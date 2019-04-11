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Kara deliğin fotoğrafını çeken ekipte bir Türk: Feryal Özel

Bir kara deliğin fotoğrafını ilk kez görüntüleyen Event Horizon Telescope (Olay Ufku Teleskobu) ekibinde Türk profesör Feryal Özel de bulunuyor. Feryal Özel kimdir?
1 ay
5,2b
1
51
Uzay
Yusuf Akbaş
Yazar
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Kara deliğin fotoğrafını çeken ekipte bir Türk: Feryal Özel
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Astronomi ve bilim dünyası adına önemli bir olaya şahitlik ettik. Bilim insanları, astronomi tarihinin bugüne kadarki en önemli fotoğraflardan birini yakaladı. Event Horizon Telescope (Olay Ufku Teleskobu), bir karadeliğin fotoğrafını kaydetti.

Fotoğrafı çekilen kara delik, Dünya’dan yaklaşık 55 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Fotoğraftaki yapı (olay ufku ve etrafındaki toplanma diski) tam 100 milyar kilometre genişliğe ve 6,5 milyar Güneş kütlesine sahip.

Devasa kara deliğin görüntülenmesini sağlayan 200 kişilik ekipte bir Türk bilim insanı da yer aldı. Arizona Üniversitesi’nde astronomi ve astrofizik profesörü Feryal Özel, fotoğrafın kaydedilmesi çalışmalarında EHT ekibinde görev aldı.

Feryal Özel; kara deliğin gölgesinin büyüklüğünü ölçmek ve Albert Einstein'in görelilik teorisinin öngörülerini EHT gözlemleriyle karşılaştırmakla görevlendirilen Modelleme ve Analiz Çalışma Grubu'nu yönetti.

Twitter’da paylaştığı gönderide 20 yıldır bu projede çalıştığını belirten Özel, kara delik fotoğrafı için “Uzun uğraşların meyvesi” dedi.

Feryal Özel kimdir? 

1975 yılında İstanbul’da doğan Feryal Özel, lise eğitimini Üsküdar Amerikan Lisesi’nde tamamladı. Üniversite eğitimi için burslu olarak Colombia Üniversitesi’ne gitti. Colombia Üniversitesi’nde fizik ve matematik mühendisliği bölümlerine çift anadal yaptı. 1997’de Danimarka’da fizik üzerine yüksek lisans, 2002 yılında da Harvard Üniversitesi’nde astrofizik üzerine doktora eğitimini tamamladı.

2002 yılında NASA’nın İleri Araştırmalar Enstitürü’ne katılmış ve 2005 yılından itibaren Arizona Üniversitesi’nde Astrofizik Profesörü olarak görev yapmıştır. Özel, NASA’nın 2020 yılında hayata geçireceği Uzay Teleskopu projesini yürütüyor. NASA’nın yıl içerisinde Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) göndereceği uzay teleskopu üzerinde çalışmalar yürüttü. Aynı zamanda NASA’nın astrofizik çalışmalarına yön veren danışma kurulunda görev yapıyor.

Prof. Dr. Özel, 2003 yılında dünyanın en tanınmış bilim insanları ile birlikte "Büyük fikirler" listesine alınmasıyla tanınmıştı. Özel, yüksek manyetik alanda nötron yıldızlarının ilk kuantum hesaplarını yapan kişi oldu ve 26 yaşında yayınladığı makalelerle dikkat çekti. NASA tarafından verilen Hubble Ödülü’ne layık görülen ilk ve tek Türk oldu.



