Kamerası ile öne çıkan LG G4 modeline ait fotoğraflar yayınlandı

LG'nin yeni amiral gemisi G4 kısa bir süre önce ABD'de düzenlenen etkinlikte resmiyete kavuştu. Kısaca cihazın teknik özelliklerinden bahsetmek gerekirse modelde Snapdragon 808 çipset, 3 GB sistem belleği ve 32 GB depolama alanı ile birlikte 3000 mAh çıkarılabilir batarya ve Android 5.1 üzerinde çalışan yeni UX 4.0 arayüzü gibi özellikler ile geliyor.
Model hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak isteyen kullanıcılar buraya tıklayarak tüm detaylara ulaşabilirler.
Tüm bu özelliklerin yanı sıra cihazın en dikkat çekici özelliklerinden birisi ise kamerası. Daha önceki G serisi modellerinde kamera eleştirilen taraf olurken bu kez hem donanımsal hem de yazılımsal olarak iddialı bir modelle karşı karşıyayız. Bu konuda F/1.8 diyafram aralığı, hızlı odaklama, yeni optik görüntü sabitleme teknolojisi gibi bir çok özellik karşımıza çıkarken yazılım konusunda da dileyen kullanıcıların tüm ayrıntılara müdahale edebildiği bir arayüz sunuluyor.
Hal böyle olunca cihazın merak edilen yanlarından birisi de çektiği fotoğraflar oluyor. Şirket LG G4 ile çekilen bazı fotoğrafları yayınlamış durumda. Aşağıdaki galeriden ulaşabileceğiniz fotoğrafların boyutlarının oldukça yüksek olduğunu hatırlatmakta fayda var. Özellikle kotalı kullanıcıların fotoğrafları yüklemeden önce bu konuyu dikkate almaları gerekiyor.
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Ne alaka?
Kasıntı yapmak gibi gelmesin kimseye, ben iphone cihazını alacak parasal güce sahibim her yıl yeni modelini alacak gücede sahibim. Bunu söylememin sebebi genel iphone kullanıcıları ''cihaz pahalı diye çamur atmayın, alabiliyorsanız alın'' gibi yorumlara rastlamamdır.
Şuan s6 kullanıyorum daha önce iphone 6 kullanıyordum. Şunu kullanıcı olarak yaşadığım deneyimlerle söyleyebilirim ki bu telefon iphone 6'a rakip olabilir ancak s6'a kesinlikle rakip olamaz. Şuan piyasada ki en iyi telefon (benim görüşüm fanlık manlık bilmem) samsung s6'dır.(nokta) İphone yasal yollarla insanların cebinden maaşlarının (genel olarak alanların birçoğunun) 2 belkide 3 katını yağ gibi çekip alıyor kimsenin gıkı çıkmıyor. Bizim milletimizin algısı malesef ki şu yönde ''birşey pahalıysa kesin kalitelidir, yoksa bu şirket enayimi biri 2000 liraya satarken bu 3000 liraya satıyor''. Altına imzamı atarım ki bu durum böyle. :)
Edit: Beats şirketinin kuruluş tarihine bakmak için vikipedi sayfasına girdim. Apple şirketi yönetimide benimla aynı fikirdeymiş '' 2014 yılında Apple Inc. tarafından satın alınmış ve Apple bünyesine katılmıştır.'' :)
galaxy S3 popüler hadi onu alalım karı kız düşürür müyüz diyen adamlara lafım...
Sırf köylü zihniyeti olan bu varlıklara kızdığımdan Windows Phone lu cihaz alacağım.
kızlarla minibüs e bindiK. Orta anadolu da bir turistik ilçe gezdik.
kızları gören çomarın biri cebinden iphone çıkardı. Elinde ki telefonla menüde gezinip duruyordu.
Kızlar sanki iphone u var diye adamla yakınlaşacaktı.
Adam kasındıkça kasıldı.
Bu zihniyeti savunun zaten...
ekleme: g4 gün ışığında bile kumlanma yapıyor. gerçi yinede güzel fotolar.
Illaki zengin yada şekil insanlarin elinde mi olacak akilli telefonlar ?
Sen çok cool, çok önemli bir sahsiyetsin de insanlara tepeden bakabiliyorsun anlasilan. Düşünsene o bahsettigin kişilerle senin oyun nasil eşit olur. Hele kullandigin telefon
Saygılarımla,
Not:Köylülere laf eden arkadaşa "Hepimizin geldiği yer köydür.KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİDİR.
Mobilde hala video başlamıyor (chrome)
Mobilde hala anasayfa haberlerine yorum atarken hata alıyorum.
Mobilde forumda konunun son mesajına gitmek için tıklıyorum tablet moduna geçiyor..
Türkiye nin en büyük mobil teknoloji platformusunuz belkide
İletiyorum teknik ekibe, en kısa sürede ilgilenirler