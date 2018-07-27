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Kanlı Ay tutulması ne zaman saat kaçta?

21. yüzyılın en uzun Kanlı Ay tutulması bugün gerçekleşiyor. Ay, tam 103 dakika boyunca kızıl bir renge bürünecek. Peki tutulma Türkiye'de saat kaçta gerçekleşecek? İşte detaylar:
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
4,9b
1
8
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Bu yılın en önemli doğa olaylarından Kanlı Ay tutulması bugün gerçekleşiyor. Milyonlarca insanın merakla beklediği tutulma 21. yüzyılın en uzun Ay tutulması olacak. Dünya'mızın yalnız uydusu Ay, tam 1 saat 43 dakika boyunca kızıl bir renge bürünecek.

Kanlı Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek?


Kanlı Ay tutulması Kuzey Amerika hariç tam 6 kıtadan izlenebilecek. Türkiye ise tutulmanın en iyi gözlemlenebileceği ülkeler arasında yer alıyor. Ay tutulması Türkiye'de saat 20.13 gibi başlayacak ve gece 02.20'ye kadar devam edecek. Ay'ın kızılımsı bir hale büründüğü muhteşem görüntüsü ise en iyi 23.21'de görülebilecek.

Kanlı Ay tutulması nedir?


Kanlı Ay tutulması, yalnızca Ay'ın dolunay evresi ve Ay tutulmasının aynı anda yaşanmasıyla gözlemlenebiliyor. Tam bir tutulmanın gerçekleşecek olması nedeniyle Ay, tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kalacak. Ancak tam bir tutulma anında dahi Ay hiçbir zaman tamamen karanlık bir hale bürünmüyor. Dünya'nın atmosferinden geçen Güneş ışınları Ay'ın yüzeyinde kızılımsı bir renk oluşturacak. Ay'ın hafif kırmızı renge büründüğü bu olay da "Kanlı Ay" olarak biliniyor.

Ayrıca Bkz. "Hubble'dan büyüleyici Mars ve Satürn fotoğrafları"

Mars Ay'dan daha parlak olacak


Bugün kanlı Ay tutulmasıyla birlikte aynı zamanda ikinci bir astronomi olayı daha gerçekleşecek. Karşı konum durumuna ulaşan Mars, son 15 yıldaki Dünya'ya en yakın konumuna gelecek ve normalden çok daha parlak ve büyük olacak.

Kızıl Gezegen, Kanlı Ay tutulması sırasında Ay'ın hemen yanında parlak bir yıldız gibi görünecek ve kısa bir süreliğine gökyüzünde Ay'dan daha parlak olacak.
 

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nefendim 10 ay en beğenilen
Kiralık dürbün teleskop satan yer bilen? :)
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ezimuse 10 ay
Bu da benim kadrajımdan. Uçak geçiyordu

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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volga tuygun 10 ay
Kiralık dürbün " SATAN " yer??? :)
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Whippoorwill 10 ay
Ulan hava bulutlu.

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snoppy 10 ay
Ben şanslıyım, üniversitenin gözlem evinde izleyeceğim :)
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Schlaf 10 ay snoppy
Bende şanslıyım bizim evden çok güzel gözüküyor rahatlıkla görebileceğim
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nefendim 10 ay snoppy
Gelebilioz mu?
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BlueDay_86 10 ay
Kanlı ayı bilmem ama An itibariyle Kartal çevrelerinde Dolu yağışı olmuştur
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nefendim 10 ay en beğenilen
Kiralık dürbün teleskop satan yer bilen? :)
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