Kapsama alanın artması için baz istasyonu kurulumu kolaylaştırılacak

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, telefon şebekesine erişemeyen vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için baz istasyonları kurulumunu kolaylaştırıcı bir takım yeni çözümler getirileceğini duyurdu.

Recep Akdağ, geçtiğimiz günlerde basına yansıyan ve yukarıdaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz telefon çekmeyen köyün dronelu çözümüne vurgu yaptı. Akdağ, “Kırsalda telefon ve internete erişimi yaygınlaştırıyoruz. Baz istasyonlarının kurulması hususunda birtakım kolaylıklar getirerek köylümüzün, çiftçimizin, hayvancılık yapan vatandaşlarımızın ya da diğer yatırımcılarımızın telefona, geniş bant internete erişimini kolaylaştıracağız." dedi.





Ocak ayının sonunda baz istasyonu kurulmasını kolaylaştıracak bir takım kararlar alındı. İşletmecilerin, baz istasyonu kurulumundaki yer seçimi husunda bürokrasi azaltıldı. Belediyelerde izlenecek süreçlere standart getirildi. Belediyeler, işletmecilere elektronik haberleşme istasyonu kurulumu için yer seçim belgesi verecek. Yer seçim belgesi ücreti KDV hariç 2 bin 400 lira olarak düzenlendi. Recep Akdağ’ın ifade ettiğine göre baz istasyonu kurulumu daha da kolaylaştırılacak.