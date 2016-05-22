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Kaliforniya kişi başına tüketilen enerjide en düşük eyaletlerden biri

ABD’nin hem nüfus hem de ekonomi açısından en büyük eyaleti olan ve birçok alanda enerji tüketiminde en üstte yer alan Kaliforniya’da, kişi başına düşen enerji tüketimi ülkenin en düşükleri arasında.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Alternatif Enerji
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Kaliforniya kişi başına tüketilen enerjide en düşük eyaletlerden biri
 
Kaliforniya eyaleti ABD’nin 50 eyaleti arasında enerji tüketimi üzerine yapılan araştırmada, kişi başına tüketilen enerji ve yapılan enerji harcaması kategorilerinin ikisinde de dördüncü olarak ülkedeki en verimli eyaletlerden biri konumuna yerleşiyor. Beacon Economics tarafından yapılan araştırmada Kaliforniya'nın ülkenin en kalabalık eyaleti olmasına rağmen toplam enerji tüketiminde ülkenin en kalabalık ikinci eyaleti olan Teksas’ın arkasında kaldığı belirtiliyor.
Kaliforniya’nın toplamda en yüksek enerji tüketen eyaletlerin başını çekiyor olması ise eyaletin 40 milyona yakın nüfusuyla ülkenin en kalabalık eyaleti olmasına ve bağımsız bir ülke olarak kabul edildiği takdirde dünya sıralamasında 10. sırayı alabilecek kadar büyük olan ekonomisine bağlanmış.
Kaliforniya’da kişi başına tüketilen enerjinin ülkenin en düşükleri arasında yer almasının sebebi ise enerji verimliliğini teşvik eden yenilikçi kamu politikalarına, iklimin yumuşaklığına ve enerji fiyatlarının yüksek olmasına bağlanmış.
Raporda ayrıca Kaliforniya'nın ülkedeki yenilenebilir enerji tüketimi kullanımında da ikinci sırada yer aldığı belirtilmiş. Ayrıca eyaletin birçok farkı enerji kaynağından beslendiği ve bu yüzden düşen petrol fiyatlarından Kuzey Dakota ve Teksas gibi petrole bağımlı eyaletlere kıyasla daha az etkilendiğine de raporda yer verilmiş. 

http://cleantechnica.com/2016/05/22/california-ranks-among-lowest-per-capita-energy-users-us/ Yorum Yaz
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1WAUXHALL 3 yıl en beğenilen
"israf haramdır" diyerek israfın tillahını yapan sözde müslüman ülkere selam olsun! petrolünüzde boğulacaksınız hepiniz, modern dünya yenilenebilir enerjiyi desteklemeye devam edecek.
"israf haramdır" diyerek israfın tillahını yapan sözde müslüman ülkere selam olsun! petrolünüzde boğulacaksınız hepiniz, modern dünya yenilenebilir enerjiyi des...
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Rubisco 3 yıl
Kaliforniya'da su bitti :// İklim yumuşaklığı nasıl baktığınıza bağlı, soğuk olmaz kıçımız donmaz derseniz ne ala, sıcakta su bulamıoz derseniz de başka türlü ne ala, var ama pahalı derseniz de yine ne ala (hani büyük tarım da yapılmaya çalışılıyor/çalışılıyordu, çevre eyaletlerin sularına dadandılar :/ ). Kaliforniya'da herşey pahalı sade enerji değil ://

CAzibe merkezi olunca, özellikle de insanlar birbirini çektikçe neler nelerin fiyatı artıyor...
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A.F.Y.D 3 yıl
Kaliforniya bence gayet verimli bir bölge yenilebilir enerji için, hem jeotermal hem güneş enerjisi hem de rüzgar enerjisi rahatlıkla elde edilebilir
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BekirHan 3 yıl
olağan_şüpheli

Yav güldürdün beni aşkam akşam, lise yıllarıma döndüm :)
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1WAUXHALL 3 yıl en beğenilen
"israf haramdır" diyerek israfın tillahını yapan sözde müslüman ülkere selam olsun! petrolünüzde boğulacaksınız hepiniz, modern dünya yenilenebilir enerjiyi desteklemeye devam edecek.
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