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Portekiz elektriğini %100 yenilenebilir enerjiden üretti

Portekiz, geçtiğimiz hafta dört gün boyunca elektrik ihtiyacını %100 yenilenebilir enerjiden elde etti. Bu yılın Nisan ayı için bu oran %80 iken, yılın ilk dört ayı için ise %75 olarak gerçekleşti.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
16,2b
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58
Alternatif Enerji
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Portekiz elektriğini %100 yenilenebilir enerjiden üretti
 
Portekiz’de geçtiğimiz hafta dört gün boyunca %100 oranında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik elde edildi. Portekiz’in CleanTechnica’ya bu hafta gönderdiği raporda, ülke aralıksız 107 saat boyunca sadece su, rüzgar ve güneşten elde edilen enerji ile elektrik ihtiyacını karşıladı.
Gönderilen raporda 7 Mayıs 06:45’ten 11 Mayıs 17:45’e kadar Portekiz'in elektrik ihtiyacını sadece su, güneş ve rüzgar kaynaklarından karşıladığına yer verildi.
Ülkedeki çevrecilerin ifadelerine göre “yağmur ve rüzgarın bahar mevsiminde bu rekorun kırılmasında yardımcı olduğu düşünülürse, yazın ülkenin güneş enerjisi kullanımını desteklemesi ve bu enerji türünden daha çok yararlanılmasını sağlaması gerekmekte. Bu şekilde petrol türevlerinden enerji elde edilmeden yazın da ülkenin elektrik ihtiyacı karşılanabilir.”
Ulusal Enerji Ağı’ndan (NEN) gelen verileri analiz etmede Portekiz Yenilenebilir Enerji Kurum’u (APREN) ile birlikte çalışan Portekiz Sürdürülebilir Arazi Birliği (ZERO) yaptığı rekor açıklamasında şunlara değindi: “Veriler şunu gösteriyor ki Portekiz, %100 yenilenebilir enerjiye geçiş politikalarında daha agresif bir tutum izleyebilir ve bu şekilde küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine neden olan zararlı sera gazlarının salınımını ciddi oranda azaltabilir.” Hem ZERO hem de APREN yaptıkları açıklamada, elektrikli araçların düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinde önemli bir etkisi olduğunu vurguladılar çünkü trafikteki araçlar şu anda Portekiz’in karbon salınımındaki en önemli etken durumundalar.
Portekiz, yenilenebilir enerji kaynakları açısından zengin bir ülke. Güneş enerjisi potansiyelinin hayli yüksek olduğu ülkede rüzgar ve su kaynakları da önemli bir yer tutmakta.
Portekiz’de bu rekor kırılmadan yalnızca iki yıl önce yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin ülkenin enerji ihtiyacının %25,4’ünü karşılayabildiğini de eklemek gerekli. Bu yılın Nisan ayında Portekiz’in elektrik ihtiyacının %80’i yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılanırken, bu oranın yılın ilk dört ayı için %75 olduğunu belirtmekte de yarar var.
Portekiz’in 2020 için yenilenebilir enerji hedefi toplam brüt son enerji kullanımı bazında %31. Uluslararası Enerji Kurumu’na göre yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı elektrik tüketiminde %59,6, ısınma ve soğutma ihtiyaçlarında %35,9 ve ulaşım sektöründe %11,3 olarak gerçekleşecek.
Portekiz elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmede başarılı olan tek Avrupa ülkesi konumunda değil. Almanya da son zamanlarda elektrik ihtiyacını neredeyse tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmede başarılı oldu. Bu verilere ve başarılı örneklere bakarak sorulması gereken tek bir soru kalıyor: Eğer Portekiz ve Almanya gibi ülkeler elektrik ihtiyaçlarını çok yüksek oranda yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edebiliyorlarsa, yakın gelecekte ABD, Kanada ve Çin gibi ülkelerin de elektriklerini %100 oranında yenilenebilir enerji kaynaklarından ürettiklerine şahit olabilecek miyiz?

http://cleantechnica.com/2016/05/21/100-renewable-electricity-portugal-4-days/ Yorum Yaz
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Last Peony 3 yıl en beğenilen
yenilenebilir enerji gelir geçer nükleer kalır.4ever nükleer yaşasın soğuk füzyon
1 Yanıt Yanıtla +33
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lapatid 3 yıl
bir ülkede imkanlar dahilinde her enerji üretim tesisi bulunmalı,illa faal olması gerekmiyor,faaliyete hazır olsa yeter.Mesela kuraklik oldu barajlar dibi gordu,hem susuz hem elektriksiz mi kalicaz ? Yada sadece termiğe bel bagladik bir sekilde yakit rezervleri tukendi.Secenek sahibi olmak buyuk bir ayricaliktir.
bir ülkede imkanlar dahilinde her enerji üretim tesisi bulunmalı,illa faal olması gerekmiyor,faaliyete hazır olsa yeter.Mesela kuraklik oldu barajlar dibi gordu...
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FatihAsl 3 yıl Batuist
Batuist

Yok biz yılda 55 milyar dolar harcamazsak bunun için içimiz rahat etmez... sonra bazı godomanlar nasıl zengin olcak??? onun için izin vermez bazıları... artık nokta nokta anlayana tabi....

