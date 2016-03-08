Kaptan Amerika: İç Savaş'tan yeni posterler

Marvel çizgi romanlarının en sevilen kahramanlarından biri olan Kaptan Amerika, bu yıl vizyona girecek Kaptan Amerika: İç Savaş (Captain America: Civil War) ile beyaz perdeye geri dönecek. Üstelik bu kez Kaptan'a başta Iron Man olmak üzere birçok Marvel kahramanı da eşlik edecek. Bu sebeple birçok kişi tarafından Avengers 2.5 olarak kabul edilen İç Savaş için meraklı bekleyiş sürerken, filmden yeni posterler yayınlandı.

Marvel sinematik evreni için önemli bir dönüm noktası olan film, sevilen kahramanları karşı karşıya getirecek. Hükümetin çıkardığı yeni bir yasa sonrası kendilerini karşı cephelerde bulan Kaptan Amerika ve Iron Man, kendilerini destekleyen kahramanlar ile birlikte bir iç savaşa tutuşacaklar. Marvel tarafından bugün yayınlanan posterlerde, Kaptan Amerika'nın ekibine yer veriliyor.

Kaptan Amerika: Kış Askeri'nde müthiş bir iş çıkardıktan sonra yeni Avengers filmlerinin de yönetmeni olarak seçilen Anthony & Joe Russo kardeşler tarafından yönetilen Kaptan Amerika: İç Savaş'ın başrollerinde Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Don Cheadle, Chadwick Boseman, Emily VanCamp, Frank Grillo, William Hurt, Martin Freeman, Daniel Brühl ve Anthony Mackie yer alacak.

Marvel sinematik evreninin parçası olacak yeni Örümcek-Adam ve önümüzdeki yıl kendi filmiyle karşımıza çıkacak Black Panther'i ilk kez görme şansı yakalayacağımız Kaptan Amerika: İç Savaş, 6 Mayıs 2016'da vizyona girecek.