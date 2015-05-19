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Kablolu kulaklıkları kablosuz hale getiren aparat: Spiro X1

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,5b
1
7
Müzik / Ses Sistemleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kablolu kulaklıkları kablosuz hale getiren aparat: Spiro X1
Yaratıcı fikirlerin destek aramaya devam ettiği Kickstarter'ın son konuğu kablolu kulaklıkları kablosuz hale getiren faydalı aparat Spiro X1 oldu.
Site üzerinde 75,000$ toplam bağış miktarıyla Daniel Greenberg tarafından başlatılan Spiro X1, Beats, Bose, Sony, Alpine, Sennheiser, AKG, Philips, SMS, Monster, Skullcandy ve Bang&Olufsen gibi markaların kablolu kulaklık modellerini kablosuz hale getiriyor. Bunu kulaklıkların standart kablo girişinden bağlanarak yerine yerine getiren ürün, Bluetooth 4.0 teknolojisi üzerinden akıllı telefonlarla (iOS ve Android) iletişim kuruyor ve böylece kablosuz müzik dinleme yanında telefon görüşmesi de aktif olarak yapılabiliyor.
38mm'lik yuvarlak gövdesiyle ufak bir çözüm oluşturan, oldukça hafif olduğu belirtilen, üzerinde kontrol butonları taşıyan ve LED durum ışığıyla gelen Spiro X1, belirtildiği kadarıyla dahili bataryasıyla 5 saatlik bir kullanım süresi ortaya koyuyor ve microUSB üzerinden rahatlıkla şarj edilebiliyor.
Yapılacak en az 45$ bağış ile 2015 Aralık ayında siyah ile beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle elde edilebilen Spiro X1 için hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 
Kablolu kulaklıkları kablosuz hale getiren aparat: Spiro X1
 

https://www.kickstarter.com/projects/1065329154/spiro-x1-making-wired-headphones-wireless?ref=category_newest Yorum Yaz
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travers 4 yıl
Al mw600 tak jack kablosunu kullan. Sanki yeni birşey. Kontrol tuşlarını kullan ister pcde ister telefonda. Mikrofonuyla görüşme yap falan filan. Hiç bir cihaz yoksa radyosnu aç dinle. Neyin derdinde bu adamlar.
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s_mail 4 yıl
1.20 de elemanın arkada yürüyen dayıya bakın la!.
:D
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Batterx One 4 yıl
Brainwavz ap001 ve nokianin bir bluetooth kulakligiyla ayni sekilde kullanabiliyorum. Ses kalitesindeki dusus az ancak bunun kadar pratik degil. Ha gerekli mi bence pek degil.
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meego 4 yıl
ben onu samsung HS3000 ile 3 yıldır yapıyorum. Sennheiser kulaklığımı kablosuz bluettohlu kulaklık haline geriyorum
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Be All My Sins Remembered 4 yıl meego
Peki ses kalitesinde bir düşüş var mı?
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Şebboy 4 yıl
aynı şeyi ben de merak ediyorum. ayrıca bi lgisayara da bağlanabiliyor mu bu cihaz?
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Şebboy 4 yıl Be All My Sins Remembered
aynı şeyi ben de merak ediyorum. ayrıca bi lgisayara da bağlanabiliyor mu bu cihaz?
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