biraz ezber bozalım ve Türkiyedeki Rüzgar enerjisininin yıllara göre grafiğini vereyim. biraz farklı şeyler üretin hep aynı argümanlardan sıkıldık.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
BatuistYok biz yılda 55 milyar dolar harcamazsak bunun için içimiz rahat etmez... sonra bazı godomanlar nasıl zengin olcak??? onun için ...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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exodusium 2 yıl
Aşağıdaki bilgiler, şu örnekler üzerinden verildi. Bundan 50 sene önce tüneller insan gücü kullanılarak yapılmaktaydı, dolayısı ile şu anki günümüz teknolojisinde tüneller makina gücünün yardımı ile daha hızlı ve daha efektif yapılıyor. Keza cep telefonları ve bilgisayarlar hayatımıza girdiğinden beri insan iş gücü azalmış makineleşme artmıştır. AYNI ŞEKİLDE RÜZGAR TRİBÜNÜ İNŞAASI 2000 Lİ YILLARDA DÜNYADA YAYGINLAŞMIŞTIR.
Klasik yönetim ve parti sempatizanlarına göre bu gelişmeler sadece belirli bir hükümet döneminde yapılıyor ve izlediklerikleri tek kanal haber ve eğitim poltikaları yüzünden dünyayı sadece 783.562 km² sanıyorlar.
-Türkiye'de ilk olarak 1998 yıllarında yapımına başlanan rüzgar santralleri toplamda 8.7 MW kurulu gücündeydi, 2005 yılına kadar bu tablo oldukça durağan olup yeterli ilgiyi göremediği için bu alana neredeyse hiç yatırım yapılmamıştır. Ancak 2005 yılında meclisin konuyu ele almasıyla birlikte elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye sokan yasa meclis genel kurulundan geçmiştir.
2005-2009 yılları arası yaklaşık 500 MW bir artış sergilemiştir. 2010 yılında bu yatırımların daha da önünü açabilecek ve yatrımıcıları bu alana yönlendirecek olan YEK yasası yürürlüğe girmiştir. Son 2 -3 yılda yatırımlar giderek hız kazanmış ve Temmuz 2012 itibariyle 2.000 MW’ı aşmış durumdadır. Türkiye’nin toplam kurulu gücü 56.471 MW düzeyindedir, rüzgarın payı ise %3.5 civarlarındadır.EPDK tarafından 114 projeye lisans verilmişken 94 proje lisans almayı beklemektedir. 2023 (!) yılına kadarki hedef, rüzgar kurulu gücünde 20.000 MW ‘a ulaşmaktır.
-Dünya'da ise 1970'lere gelindiğinde fosil yakıt dışında enerji kaynakları arayışının artması ve çevre aktivistlerinin baskıyla Danimarka'da ilk modern rüzgar türbinleri üretilmeye başlandı. Bu ilk rüzgar türbinleri 20-30 kW gücündeydiler. 2015 itibariyle 7 MW'lık rüzgar türbinleri prototip olarak geliştirilmektedir, ilk uygulamalar Avrupa'nın çeşitli yerlerinde yapılmaya başlanmıştır. Bugün rüzgar türbinleri, ev bahçelerinden, parklara, akü depolamalı mini sistemlerden; fabrikalara elektrik sağlayıp ürettiği fazla elektriği şebekeye veren orta ölçekli sistemlere, şehirlere elektrik sağlayan santrallere kadar her ölçekte uygulanmaktadır.
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bladeGny 2 yıl
Çingene portekizlilere bak hele
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EmuMaster 2 yıl
Elin adamı uzaya çıkıyor portekiz halen yenilenebilir enerjiyle uğraşıyor
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Panamalı Hasta 2 yıl
Onlar prototip.
Bizde böyle olsa ve rüzgar hafıf estiği için elektriksiz kalsanız ilk ağlayan burada siz olursunuz.
Onun için geçiniz.
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sdc55 2 yıl
bizim enerji kaynaklarımız dünyaya göre düşük olabilir ama hızla bu konuda ilerleme kaydediyoruz
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dumprep 3 yıl
Şimdi japonlar düşünsün (soğuk füzyon)
.
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hawk1903 3 yıl
Ülkemizde güneş, rüzgar ve hidrolik enerji potansiyelleri kullanılmıyor. Sadece diyanete ayrılan bütçeyi enerji üretmek için kullansak çok farklı olurdu, nükleere ihtiyaç kalmazdı.
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TTNC Space 3 yıl
adamlar yapmış aga
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MegaWolt38 3 yıl
LifeSuxTR
yenilenebilir enerji gelir geçer nükleer kalır.4ever nükleer yaşasın soğuk füzyon

Rüzgar durur, dalga olmaz, güneş solar gider diyorsun yani.
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DeanWinchester. 3 yıl
Güzel bir haber bence bizdede olur ins hayırlısı ne diyelim
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FIRAT_G_ 3 yıl
Elma cikti bir yenilir bu enerji yiyok biz dedi, o gun bu gundur dh de 85. Yenilir cig kofte haberi yapiliyor.
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