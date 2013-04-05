Kamera dengeleme sistemleri için gelinen son noktaya güzel bir örnek, "MoVI"

Video çekimler ile uğraşan amatör ya da profesyonel kişilerin karşılaştıkları en büyük sorun, çekimler sırasında kamerayı dengeli tutabilmek ve akıcı görüntüler elde edebilmektir. Piyasada bu işlemlere yardımcı birçok model yer alıyor olsa da, yeni geliştirilen MoVI isimli kamera dengeleme sistemi oyun değiştirici bir model olarak gösteriliyor.

FreeFly System tarafından geliştirilen MoVI, piyasada yer alan diğer profesyonel modellere göre daha ufak ve hafif (1.5kg) yapısı ile oldukça kullanışlı bir kullanım deneyimi sağlıyor. Üzerinde yer alan ve makineyi dengelemek için kullanılan 3 eksenli jiroskop ile hareket halinde bile inanılmaz bir stabilite yanında, özel gövde yapısı ile ses çıkartmayan aparat, DSLR ya da diğer video kamera modelleri ve aksesuarları ile rahatça kullanılabiliyor. 6-11 Nisan tarihleri arasında ABD Las Vegas Nevada'da düzenlenecek NAB (Ulusal Yayıncılar Birliği) fuarı kapsamında kullanıcılar karşına çıkacak olan MoVI kamera dengeleme aparatının M10 modeli 15,000$, daha küçük olan M5 modeli ise 7,500$ fiyat etiketlerine sahip olacak.

MoVI kamera dengeleme aparatı hakkında hazırlanmış tanıtım videolarını aşağıdan izleyerek, ürünün gerçek çekim şartlarında nasıl performans verdiğini rahatça görebilirsiniz.





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