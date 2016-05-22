Kaliforniya kişi başına tüketilen enerjide en düşük eyaletlerden biri

Kaliforniya eyaleti ABD’nin 50 eyaleti arasında enerji tüketimi üzerine yapılan araştırmada, kişi başına tüketilen enerji ve yapılan enerji harcaması kategorilerinin ikisinde de dördüncü olarak ülkedeki en verimli eyaletlerden biri konumuna yerleşiyor. Beacon Economics tarafından yapılan araştırmada Kaliforniya'nın ülkenin en kalabalık eyaleti olmasına rağmen toplam enerji tüketiminde ülkenin en kalabalık ikinci eyaleti olan Teksas’ın arkasında kaldığı belirtiliyor.

Kaliforniya’nın toplamda en yüksek enerji tüketen eyaletlerin başını çekiyor olması ise eyaletin 40 milyona yakın nüfusuyla ülkenin en kalabalık eyaleti olmasına ve bağımsız bir ülke olarak kabul edildiği takdirde dünya sıralamasında 10. sırayı alabilecek kadar büyük olan ekonomisine bağlanmış.

Kaliforniya’da kişi başına tüketilen enerjinin ülkenin en düşükleri arasında yer almasının sebebi ise enerji verimliliğini teşvik eden yenilikçi kamu politikalarına, iklimin yumuşaklığına ve enerji fiyatlarının yüksek olmasına bağlanmış.

Raporda ayrıca Kaliforniya'nın ülkedeki yenilenebilir enerji tüketimi kullanımında da ikinci sırada yer aldığı belirtilmiş. Ayrıca eyaletin birçok farkı enerji kaynağından beslendiği ve bu yüzden düşen petrol fiyatlarından Kuzey Dakota ve Teksas gibi petrole bağımlı eyaletlere kıyasla daha az etkilendiğine de raporda yer verilmiş.

http://cleantechnica.com/2016/05/22/california-ranks-among-lowest-per-capita-energy-users-us/