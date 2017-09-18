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Karayollarında dev hamle: "Akıllı Sürücü Uyarı Sistemleri" ile primde indirim

Ülkemizdeki trafik kazalarını azaltmaya yönelik olarak önemli bir hamleye hazırlanıyor. Akıllı sürücü uyarı sistemlerini zorunlu hale getirecek çalışmaya dair detaylar yazımızda:
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Karayollarında dev hamle:
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Ülkemizdeki karayolları son 15-20 yılda ciddi anlamda iyileştirildi ve karayollarından kaynaklı olabilecek kazaları ortadan kaldırmak adına çok önemli yatırımlar gerçekleştirildi. Bu noktadaki çalışmalar bir yandan sürerken bir yandan da teknolojik gelişmelerden faydalanmak adına çeşitli modeller gündeme gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Ankara’da gerçekleştirilen “Trafik Güvenliği ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Çalıştayı” kapsamında trafik kazalarını önleyebilecek akıllı sistemler değerlendirildi. İçişleri Bakanlığı’nın önem verdiği sistemler, Avrupa’da ve ABD’de çeşitli zorunluluklar kapsamında kullanılabiliyor ve bu sayede kazaların %70 oranında azaltılabildiği konuşuluyor.

Sistem, sinyal vermeden şerit değiştirme, uyku durumu kontrolü, aşırı hız, takip mesafesini korumama gibi durumları algılayıp sürücüyü uyarıyor. Bu durumlardan dolayı yaşanabilecek kaza ihtimallerine karşı da bir anlamda peşinen uyarı sağlanabiliyor. Tabi işin içinde bu hataların kaydedilip, sigorta şirketleri ile paylaşılması ihtimali de olabilir. O zaman işin seyri biraz daha değişiyor.

Aktarılan bilgilere göre sistemin bir araca maliyeti ortalama 3 bin TL seviyesinde olacak ve kanunen kullanım zorunlu hale gelirse ilk etapta 3,5 milyon ticari araca takılması gerekecek. Burada ortaya çıkan maliyeti sigorta şirketleri karşılamaya sıcak bakmayacaktır elbette ancak bir indirim söz konusu olabilir. Zaten bu noktada da şimdiden fikirler ortaya atılmaya başlamış durumda.

Taktırana Sigorta Priminde İndirim 

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu, sigortacılık sektörünün akıllı uyarı sistemlerine sıcak baktığını ancak finansmanının sigorta şirketlerince sağlanmasının olanaklı olmayacağını aktarmış ancak bu sistemleri takan sürücülere sigorta primlerinde belirli yüzdelerde ekstra indirimlerin de sağlanabileceğini belirtmiş.

Şimdilik masada duran bir proje aşamasında olan bu fikir, ilerleyen günlerde daha somut bir hal alacaktır. Zaten hali hazırda yeni nesil araçlarda bu teknolojiler yer alıyor. Bazı kurallar ile birtakım teknolojilerin ülkemizde satılan her araçta zorunlu olması sağlanabilir. 3,5 milyon ticari araç için de takma zorunluluğu getirilirse kısa sürede entegrasyon sağlanmış olacaktır. Sizce çalışmanın olumlu veya olumsuz ne gibi yansımaları olabilir?


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General. 1 yıl en beğenilen
Ayvayı yedik akp bizi yine öpecek.
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FRAPS_TR 1 yıl
Her yere kamera her yere sensör şimdi gps takip , yurdum insanını devlet destekli olarak sömürüyorlar. Bu aletler ile primde yüzde 10 indirim bile sağlayamazsınız tam tersi primleri artırmaktan ve millete cihaz satmaktan başka bir halt değil.


Bir firma gidiyor devlete , bir cihaz buldum gelene geçene ceza yazabileceğiz , cihazı ben kurayım ,yazılan cezanın yüzde 30u benim olsun yüzde 70i hazineye kalsın denilince hemen o cihaza onay çıkıyor.

Araba sürmek 10-20 yıl önce çok daha güzeldi.Eski Türkiyeyi özlemle anıyorum.

