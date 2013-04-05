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Kamera dengeleme sistemleri için gelinen son noktaya güzel bir örnek, "MoVI"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kamera dengeleme sistemleri için gelinen son noktaya güzel bir örnek,
Video çekimler ile uğraşan amatör ya da profesyonel kişilerin karşılaştıkları en büyük sorun, çekimler sırasında kamerayı dengeli tutabilmek ve akıcı görüntüler elde edebilmektir. Piyasada bu işlemlere yardımcı birçok model yer alıyor olsa da, yeni geliştirilen MoVI isimli kamera dengeleme sistemi oyun değiştirici bir model olarak gösteriliyor.
FreeFly System tarafından geliştirilen MoVI, piyasada yer alan diğer profesyonel modellere göre daha ufak ve hafif (1.5kg) yapısı ile oldukça kullanışlı bir kullanım deneyimi sağlıyor. Üzerinde yer alan ve makineyi dengelemek için kullanılan 3 eksenli jiroskop ile hareket halinde bile inanılmaz bir stabilite yanında, özel gövde yapısı ile ses çıkartmayan aparat, DSLR ya da diğer video kamera modelleri ve aksesuarları ile rahatça kullanılabiliyor. 6-11 Nisan tarihleri arasında ABD Las Vegas Nevada'da düzenlenecek NAB (Ulusal Yayıncılar Birliği) fuarı kapsamında kullanıcılar karşına çıkacak olan MoVI kamera dengeleme aparatının M10 modeli 15,000$, daha küçük olan M5 modeli ise 7,500$ fiyat etiketlerine sahip olacak.
MoVI kamera dengeleme aparatı hakkında hazırlanmış tanıtım videolarını aşağıdan izleyerek, ürünün gerçek çekim şartlarında nasıl performans verdiğini rahatça görebilirsiniz. 


http://freeflysystems.com Yorum Yaz
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Umutcan 6 yıl CeEr
CeEr

vidivodo.com/...

Bu tavuğun kafasına mini bir kamera bağlanabilir, bedavaya stabilizasyon.
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GetSomeRest 6 yıl
Apaçilerin eline geçmesin diye bu kadar pahalı.
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sarikanarya567 6 yıl
Bu iş gözüktüğü kadar kolay değil, tamam sistem basit içinde jiroskop var fakat o jiroskopu sessizce çalıştırmak ve o küçük alana sığdırmak önemli, bu aleti profesyonel olarak kullamıcaklar için de zaten 7500 dolar hiçbirşey.
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Umutcan 6 yıl
Bu tip stabilizatör aparatlarının babası bence steadicam'dir. Ama fiyat olarak bu cihazdan çok daha yüksek.
Bunları evde diy ile basit şekilde yapanlar vardı, tabi aynı performans veremez ama.
Ayrıca evet, amatör değil de tv sektöründe dizi, film, klip çekimlerinde kullanıldığından büyük para değil onu alacak şirket için. Altı üstü bir oyuncunun bölüm başına kaç lira aldığını biliyosunuz.
Bu sonuçta ekipman, al bir kere devamlı kullan.

Burada da canon 60d dslr video özelliği + steadicam ile klip çekimi deniyorlar :

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isosonsuz 6 yıl
son videoda aletin tam nasıl bir sabitleyici olduğunu görünce videoyu 2 kere daha izledim. yuh ya.
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umutarslan.com 6 yıl
egeboycan
Bu aletler neden bu kadar pahalı oluyor anlamıyorum. Tamamen mekanik değiller mi, üzerlerinde bu fiyatı hakedecek derecede ileri teknoloji var mı?

hayır yok.tamamen mekanik ağırlık dengelemeyle oluyor.biraz fizik biraz mekanik bilgisiyle amatörce yapılan örnekleri var.yok ben uğraşamam diyenlere 7500 dolarcık :D tam hatırlamıyorum ama nokia galiba telefondaki jiroskop bilgileriyle kameradaki titreşimi azaltıyordu.ilerde kameraların içine de böyle sistemler gelişirse daha iyi olur
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warrer 6 yıl
iyimiş
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cceviz 6 yıl
pahalı olduğu kadarda başarılı duruyor.
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CanTnçr 6 yıl
Evet fiyat konusunda haklısınız ancak daha profesyonel kesime hitap ettiği için ve bu modellerin tek tek el ile üretildiğini düşündüğüm için bu kadar pahalıya satılıyor olabilirler.
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sen_md 6 yıl
Bu aletler neden bu kadar pahalı oluyor anlamıyorum. Tamamen mekanik değiller mi, üzerlerinde bu fiyatı hakedecek derecede ileri teknoloji var mı?
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