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Karanlığın Elli Tonu filminin yeni fragmanı yayınlandı

2017 yılının en çok merak edilen yapımları arasında yer alan, Grinin Elli Tonu’nun devamı niteliğindeki "Karanlığın Elli Tonu" (Fifty Shades Darker) filminin yeni fragmanı yayınlandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
13,1b
1
23
Sinema ve Dizi
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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E. L. James’in aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlanan "Karanlığın Elli Tonu" (Fifty Shades Darker) için geri sayım devam ederken, yapımcılar heyecanlı bekleyişi bir kat daha arttıracak yeni tanıtım videosunu yayınladılar.
Erotik-dram türündeki filmin başrollerinde Dakota Johnson ve Jamie Dornan’ın yanı sıra Marcia Gay Harden, Tyler Hoechlin, Kim Basinger, Bella Heathcote ve Marcia Gay Harden gibi isimler yer alıyor. Grinin Elli Tonu (Fifty Shades of Grey) filminin ikincisi olan "Karanlığın Elli Tonu"nda, Anastasia Steele ve Christian Grey arasında ilk filmde geçen şehvet oyunları aynı şekilde devam ediyor.
Grey ile olan birlikteliğini geride bırakmaya çalışan Anastasia Steele için bu süreç tahmin ettiği kadar kolay olmuyor. Diğer taraftan Christian Grey ise geçmişinden gelen sorunlarla ve onu unutamamış diğer kadınların öfkeleriyle büyük bir mücadele ediyor. 10 Şubat 2017 tarihinde vizyona girecek "Karanlığın Elli Tonu" filminin son fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

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premiumbeyin 2 yıl en beğenilen
Adamlar konulu film yapmış
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Shoresh 2 yıl
teknoloji bunun neresinde, pozisyon kamerası mı?
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sosisvesalam 2 yıl
bundan 10-15 sene önce donanımhaber de sado-mazo filmlerin ftragmanı olacak deselerde "hadi lan ordan" derdim
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kraix 5 ay
Daha kaç renk kaldı?
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Manchester United 2 yıl
Desenize kırbaça devam.
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Tolgá 2 yıl
tayfun yılmaz vineları aklıma geldi.
gırbaç var yer misin ?
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BOLDVIPER 2 yıl
Grinin elli tonunu izlemitim guzeldi bunada gideriz
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kartal172 2 yıl
Haberi kaldırın bu ne saçmalık...
Gidin uzay grisinin elli tonunu haber yapın bari...
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LeSRiSeL 2 yıl
niye özellikle bu film acaba :D
bi dünya fragman cıktı özellikle dh üyelerinin çoğunun genç ve ergenlerden oluştuğunu düşünürsek haber yapılması gereken fantastık bilim kurgu fragmanları varken bi dünya
böyle objeli filmi anasayfa haberi yapmak ^^ bana bu işin içinde bir iş var gibi geldi ^^
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Xeblion 2 yıl
kalktı
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shadowtr 2 yıl
Konuya ancak bu gider.


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volkan_kolay 2 yıl
Johnny Sins'de olaydı iyiydi

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helluri 2 yıl
Film çıkmadan ilk ben söylicem. Kitabı daha güzel, filmden aynı hazzı alamadım. Not : kitabı okumadım
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film, sinema ve
10 etiket daha fifty shades of grey beyaz perde grinin elli tonu karanlığın elli tonu fifty shades darker Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Cihan Pehlivan MPopüler Popüler
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