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KFC tavuk pişirmeyi VR ile öğretiyor

Dünyanın en büyük tavuk restoran zincirlerinden Kentucky Fried Chicken, yeni çalışanlarına tavuk pişirmeyi öğretmek için sanal gerçeklik oyunlarından faydalanıyor.
1 yıl
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Sanal gerçeklik konseptinin özellikle eğitim konusunda büyük bir atılım yapacağı şüphe götürmez bir gerçek. Pek çok firma ve kuruluş çalışanlarına eğitim vermek için sanal gerçeklik teknolojilerinden faydalanıyor. Kentucky Fried Chicken bunlardan birisi.

Korku tadında eğitim

Dünyanın en büyük tavuk zincir restoranlarından KFC, yeni işe aldığı çalışanlarına tavuk pişirmesini öğretmek için VR teknolojisini kullanıyor. Normalde tavuk pişirme eğitimi uzmanlar tarafından birebir yeni çalışanlarına öğretiliyordu. Firma pek çok restoranına Oculus Rift kaskları yerleştirmiş durumda.

Tavuk pişirme eğitimi çalışanlara kaçış oyunu şeklinde veriliyor. Çalışanlar Albay Sanders’ın sesi eşliğinde 5 farklı aşamada pişirmeyi öğrenmek zorunda. Bu aşamalar araştırma, durulama, harca bulama, raflama ve kızartma şeklinde sıralanıyor.

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Çalışanların odadan çıkabilmesi için bu aşamaları tamamlayarak tavuğu servise hazır hale getirmesi şart. Aksi takdirde eğitim tamamlanamıyor. Toplamda eğitimin süresi 10 dakika. Fiziksel olarak ise 25 dakikayı buluyor. Yani önemli bir zaman tasarrufu elde ediliyor. Firma VR eğitimini tüm şubelerine yaymayı planlıyor.


 

https://www.tweaktown.com/news/58866/kfcs-vr-training-game-teaches-cook-chicken/index.html Yorum Yaz
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TinyWarrior 1 yıl
Bioshock KFC version
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yaki83 1 yıl
3000 tl harca en ucuz vr icin oda ps4 de olmali ama 3 ayda bir vr haberi ciksin o da sacma sapan reklam yazik valla 3D den daha cabuk bitti vr efsanesi . 3D icin 2. Nesil diye birsey cikmadi ama vr icin cikar o zaman iyi birsey olabilir ama haliyle reklam izlemek icin alinmis bir cihaz olmaktan oteye gidemeyecek galiba..
1 Yanıt Yanıtla
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mu5tafa 1 yıl yaki83
yaki83
3000 tl harca en ucuz vr icin oda ps4 de olmali ama 3 ayda bir vr haberi ciksin o da sacma sapan reklam yazik valla 3D den daha cabuk bitti vr efsanesi . 3D icin 2. Nesil diye birsey cikmadi ama vr icin cikar o zaman iyi birsey olabilir ama haliyle reklam izlemek icin alinmis bir cihaz olmaktan oteye gidemeyecek galiba..

Oyun sektörü bir yana korku filmini vr ile izlediğini düşünsene. Kanepenin arkasından freddy kruger çıkıyor falan. Böyle bir şey biter mi. Daha güçlü işlemciler ve Biraz yaratıcılık gerekiyor sadece.. Daha gelişmeye çok açık vr sektörü..
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