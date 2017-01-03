Karanlığın Elli Tonu filminin yeni fragmanı yayınlandı

E. L. James’in aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlanan "Karanlığın Elli Tonu" (Fifty Shades Darker) için geri sayım devam ederken, yapımcılar heyecanlı bekleyişi bir kat daha arttıracak yeni tanıtım videosunu yayınladılar.

Erotik-dram türündeki filmin başrollerinde Dakota Johnson ve Jamie Dornan’ın yanı sıra Marcia Gay Harden, Tyler Hoechlin, Kim Basinger, Bella Heathcote ve Marcia Gay Harden gibi isimler yer alıyor. Grinin Elli Tonu (Fifty Shades of Grey) filminin ikincisi olan "Karanlığın Elli Tonu"nda, Anastasia Steele ve Christian Grey arasında ilk filmde geçen şehvet oyunları aynı şekilde devam ediyor.

Grey ile olan birlikteliğini geride bırakmaya çalışan Anastasia Steele için bu süreç tahmin ettiği kadar kolay olmuyor. Diğer taraftan Christian Grey ise geçmişinden gelen sorunlarla ve onu unutamamış diğer kadınların öfkeleriyle büyük bir mücadele ediyor. 10 Şubat 2017 tarihinde vizyona girecek "Karanlığın Elli Tonu" filminin son fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.