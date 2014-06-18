KAYAK artık Türkçe olarak yayında

Haber Editörü
İnternetin en büyük seyahat platformlarından KAYAK artık Türkçe sitesiyle kullanıcıların karşısına çıkacak.
Kayak.com.tr şeklinde yayına başlayan Türkçe KAYAK platformu, geniş bir veritabanından en iyi sonuçları kullanıcılara ulaştırıyor.
Platformda uçuş, araç kiralama ve otel fiyat karşılaştırmaları, yakındaki oteller, otel rezervasyonu, uçuş durum takibi, seyahat programını yönetebilme, havayolu şirketi valiz bedellerini inceleme, havalimanı bilgilerine erişebilme şeklinde özellikler mevcut.
http://www.kayak.com.tr/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle