HBO yapımı Green Lantern dizisi için Josh Brolin'le görüşülüyor

Bu ilk açıklamayla merak uyandıran dizi, aradan geçen sürede daha da heyecan verici bir projeye dönüştü. Çünkü dizi HBO Max'ten HBO'ya geçerken, projenin başına da Chris Mundy, Tom King ve Damon Lindelof gibi üç önemli isim getirildi. Bu isimlerin dâhil olmasıyla birlikte daha da dikkat çekici bir yapıma dönüşen Lanterns, yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor.
Yeni Green Lantern Josh Brolin Olabilir
Dizinin iki ana karakterinden biri olacak Hal Jordan'ı canlandırması için ünlü oyuncu Josh Brolin (No Country for Old Men, Dune)'e teklif götürüldü. Brolin henüz bu teklifi kabul etmemiş olsa da taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.
Brolin, çizgiroman dünyasına yabancı bir isim değil. Marvel Sinematik Evreni'nde Thanos'a hayat veren oyuncu, ikinci Deadpool filminde de Cable'ı canlandırmıştı.
Bu rol için Josh Brolin gibi bir sinema yıldızına teklif götürülmüş olması, bu projenin büyüklüğünü de gözler önüne seriyor. Hatırlarsanız birkaç yıl önce farklı bir Green Lantern dizisi hazırlanmış, o projede başroller için Finn Wittrock ve Jeremy Irvine gibi çok da ünlü olmayan iki genç oyuncuyla anlaşılmıştı. Görünen o ki bu kez çok daha yüksek profilli bir yapımla karşı karşıyayız.
Bunun önemli sebeplerinden biri de bu yeni versiyonun DC Sinematik Evreni'nin parçası olması. Yani anlaşmaya varıldığı takdirde Josh Brolin sadece Lanterns dizisinde değil, yeni DC Sinematik Evreni'nde Green Lantern'e hayat vermek için imza atmış olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.