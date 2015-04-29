Kamerası ile öne çıkan LG G4 modeline ait fotoğraflar yayınlandı

LG'nin yeni amiral gemisi G4 kısa bir süre önce ABD'de düzenlenen etkinlikte resmiyete kavuştu. Kısaca cihazın teknik özelliklerinden bahsetmek gerekirse modelde Snapdragon 808 çipset, 3 GB sistem belleği ve 32 GB depolama alanı ile birlikte 3000 mAh çıkarılabilir batarya ve Android 5.1 üzerinde çalışan yeni UX 4.0 arayüzü gibi özellikler ile geliyor.

Tüm bu özelliklerin yanı sıra cihazın en dikkat çekici özelliklerinden birisi ise kamerası. Daha önceki G serisi modellerinde kamera eleştirilen taraf olurken bu kez hem donanımsal hem de yazılımsal olarak iddialı bir modelle karşı karşıyayız. Bu konuda F/1.8 diyafram aralığı, hızlı odaklama, yeni optik görüntü sabitleme teknolojisi gibi bir çok özellik karşımıza çıkarken yazılım konusunda da dileyen kullanıcıların tüm ayrıntılara müdahale edebildiği bir arayüz sunuluyor.

Hal böyle olunca cihazın merak edilen yanlarından birisi de çektiği fotoğraflar oluyor. Şirket LG G4 ile çekilen bazı fotoğrafları yayınlamış durumda. Aşağıdaki galeriden ulaşabileceğiniz fotoğrafların boyutlarının oldukça yüksek olduğunu hatırlatmakta fayda var. Özellikle kotalı kullanıcıların fotoğrafları yüklemeden önce bu konuyu dikkate almaları gerekiyor.