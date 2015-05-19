Kablolu kulaklıkları kablosuz hale getiren aparat: Spiro X1

Yaratıcı fikirlerin destek aramaya devam ettiği Kickstarter'ın son konuğu kablolu kulaklıkları kablosuz hale getiren faydalı aparat Spiro X1 oldu.

Site üzerinde 75,000$ toplam bağış miktarıyla Daniel Greenberg tarafından başlatılan Spiro X1, Beats, Bose, Sony, Alpine, Sennheiser, AKG, Philips, SMS, Monster, Skullcandy ve Bang&Olufsen gibi markaların kablolu kulaklık modellerini kablosuz hale getiriyor. Bunu kulaklıkların standart kablo girişinden bağlanarak yerine yerine getiren ürün, Bluetooth 4.0 teknolojisi üzerinden akıllı telefonlarla (iOS ve Android) iletişim kuruyor ve böylece kablosuz müzik dinleme yanında telefon görüşmesi de aktif olarak yapılabiliyor.

38mm'lik yuvarlak gövdesiyle ufak bir çözüm oluşturan, oldukça hafif olduğu belirtilen, üzerinde kontrol butonları taşıyan ve LED durum ışığıyla gelen Spiro X1, belirtildiği kadarıyla dahili bataryasıyla 5 saatlik bir kullanım süresi ortaya koyuyor ve microUSB üzerinden rahatlıkla şarj edilebiliyor.

Yapılacak en az 45$ bağış ile 2015 Aralık ayında siyah ile beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle elde edilebilen Spiro X1 için hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1065329154/spiro-x1-making-wired-headphones-wireless?ref=category_newest