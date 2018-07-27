Kanlı Ay tutulması ne zaman saat kaçta?

Bu yılın en önemli doğa olaylarından Kanlı Ay tutulması bugün gerçekleşiyor. Milyonlarca insanın merakla beklediği tutulma 21. yüzyılın en uzun Ay tutulması olacak. Dünya'mızın yalnız uydusu Ay, tam 1 saat 43 dakika boyunca kızıl bir renge bürünecek.



Kanlı Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek?

Kanlı Ay tutulması Kuzey Amerika hariç tam 6 kıtadan izlenebilecek. Türkiye ise tutulmanın en iyi gözlemlenebileceği ülkeler arasında yer alıyor. Ay tutulması Türkiye'de saat 20.13 gibi başlayacak ve gece 02.20'ye kadar devam edecek. Ay'ın kızılımsı bir hale büründüğü muhteşem görüntüsü ise en iyi 23.21'de görülebilecek.

Kanlı Ay tutulması nedir?

Kanlı Ay tutulması, yalnızca Ay'ın dolunay evresi ve Ay tutulmasının aynı anda yaşanmasıyla gözlemlenebiliyor. Tam bir tutulmanın gerçekleşecek olması nedeniyle Ay, tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kalacak. Ancak tam bir tutulma anında dahi Ay hiçbir zaman tamamen karanlık bir hale bürünmüyor. Dünya'nın atmosferinden geçen Güneş ışınları Ay'ın yüzeyinde kızılımsı bir renk oluşturacak. Ay'ın hafif kırmızı renge büründüğü bu olay da "Kanlı Ay" olarak biliniyor.



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Mars Ay'dan daha parlak olacak

Bugün kanlı Ay tutulmasıyla birlikte aynı zamanda ikinci bir astronomi olayı daha gerçekleşecek. Karşı konum durumuna ulaşan Mars, son 15 yıldaki Dünya'ya en yakın konumuna gelecek ve normalden çok daha parlak ve büyük olacak.



Kızıl Gezegen, Kanlı Ay tutulması sırasında Ay'ın hemen yanında parlak bir yıldız gibi görünecek ve kısa bir süreliğine gökyüzünde Ay'dan daha parlak olacak.

Kanlı Ay tutulması, yalnızca Ay'ın dolunay evresi ve Ay tutulmasının aynı anda yaşanmasıyla gözlemlenebiliyor. Tam bir tutulmanın gerçekleşecek olması nedeniyle Ay, tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kalacak. Ancak tam bir tutulma anında dahi Ay hiçbir zaman tamamen karanlık bir hale bürünmüyor. Dünya'nın atmosferinden geçen Güneş ışınları Ay'ın yüzeyinde kızılımsı bir renk oluşturacak. Ay'ın hafif kırmızı renge büründüğü bu olay da "Kanlı Ay" olarak biliniyor.Bugün kanlı Ay tutulmasıyla birlikte aynı zamanda ikinci bir astronomi olayı daha gerçekleşecek. Karşı konum durumuna ulaşan Mars, son 15 yıldaki Dünya'ya en yakın konumuna gelecek ve normalden çok daha parlak ve büyük olacak.Kızıl Gezegen, Kanlı Ay tutulması sırasında Ay'ın hemen yanında parlak bir yıldız gibi görünecek ve kısa bir süreliğine gökyüzünde Ay'dan daha parlak olacak.