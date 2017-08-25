KFC tavuk pişirmeyi VR ile öğretiyor

Sanal gerçeklik konseptinin özellikle eğitim konusunda büyük bir atılım yapacağı şüphe götürmez bir gerçek. Pek çok firma ve kuruluş çalışanlarına eğitim vermek için sanal gerçeklik teknolojilerinden faydalanıyor. Kentucky Fried Chicken bunlardan birisi.

Korku tadında eğitim

Dünyanın en büyük tavuk zincir restoranlarından KFC, yeni işe aldığı çalışanlarına tavuk pişirmesini öğretmek için VR teknolojisini kullanıyor. Normalde tavuk pişirme eğitimi uzmanlar tarafından birebir yeni çalışanlarına öğretiliyordu. Firma pek çok restoranına Oculus Rift kaskları yerleştirmiş durumda.

Tavuk pişirme eğitimi çalışanlara kaçış oyunu şeklinde veriliyor. Çalışanlar Albay Sanders’ın sesi eşliğinde 5 farklı aşamada pişirmeyi öğrenmek zorunda. Bu aşamalar araştırma, durulama, harca bulama, raflama ve kızartma şeklinde sıralanıyor.

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Çalışanların odadan çıkabilmesi için bu aşamaları tamamlayarak tavuğu servise hazır hale getirmesi şart. Aksi takdirde eğitim tamamlanamıyor. Toplamda eğitimin süresi 10 dakika. Fiziksel olarak ise 25 dakikayı buluyor. Yani önemli bir zaman tasarrufu elde ediliyor. Firma VR eğitimini tüm şubelerine yaymayı planlıyor.



