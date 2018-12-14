Kaliforniya, telefon mesajlarından vergi alınması teklifini tartışıyor

Teknolojinin merkezi ABD'de son günlerde ilginç bir yasa teklifi tartışma yarattı. Kaliforniya eyaletindeki vatandaşların telefon mesajlaşmalarına ek vergi koyulması gündeme gelirken, sağlanan gelirin yoksullara iletişim hakkı olarak verileceği belirtiliyor.

Yoksul insanların iletişimine harcanacak

Kaliforniya Kamu Hizmetleri Komisyonu, eyalette yaşayan yoksul insanların da telefon hizmetlerinden faydalanması için, telefon mesajlarına ek vergi getirilmesini istiyor. Bu vergilerle sağlanacak yıllık 44.5 milyon dolarlık gelir ise tartışmaların odak noktası haline gelmiş durumda.

https://www.engadget.com/2018/12/13/california-texting-tax/?utm_campaign=homepage&utm_medium=internal&utm_source=dl

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Şimdilikolarak sunulan bu düşüncenin ülkedekipek de heyecanlandırmadığı belirtiliyor. Zira bu verginin sadecemesajları için getirilmesi planlanıyor ve kullanıcıların çoğu da baştaolmak üzere diğer anlık mesajlaşma uygulamalarını kullanıyorlar. Yasanın kabul edilip edilmeyeceği isekonusu.