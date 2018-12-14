Kaliforniya, telefon mesajlarından vergi alınması teklifini tartışıyor

Teknoloji Editörü
Teknolojinin merkezi ABD'de son günlerde ilginç bir yasa teklifi tartışma yarattı. Kaliforniya eyaletindeki vatandaşların telefon mesajlaşmalarına ek vergi koyulması gündeme gelirken, sağlanan gelirin yoksullara iletişim hakkı olarak verileceği belirtiliyor.
Yoksul insanların iletişimine harcanacak
Kaliforniya Kamu Hizmetleri Komisyonu, eyalette yaşayan yoksul insanların da telefon hizmetlerinden faydalanması için, telefon mesajlarına ek vergi getirilmesini istiyor. Bu vergilerle sağlanacak yıllık 44.5 milyon dolarlık gelir ise tartışmaların odak noktası haline gelmiş durumda.Şimdilik yasa teklifi olarak sunulan bu düşüncenin ülkedeki GSM operatörlerini pek de heyecanlandırmadığı belirtiliyor. Zira bu verginin sadece SMS mesajları için getirilmesi planlanıyor ve kullanıcıların çoğu da başta WhatsApp olmak üzere diğer anlık mesajlaşma uygulamalarını kullanıyorlar. Yasanın kabul edilip edilmeyeceği ise merak konusu.
https://www.engadget.com/2018/12/13/california-texting-tax/?utm_campaign=homepage&utm_medium=internal&utm_source=dl Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hali hazırda yoksul olmayan (amerikalı) vatandaş geliri kadar vergisini vermiyor mu?
Yoksulun geliri az olunca azıcık vergi, varlıklı vatandaş daha çok vergiyle zaten yoksul için kaynak sağlamıyor mu? Hükümetler azıcık az yesin, Trump azıcık az harcama yapsın. Vatandaşın parasını harcayan Vali, Belediye Başkanı elindeki bütçenin azıcık kıymetini bilsin.