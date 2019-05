Karayip Korsanları’nın yeni heyecanı mobilde de yaşanıyor

Sinemalarda gösterimde olan Karayip Korsanları 5: Salazar'ın İntikamı ile aynı anda indirmeye sunulan Pirates of the Caribbean: Tides of War, filmin hayranlarına strateji tabanlı bir tecrübe sunuyor.

Film ile benzer

Üs kurma ve korsan savaşlarını bir araya getiren Pirates of the Caribbean: Tides of War, filmin hikayesi ile benzer unsurlar barındırıyor. Oyuncular bir korsan karakteri seçerek üssünü kuruyor ve gemilerini yapmaya başlıyor. Mürettebatı da yükledikten sonra çetin mücadeleler için denizlere açılıyor.

Jack Sparrow, Will Turner, Barbossa oyunda yol gösterici karakterler olarak yer alıyor. Oyuna alışması için oyunculara zaman zaman yapılması gereken şeyleri anlatıyor. Oyuncular doğaüstü yaratıklara karşı savaşıyor veya ittifaklara katılarak diğer oyunculara seferler düzenliyor. Karakterin ve üssün gelişmesi için gereken bazı nesneler savaşlarda elde edildiği için strateji önem taşıyor.