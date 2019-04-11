Kara deliğin fotoğrafını çeken ekipte bir Türk: Feryal Özel

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Astronomi ve bilim dünyası adına önemli bir olaya şahitlik ettik. Bilim insanları, astronomi tarihinin bugüne kadarki en önemli fotoğraflardan birini yakaladı. Event Horizon Telescope (Olay Ufku Teleskobu), bir karadeliğin fotoğrafını kaydetti.

Fotoğrafı çekilen kara delik, Dünya’dan yaklaşık 55 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Fotoğraftaki yapı (olay ufku ve etrafındaki toplanma diski) tam 100 milyar kilometre genişliğe ve 6,5 milyar Güneş kütlesine sahip.

Devasa kara deliğin görüntülenmesini sağlayan 200 kişilik ekipte bir Türk bilim insanı da yer aldı. Arizona Üniversitesi’nde astronomi ve astrofizik profesörü Feryal Özel, fotoğrafın kaydedilmesi çalışmalarında EHT ekibinde görev aldı.

Feryal Özel; kara deliğin gölgesinin büyüklüğünü ölçmek ve Albert Einstein'in görelilik teorisinin öngörülerini EHT gözlemleriyle karşılaştırmakla görevlendirilen Modelleme ve Analiz Çalışma Grubu'nu yönetti.

Twitter’da paylaştığı gönderide 20 yıldır bu projede çalıştığını belirten Özel, kara delik fotoğrafı için “Uzun uğraşların meyvesi” dedi.

Feryal Özel kimdir?

1975 yılında İstanbul’da doğan Feryal Özel, lise eğitimini Üsküdar Amerikan Lisesi’nde tamamladı. Üniversite eğitimi için burslu olarak Colombia Üniversitesi’ne gitti. Colombia Üniversitesi’nde fizik ve matematik mühendisliği bölümlerine çift anadal yaptı. 1997’de Danimarka’da fizik üzerine yüksek lisans, 2002 yılında da Harvard Üniversitesi’nde astrofizik üzerine doktora eğitimini tamamladı.

2002 yılında NASA’nın İleri Araştırmalar Enstitürü’ne katılmış ve 2005 yılından itibaren Arizona Üniversitesi’nde Astrofizik Profesörü olarak görev yapmıştır. Özel, NASA’nın 2020 yılında hayata geçireceği Uzay Teleskopu projesini yürütüyor. NASA’nın yıl içerisinde Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) göndereceği uzay teleskopu üzerinde çalışmalar yürüttü. Aynı zamanda NASA’nın astrofizik çalışmalarına yön veren danışma kurulunda görev yapıyor.

Prof. Dr. Özel, 2003 yılında dünyanın en tanınmış bilim insanları ile birlikte "Büyük fikirler" listesine alınmasıyla tanınmıştı. Özel, yüksek manyetik alanda nötron yıldızlarının ilk kuantum hesaplarını yapan kişi oldu ve 26 yaşında yayınladığı makalelerle dikkat çekti. NASA tarafından verilen Hubble Ödülü’ne layık görülen ilk ve tek Türk oldu.