Hadi akboylar gelin bunuda savunun. Menfaat çıkar için girmediğiniz şekil kalmadı.
Her yere kamera her yere sensör şimdi gps takip , yurdum insanını devlet destekli olarak sömürüyorlar. Bu aletler ile primde yüzde 10 indirim bile sağlayamazs...
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Amd64x2 1 yıl
araçları akıllındırmak yerine, akılsız sürücüleri itlaf edin hiç bir sorun kalmaz.
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Ulfast 1 yıl
Şakşakçı editör gelmiş yine, şakır şakır yalamış :D
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DH Misafiri 1 yıl
Benim özellikle tır gibi freni bozulunca yokuş aşağı hızlanıp önüne geleni ezip can ve mal kaybına sebep olan çift pasif arka dingilli agır vasıtalar için etkili,mekanik,mekanik olduğu için bozulmayan son yardım fren sistemi düşüncem var.Son pasif olan ve motordan güç olmayan iki dingilden öndeki dingil bir ray sistemi ile kayıcı hale getirilir,kabaca traktor römorkunun okunun traktöre bir çivi ile tutturulması gibi uygun bir pimle durdurulur. Normal seyirde giderken sorun yok, fren sistemi devre dışı kaldığında pim bir mekanizma manivela ile ipi teli çekilerek yerinden çıkarılır,dingil hareket gücüyle geriye kayar lastikleri arka dingil lastiklerine temas eder,fizik kurallarına göre(şaşmaz) aynı yönde ilerleyen lastikler birbirine temas ettikleri noktada zıt döner.Temas noktasında öndeki lastik yukarı doğru arkadaki lastik aşagıya doğru döner,hareket zıt olduğu için lasikler birbirini durdurur ve sonuç kazık frenle acil duruş. Kalorifer kazanları ve benzerleri gibi ağır kitleleri dar yerde kaydırmak için altına uygun uzunlukta borular birbirine değmeyecek şekilde konur ve üzerinden iterek kaydırılır,borular birbirine değerse kitlenir,hareket imkansızlaşır.Başka bir halı sistemi ile acil fren sistemi,oda mekanik olduğu için bozulma riski yok çok basit ve %100 güvenli.Denemeye değer mi? dersiniz.Yorumlarınız benim için kıymetli.Kazaları önlemeye katkım olursa memnun olurum.Selamlar.
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Master_Evil 1 yıl
3000 tl nedir Allah'ını seversen
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Last Troll Bender 1 yıl
karayollarından kaynaklı olabilecek kazaları ortadan kaldırmak adına çok önemli yatırımlar gerçekleştirildi'Den sonrasını okumadım.
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turker03 1 yıl
yaa olsa ne olacak? Adamlar bilmiyor mu sinyal vermeleri gerektiğini, makas yapmamaları gerektiğini, hız yapmamaları gerektiğini... PARA CEZASI verilmediği sürece boş muhabbet. Emniyet şeridinin millet anasını ağlatıyor. Neden? Çünkü bir yaptırım yok.
Diyelim ki sigorta şirketine bilgiler verildi. Sigorta primi artışı yapıldı ve araç sahibi cezalandırıldı. Peki aracı satınca yeni kullanıcı ne halt edecek? Eski sahibinin yaptığı kural ihlalleri ona yüksek sigorta primi olarak dönecek. İhlalleri doğrudan polise bildirip ceza kesilmediği sürece bir faydası yok.
Halkı yolmanın yeni yolları bunları...
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Kartal Göz 1 yıl
Yine söğüşleyecekler. İlik, kemik bırakmadılad sağolsunlar.
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Ufocu 1 yıl
Cep telefonuna yüklenen basit bir uygulama ile tüm bu işlevsellik araçlara katılabiliyor zaten Üstelik ücretsiz
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St Batuhan 1 yıl
Sürücü sayısını azaltmak cidden yerinde bir karar olur. Bu sistem de koyulsun ve buna göre alınan değerler adeta sürücü puanı olsun. Belli baremin altındaysa da trafikten belli süre men edilsin. Eğer pek çok kez yaparsa ve sebebi yoksa da tamamen ehliyet alınsın. Trafik polislerine olmayan güven sonucu bu en azından daha iyi kontrol sağlayabilir.
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Dukkha 1 yıl
Neden böyle havada kalacak sistemlerle boş iş peşindesiniz anlamıyorum o kadar koca adam bunun yerine sıfır araç alanlara bu gibi güvenlik unsurlarını içeren paketleri teşvik etseniz daha mantıklı değil mi?

Bu o kadar havada bir duyuru ki okurken olmayacağım diye bağırıyor.
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Reykajinn 1 yıl
Güzel hamle
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