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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Karayip Korsanları’nın yeni heyecanı mobilde de yaşanıyor

Jack Sparrow ve Will Turner ile yeni maceralara atıldığınız Karayip Korsanları 5 filmi ile birlikte mobil oyunu da bir süredir mağazalarda yayında bulunuyor.
1 yıl
5,1b
1
3
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sinemalarda gösterimde olan Karayip Korsanları 5: Salazar'ın İntikamı ile aynı anda indirmeye sunulan Pirates of the Caribbean: Tides of War, filmin hayranlarına strateji tabanlı bir tecrübe sunuyor.

 

Film ile benzer

 

Üs kurma ve korsan savaşlarını bir araya getiren Pirates of the Caribbean: Tides of War, filmin hikayesi ile benzer unsurlar barındırıyor. Oyuncular bir korsan karakteri seçerek üssünü kuruyor ve gemilerini yapmaya başlıyor. Mürettebatı da yükledikten sonra çetin mücadeleler için denizlere açılıyor.

 

Ayrıca Bkz. "Ridge Racer Slipstream bu hafta ücretsiz"

Jack Sparrow, Will Turner, Barbossa oyunda yol gösterici karakterler olarak yer alıyor. Oyuna alışması için oyunculara zaman zaman yapılması gereken şeyleri anlatıyor. Oyuncular doğaüstü yaratıklara karşı savaşıyor veya ittifaklara katılarak diğer oyunculara seferler düzenliyor. Karakterin ve üssün gelişmesi için gereken bazı nesneler savaşlarda elde edildiği için strateji önem taşıyor.

 
Pirates of the Caribbean: Tides of War: Google Play II App Store

 

 

 

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eric13 1 yıl
Vertikal cekilmis videolara bayiliyorum
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java 1 yıl
Film serinin en kötüsüydü hatta bence beş para etmezdi... Oyun da benzer olacaksa o da dandik olacaktır kanımca...
1 Yanıt Yanıtla
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derepaca 1 yıl java
java
Film serinin en kötüsüydü hatta bence beş para etmezdi... Oyun da benzer olacaksa o da dandik olacaktır kanımca...

Önce sen kendi güncellemene bak :(
Java'nın hali ne öyle :(
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