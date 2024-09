HBO yapımı Green Lantern dizisi için Josh Brolin'le görüşülüyor

Tam Boyutta Gör James Gunn öncülüğünde kurulmakta olan yeni DC Sinematik Evreni'nin duyurulan ilk projelerinden biri de Green Lantern dizisiydi. Lanterns adını taşıyan bu dizinin HBO Max platformunda yayınlanacağı ve Dünya'da bir soruşturma yürüten iki galaktik polise odaklanacağı açıklanmıştı. Hikâyenin merkezinde ise çizgiromanlarda Green Lantern olarak karşımıza çıkan en popüler iki karakter olan Hal Jordan ve John Stewart olacaktı.

Bu ilk açıklamayla merak uyandıran dizi, aradan geçen sürede daha da heyecan verici bir projeye dönüştü. Çünkü dizi HBO Max'ten HBO'ya geçerken, projenin başına da Chris Mundy, Tom King ve Damon Lindelof gibi üç önemli isim getirildi. Bu isimlerin dâhil olmasıyla birlikte daha da dikkat çekici bir yapıma dönüşen Lanterns, yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor.

Yeni Green Lantern Josh Brolin Olabilir

Dizinin iki ana karakterinden biri olacak Hal Jordan'ı canlandırması için ünlü oyuncu Josh Brolin (No Country for Old Men, Dune)'e teklif götürüldü. Brolin henüz bu teklifi kabul etmemiş olsa da taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.

Brolin, çizgiroman dünyasına yabancı bir isim değil. Marvel Sinematik Evreni'nde Thanos'a hayat veren oyuncu, ikinci Deadpool filminde de Cable'ı canlandırmıştı.

Bu rol için Josh Brolin gibi bir sinema yıldızına teklif götürülmüş olması, bu projenin büyüklüğünü de gözler önüne seriyor. Hatırlarsanız birkaç yıl önce farklı bir Green Lantern dizisi hazırlanmış, o projede başroller için Finn Wittrock ve Jeremy Irvine gibi çok da ünlü olmayan iki genç oyuncuyla anlaşılmıştı. Görünen o ki bu kez çok daha yüksek profilli bir yapımla karşı karşıyayız.

Bunun önemli sebeplerinden biri de bu yeni versiyonun DC Sinematik Evreni'nin parçası olması. Yani anlaşmaya varıldığı takdirde Josh Brolin sadece Lanterns dizisinde değil, yeni DC Sinematik Evreni'nde Green Lantern'e hayat vermek için imza atmış olacak.

