerinden biri de bu yeni versiyonun DC Sinematik Evreni'nin parçası olması. Yani anlaşmaya varıldığı takdirde Josh Brolin sadece Lanterns dizisinde değil, yeni DC Sinematik Evreni'nde Green Lantern'e hayat vermek için imza atmış olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 4 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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