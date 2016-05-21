Portekiz elektriğini %100 yenilenebilir enerjiden üretti

Portekiz’de geçtiğimiz hafta dört gün boyunca %100 oranında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik elde edildi. Portekiz’in CleanTechnica’ya bu hafta gönderdiği raporda, ülke aralıksız 107 saat boyunca sadece su, rüzgar ve güneşten elde edilen enerji ile elektrik ihtiyacını karşıladı.

Gönderilen raporda 7 Mayıs 06:45’ten 11 Mayıs 17:45’e kadar Portekiz'in elektrik ihtiyacını sadece su, güneş ve rüzgar kaynaklarından karşıladığına yer verildi.

Ülkedeki çevrecilerin ifadelerine göre “yağmur ve rüzgarın bahar mevsiminde bu rekorun kırılmasında yardımcı olduğu düşünülürse, yazın ülkenin güneş enerjisi kullanımını desteklemesi ve bu enerji türünden daha çok yararlanılmasını sağlaması gerekmekte. Bu şekilde petrol türevlerinden enerji elde edilmeden yazın da ülkenin elektrik ihtiyacı karşılanabilir.”

Ulusal Enerji Ağı’ndan (NEN) gelen verileri analiz etmede Portekiz Yenilenebilir Enerji Kurum’u (APREN) ile birlikte çalışan Portekiz Sürdürülebilir Arazi Birliği (ZERO) yaptığı rekor açıklamasında şunlara değindi: “Veriler şunu gösteriyor ki Portekiz, %100 yenilenebilir enerjiye geçiş politikalarında daha agresif bir tutum izleyebilir ve bu şekilde küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine neden olan zararlı sera gazlarının salınımını ciddi oranda azaltabilir.” Hem ZERO hem de APREN yaptıkları açıklamada, elektrikli araçların düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinde önemli bir etkisi olduğunu vurguladılar çünkü trafikteki araçlar şu anda Portekiz’in karbon salınımındaki en önemli etken durumundalar.

Portekiz, yenilenebilir enerji kaynakları açısından zengin bir ülke. Güneş enerjisi potansiyelinin hayli yüksek olduğu ülkede rüzgar ve su kaynakları da önemli bir yer tutmakta.

Portekiz’de bu rekor kırılmadan yalnızca iki yıl önce yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin ülkenin enerji ihtiyacının %25,4’ünü karşılayabildiğini de eklemek gerekli. Bu yılın Nisan ayında Portekiz’in elektrik ihtiyacının %80’i yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılanırken, bu oranın yılın ilk dört ayı için %75 olduğunu belirtmekte de yarar var.

Portekiz’in 2020 için yenilenebilir enerji hedefi toplam brüt son enerji kullanımı bazında %31. Uluslararası Enerji Kurumu’na göre yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı elektrik tüketiminde %59,6, ısınma ve soğutma ihtiyaçlarında %35,9 ve ulaşım sektöründe %11,3 olarak gerçekleşecek.

Portekiz elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmede başarılı olan tek Avrupa ülkesi konumunda değil. Almanya da son zamanlarda elektrik ihtiyacını neredeyse tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmede başarılı oldu. Bu verilere ve başarılı örneklere bakarak sorulması gereken tek bir soru kalıyor: Eğer Portekiz ve Almanya gibi ülkeler elektrik ihtiyaçlarını çok yüksek oranda yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edebiliyorlarsa, yakın gelecekte ABD, Kanada ve Çin gibi ülkelerin de elektriklerini %100 oranında yenilenebilir enerji kaynaklarından ürettiklerine şahit olabilecek miyiz?

http://cleantechnica.com/2016/05/21/100-renewable-electricity-portugal-4-days/