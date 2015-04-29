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Kamerası ile öne çıkan LG G4 modeline ait fotoğraflar yayınlandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,8b
1
53
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Kamerası ile öne çıkan LG G4 modeline ait fotoğraflar yayınlandı
 
LG'nin yeni amiral gemisi G4 kısa bir süre önce ABD'de düzenlenen etkinlikte resmiyete kavuştu. Kısaca cihazın teknik özelliklerinden bahsetmek gerekirse modelde Snapdragon 808 çipset, 3 GB sistem belleği ve 32 GB depolama alanı ile birlikte 3000 mAh çıkarılabilir batarya ve Android 5.1 üzerinde çalışan yeni UX 4.0 arayüzü gibi özellikler ile geliyor.
Tüm bu özelliklerin yanı sıra cihazın en dikkat çekici özelliklerinden birisi ise kamerası. Daha önceki G serisi modellerinde kamera eleştirilen taraf olurken bu kez hem donanımsal hem de yazılımsal olarak iddialı bir modelle karşı karşıyayız. Bu konuda F/1.8 diyafram aralığı, hızlı odaklama, yeni optik görüntü sabitleme teknolojisi gibi bir çok özellik karşımıza çıkarken yazılım konusunda da dileyen kullanıcıların tüm ayrıntılara müdahale edebildiği bir arayüz sunuluyor.
Hal böyle olunca cihazın merak edilen yanlarından birisi de çektiği fotoğraflar oluyor. Şirket LG G4 ile çekilen bazı fotoğrafları yayınlamış durumda. Aşağıdaki galeriden ulaşabileceğiniz fotoğrafların boyutlarının oldukça yüksek olduğunu hatırlatmakta fayda var. Özellikle kotalı kullanıcıların fotoğrafları yüklemeden önce bu konuyu dikkate almaları gerekiyor.

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Mar00N 4 yıl
Fena değil
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ALBAY 4 yıl
Note 4 bundan 10 kat iyi çekiyor.Fotolarda grenden, noiseden geçilmiyor. Bu mu muhteşem kamera? Fiyatından bahsetmiyorum bile.O fiyata note 4 alırım bu salak cihaza 10 basar.
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okan_cehapelioglu 4 yıl
bendemi sorun var bilmiyorumda ben beğendim işlemciler arası sidik yarıştırmıcam s805 bile çatır çatır çalışırken 808 e burun kıvırmanın anlamı ne
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darkdiva 4 yıl
saruman_me
Klasik bir kemalist



Ne alaka?
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ECB 4 yıl
Yorumları okudumda aramızda apple hisse senedi sahibi yada şirketin büyük ortaklarından bir kaçı var. Apple şirketini ben hep her nedense beats şirketine benzetmişimdir. Verdikleri bişey yok aldıkları ücret çok.

Kasıntı yapmak gibi gelmesin kimseye, ben iphone cihazını alacak parasal güce sahibim her yıl yeni modelini alacak gücede sahibim. Bunu söylememin sebebi genel iphone kullanıcıları ''cihaz pahalı diye çamur atmayın, alabiliyorsanız alın'' gibi yorumlara rastlamamdır.

Şuan s6 kullanıyorum daha önce iphone 6 kullanıyordum. Şunu kullanıcı olarak yaşadığım deneyimlerle söyleyebilirim ki bu telefon iphone 6'a rakip olabilir ancak s6'a kesinlikle rakip olamaz. Şuan piyasada ki en iyi telefon (benim görüşüm fanlık manlık bilmem) samsung s6'dır.(nokta) İphone yasal yollarla insanların cebinden maaşlarının (genel olarak alanların birçoğunun) 2 belkide 3 katını yağ gibi çekip alıyor kimsenin gıkı çıkmıyor. Bizim milletimizin algısı malesef ki şu yönde ''birşey pahalıysa kesin kalitelidir, yoksa bu şirket enayimi biri 2000 liraya satarken bu 3000 liraya satıyor''. Altına imzamı atarım ki bu durum böyle. :)