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Rust in Peace. 1 ay en beğenilen The.Mafia
Boş milliyetçilik kasma. Üstün ırk falan değiliz, illa ki 80 milyon insandan 1 2 tane üst düzey insan çıkar ki bu insanlar kendi çabalarıyla bir yerlere geldi, bu ülkede şunların %1'ini yapamazlardı.
İşte bu yüzden insanlar ülkeden gitmek istiyor. Bir şeyler başarmak için. Siz ise bu insanlara ülkeden gitmek istiyorlar diye hakaret ediyorsunuz.
2. paragraftaki lafları sana söylemedim, yazmışken bunu da yazayım dedim. Ha öyle biriysen üstüne alınabilirsin
Boş milliyetçilik kasma. Üstün ırk falan değiliz, illa ki 80 milyon insandan 1 2 tane üst düzey insan çıkar ki bu insanlar kendi çabalarıyla bir yerlere geldi,...
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2 Yanıt Yanıtla +77
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SAY10 1 ay
cocuklugunda amerikan lisesine gidip amerikalılaşmış. amerikada okursan başarılı olursun algısı yaratılmaya çalışılıyor.
türkiye'de okusaydı aynı başarıları elde edebilirdi. bırakın pensilvanyayı amerikayı biz kendi değerlerimize sahip çıkalım. buyrun.

osmanlıcı mode off.
helal olsun. okurken gözlerim doldu.
cocuklugunda amerikan lisesine gidip amerikalılaşmış. amerikada okursan başarılı olursun algısı yaratılmaya çalışılıyor.türkiye'de okusaydı aynı başarıla...
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DH Misafiri 1 hf.
Kara delik bu ülkenin yönetiminde. Çektikçe çekiyor ülkeyi karanlığa. Allah sonumuzu daha beter edecek malûm kafalar yüzünden.
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SomeoneWicked 1 ay yeni yorumcu
2000 kişilik ekipte ki zaten algoritmayı bulan kişi ve de kodlamayı yapan kişiler belli iken, projeye kattığı pek bir şey olduğunu düşünmüyorum. sırf Türk diye 2000 kişilik bir ekipteki "normal" bir çalışan böyle ön plana çıkarılmamalı.
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vonderplanitz 1 ay
Yoksa size bir yanıt verildi diye bir tarafı kalkıp alakasız sorular soran üye misiniz? Yanıtı sildim.
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AppleFB 1 ay
O nasıl bir akademik kariyerdir.Tüm forumu toplasan kadının yarısı etmeyiz
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Haplo 1 ay
Amerikan Lisesi
Colombia Üniversitesi
Danimarka
Harvard Üniversitesi
Bu hâlimize utanacağı yerde Amerikan üniversitelerinin başarısı ile kendi başarısıymış gururlanan insanları anlamak güç.
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cemsinan 1 ay Haplo
Tabii ki utanmamız gereken kısımlar var fakat Üsküdar Amerikan lisesi bir Amerikan lisesi değildir. Milli eğitim bakanlığına bağlı bir lise olduğunu unutmayın.
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vonderplanitz 1 ay
﻿
Kara Delik / Black Hole 'u Photohop 'ta 5dk 'da yaptı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

153news.net/... hızlandırılmış 2dk'lık videoda nasıl yaptığını gösteriyor. Masabaşında 5dk'lık bir grafiker çalışması. Budur.
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general4242 1 ay
Yani burda demek istediğiniz şey nedir ? O kadar uğraştıkları seyi 2 dakkada yaptilar demeyeceksiniz herhalde ?
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DH Misafiri 1 ay
Efsane komik mesajlar sonrasında @vonderplanitz kardeşin paylaştığı karenin sağ alt köşedeki tip gibi hissettim kendimi bu mesajı da 82. ilden yazıyorum çaktırmayın :P (uzaya üskurduk ama haberiniz yok tüh size)
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Nerevarine 1 ay
Ne boş yapıyorsunuz? Irkı sayesinde mi orada olmuş kadın? Aklını kullanmış şu zamanlar ülkede eksik olan bir şeyle başarmış.
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***Respect*** 1 ay
Helal olsun ablamıza. Başarılarının devamını dileriz.
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Jackal78 1 ay
Bizim millet kara delige bakinca kirmizi sogan halkasi goruyor
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