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Kapsama alanın artması için baz istasyonu kurulumu kolaylaştırılacak

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, telefon şebekesine ulaşamayan vatandaşların mağduriyetini giderecek eylem planı hazırlığını duyurdu. Baz istasyonu kurulumu kolaylaştırılacak.
1 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, telefon şebekesine erişemeyen vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için baz istasyonları kurulumunu kolaylaştırıcı bir takım yeni çözümler getirileceğini duyurdu.

Recep Akdağ, geçtiğimiz günlerde basına yansıyan ve yukarıdaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz telefon çekmeyen köyün dronelu çözümüne vurgu yaptı. Akdağ, “Kırsalda telefon ve internete erişimi yaygınlaştırıyoruz. Baz istasyonlarının kurulması hususunda birtakım kolaylıklar getirerek köylümüzün, çiftçimizin, hayvancılık yapan vatandaşlarımızın ya da diğer yatırımcılarımızın telefona, geniş bant internete erişimini kolaylaştıracağız." dedi.


Ocak ayının sonunda baz istasyonu kurulmasını kolaylaştıracak bir takım kararlar alındı. İşletmecilerin, baz istasyonu kurulumundaki yer seçimi husunda bürokrasi azaltıldı. Belediyelerde izlenecek süreçlere standart getirildi. Belediyeler, işletmecilere elektronik haberleşme istasyonu kurulumu için yer seçim belgesi verecek. Yer seçim belgesi ücreti KDV hariç 2 bin 400 lira olarak düzenlendi. Recep Akdağ’ın ifade ettiğine göre baz istasyonu kurulumu daha da kolaylaştırılacak.


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legal tender 1 yıl en beğenilen
Yıl olmuş 2018 hala baz istasyonu kurmakla uğraşıyoruz..................................
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Grkwnxs 1 yıl zdniz
zdniz
Aplanların evinin 500-600 metre ilerisinde birbirine çapraz 2 baz istasyonu var. Ben Türkcel kulanıyorum aplam Avea enişde Vodofon 4 G den baglanmaya çalıştımızda benimkisi baglanıyo çok yavaş aplam hiç baglanamıyo enişde ninki baglanıp baglanıp kopuyo baz istasyonu olsa ne oluçak hizmet sadece lafta var...

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AP
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APLA
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APLA
APL
AP
A
zdnizAplanların evinin 500-600 metre ilerisinde birbirine çapraz 2 baz istasyonu var. Ben Türkcel kulanıyorum aplam Avea enişde Vodofon 4 G de...
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2 Yanıt Yanıtla +17
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mkyb 1 yıl 9600_G_T
9600_G_T
herkes Kanserli olacak bu oneri verilmez umarim

Zaten cebindeki telefon hiç radyasyon yaymıyor değil mi ?
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serdarski 1 yıl
2001 yılında ARiA ve AyCell kurulurken sözleşmelerine sinyal kaybı yaşanan yerlerde ULuSAl RoAMiNG yapılacağıNa dair madde eklenmişti.
Ancak o zaman Turkcell bu maddeye itiraz etmiş ve uzun uğraşlar sonucu bu maddeyi iptal ettirmişti.
Türkiye genelinde ulusal roaming yapılsa olay çözülür.
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Metinkaleli 1 yıl
Evet maalesef.
Hemen her yerde olan TRT vericileri, (özal zamanı) CHP'nin engeline takılarak, baz istasyonu olarak kullanılabilmesi, kiraya verilebilmesini iptal ettirmişti.
Şimdi uğraşırız..
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sis651 1 yıl Metinkaleli
Bu tür vericilerin etrafında zaten mobil operatörlerin de baz istasyonları oluyor artık genelde. Bir de o vericiler hep şehir dışında genelde. Oralarda kurulu olması da şehir içine vs. fayda etmiyor pek.
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winwin35 1 yıl
Eskiden bu baz istasyonlarından güzel kira geliri elde ediliyordu, arsana kurmak isteseler, apartman çatısına kurduklarında falan.
Hala daha eskisi kadar yüksek olmasa da yine de 3-5 bir şey veriyorlardı.
İnşallah şimdi kolaylaştırma adına kurulacak yerin sahibinin hakkı olan o parayı hiç etmezler.
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sis651 1 yıl winwin35
Yerin sahibi yine parasını alır da, belediyeden izin alamıyorlardı ve türlü sıkıntılar çıkarıyorlardı. Bunlara yönelik daha bunlar. Ha ev sahibi de olmayacak yere yıllık 100 bin lira isterim derse ben olsam ben de kabul etmem. :D
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If you my star 1 yıl
Yıl olmuş 2018 Turkcell İzmir’de evimde 1 çubuk çekiyor arayanlar ulaşamadığını söylüyor. Şikayet ettim ama değişen bir şey olmadı. Köyde falanda yaşamıyorum.
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sniper23 1 yıl
Şu kablo döşeme işindeki bürokrasinin de kalkması lazım.
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olağan_şüpheli 1 yıl
Köylerde sıkıntı. Telefon çekmiyor bazen , internet zaten yok.
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MaRQuE 1 yıl
Kanser is coming
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Bay Muhalefet 1 yıl
Kaçıp gitmek lazım bu ülkeden
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9600_G_T 1 yıl Bay Muhalefet
ülke bul gıdelım.bunlarada baz ıstasyonunda başarılar dılerım
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9600_G_T 1 yıl
herkes Kanserli olacak bu oneri verilmez umarim
3 Yanıt Yanıtla +2
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mkyb 1 yıl 9600_G_T
9600_G_T
herkes Kanserli olacak bu oneri verilmez umarim

Zaten cebindeki telefon hiç radyasyon yaymıyor değil mi ?
1 Yanıt Yanıtla +10
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sis651 1 yıl 9600_G_T
Kanseri yapan bizden yüzlerce binlerce metre uzakta olan baz istasyonu değil. Vücudumuza birkaç santimetre mesafede olan cep telefonu. Baz istasyonları sayısı arttıkça coğrafik olarak geniş bölgelere dağıtılacaklarından bize yaklaşmış olacaklar. Bu durumda da cep telefonu daha yakındaki bir istasyona sinyal gönderdiğinden çıkış gücünü düşürüp yaydığı elektromanyetik dalgayı azaltacak, yani bize etkisi azalacaktır.
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asi_genc6134 1 yıl 9600_G_T
Telefon kullanma madem kanser yayıyorsa.
Böyle bir saçma düşünce görmedim. Az araştır baz istasyonu kanser yapıyor mu diye
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zero fear 1 yıl
Çok güzel bir gelişme.
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