Edit: Beats şirketinin kuruluş tarihine bakmak için vikipedi sayfasına girdim. Apple şirketi yönetimide benimla aynı fikirdeymiş '' 2014 yılında Apple Inc. tarafından satın alınmış ve Apple bünyesine katılmıştır.'' :)
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harson 4 yıl
1750 TL altına inerse alırım, tabi o zamana kadar daha iyi bir seçenek çıkarsa durum değişir. G2 ye devam...
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muratcool 4 yıl
Köylülere laf yok. Sadece 2 bin TL verip aldığı iphone un safarisine bir kere bile girmemiş adamlara lafım.
galaxy S3 popüler hadi onu alalım karı kız düşürür müyüz diyen adamlara lafım...
Sırf köylü zihniyeti olan bu varlıklara kızdığımdan Windows Phone lu cihaz alacağım.
kızlarla minibüs e bindiK. Orta anadolu da bir turistik ilçe gezdik.
kızları gören çomarın biri cebinden iphone çıkardı. Elinde ki telefonla menüde gezinip duruyordu.
Kızlar sanki iphone u var diye adamla yakınlaşacaktı.
Adam kasındıkça kasıldı.
Bu zihniyeti savunun zaten...
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olağan_şüpheli 4 yıl
s6 kamerası iphone dan iyi değilmiş.


ekleme: g4 gün ışığında bile kumlanma yapıyor. gerçi yinede güzel fotolar.
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virtue28 4 yıl muratcool
Sana ne kardesim köylünün yada bir baskasinin elindeki telefondan ?

Illaki zengin yada şekil insanlarin elinde mi olacak akilli telefonlar ?
Sen çok cool, çok önemli bir sahsiyetsin de insanlara tepeden bakabiliyorsun anlasilan. Düşünsene o bahsettigin kişilerle senin oyun nasil eşit olur. Hele kullandigin telefon
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BirkanBilen 4 yıl
Snapdragon 810'un kullanıp hızlarını düşürseydi(2.0 bile yeter) çok daha iyi oludu.Bu sayede Lpddr4 ram kullanabilirlerdi.Telefonun en hoşuma giden yönü 3axis ois kullanmaları.Video kaydını daha stabil çekeceği kesin fakat genede örnekleri görmeden konumak ukalalık olur.Fokus'u bile manuel yapmak çok iyi olmuş.Eleştirdiğim diğer konu ise fotoğrafa ve videoya önem veren birisi olarak ip68 sertifikası almamaları doğada ve suda resim çeken biri olarak hoşuma gitmedi.Genede fiyatı 2000TL altına düştüğü anda alacağım telefon bu olur.
Saygılarımla,
Not:Köylülere laf eden arkadaşa "Hepimizin geldiği yer köydür.KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİDİR.
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matmuhendisi 4 yıl
Mobilde hala galeri olayını çözemediniz..
Mobilde hala video başlamıyor (chrome)
Mobilde hala anasayfa haberlerine yorum atarken hata alıyorum.
Mobilde forumda konunun son mesajına gitmek için tıklıyorum tablet moduna geçiyor..
Türkiye nin en büyük mobil teknoloji platformusunuz belkide
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Okisht 4 yıl matmuhendisi
matmuhendisi
Mobilde hala galeri olayını çözemediniz..
Mobilde hala video başlamıyor (chrome)
Mobilde hala anasayfa haberlerine yorum atarken hata alıyorum.
Mobilde forumda konunun son mesajına gitmek için tıklıyorum tablet moduna geçiyor..
Türkiye nin en büyük mobil teknoloji platformusunuz belkide

İletiyorum teknik ekibe, en kısa sürede ilgilenirler
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darkdiva 4 yıl
Adam 5s daha iyi çekiyor demiş ya. Bu sitede harbi komik insanlar var.
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saruman_me 4 yıl darkdiva
Klasik bir kemalist


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