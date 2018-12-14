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Kaliforniya, telefon mesajlarından vergi alınması teklifini tartışıyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde son günlerde oldukça enteresan bir yasa teklifi tartışılıyor. Telefon mesajlarına vergi getirilmesi teklifi birçok vatandaşın tepkisini çekmiş durumda.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Kaliforniya, telefon mesajlarından vergi alınması teklifini tartışıyor
Teknolojinin merkezi ABD'de son günlerde ilginç bir yasa teklifi tartışma yarattı. Kaliforniya eyaletindeki vatandaşların telefon mesajlaşmalarına ek vergi koyulması gündeme gelirken, sağlanan gelirin yoksullara iletişim hakkı olarak verileceği belirtiliyor.

Yoksul insanların iletişimine harcanacak

Kaliforniya Kamu Hizmetleri Komisyonu, eyalette yaşayan yoksul insanların da telefon hizmetlerinden faydalanması için, telefon mesajlarına ek vergi getirilmesini istiyor. Bu vergilerle sağlanacak yıllık 44.5 milyon dolarlık gelir ise tartışmaların odak noktası haline gelmiş durumda.
Şimdilik yasa teklifi olarak sunulan bu düşüncenin ülkedeki GSM operatörlerini pek de heyecanlandırmadığı belirtiliyor. Zira bu verginin sadece SMS mesajları için getirilmesi planlanıyor ve kullanıcıların çoğu da başta WhatsApp olmak üzere diğer anlık mesajlaşma uygulamalarını kullanıyorlar. Yasanın kabul edilip edilmeyeceği ise merak konusu.

https://www.engadget.com/2018/12/13/california-texting-tax/?utm_campaign=homepage&utm_medium=internal&utm_source=dl Yorum Yaz
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ultramarine caeruleum 5 ay en beğenilen
Bizler ödediğimiz verginin vergisini ödeyen bir milletiz. şimdiye kadar bunu geçebilen olmadı hamdolsun.
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12 Angry Men 5 ay
Bizimkiler görmeden çabuk haberi silin.
1 Yanıt Yanıtla +10
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DH Misafiri 5 ay
Bizimkiler görmeden silin bence haberi
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Manchester United 5 ay
Aman bizimkiler görmesin.
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fuckulteli 5 ay
Yoksul vatandaşların iletişim hakkı için, yoksul olmayanların iletişim hakkına parazit olup bir SMS sana bir SMS yoksul vatandaşa anlayışı biraz saçma.
Hali hazırda yoksul olmayan (amerikalı) vatandaş geliri kadar vergisini vermiyor mu?
Yoksulun geliri az olunca azıcık vergi, varlıklı vatandaş daha çok vergiyle zaten yoksul için kaynak sağlamıyor mu? Hükümetler azıcık az yesin, Trump azıcık az harcama yapsın. Vatandaşın parasını harcayan Vali, Belediye Başkanı elindeki bütçenin azıcık kıymetini bilsin.
1 Yanıt Yanıtla
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pspoor 5 ay fuckulteli
Trump zaten para almiyor, ama california eyaleti ekonomik olarak tam bir batakhane, Trump dusmani olarak habire bosa para harciyorlar, gocmenlere yediriyorlar kaynaklari....
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Umutcan 5 ay
SMS kullanan pek kalmadı zaten, oradaki insanların hayatında büyük değişiklik olacağını sanmam.
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Ray Kurzweil 5 ay
RTE bunu beğendi
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pspoor 5 ay
Ohhh, bindirin milletin sirtina. Hep ayni hikaye zaten, ne zamanla, ne cografya ile degisiyor...
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12 Angry Men 5 ay
Bizimkiler görmeden çabuk haberi silin.
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ultramarine caeruleum 5 ay
Bizler ödediğimiz verginin vergisini ödeyen bir milletiz. şimdiye kadar bunu geçebilen olmadı hamdolsun.
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