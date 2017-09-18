Karayollarında dev hamle: "Akıllı Sürücü Uyarı Sistemleri" ile primde indirim

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Ülkemizdeki karayolları son 15-20 yılda ciddi anlamda iyileştirildi ve karayollarından kaynaklı olabilecek kazaları ortadan kaldırmak adına çok önemli yatırımlar gerçekleştirildi. Bu noktadaki çalışmalar bir yandan sürerken bir yandan da teknolojik gelişmelerden faydalanmak adına çeşitli modeller gündeme gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Ankara’da gerçekleştirilen “Trafik Güvenliği ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Çalıştayı” kapsamında trafik kazalarını önleyebilecek akıllı sistemler değerlendirildi. İçişleri Bakanlığı’nın önem verdiği sistemler, Avrupa’da ve ABD’de çeşitli zorunluluklar kapsamında kullanılabiliyor ve bu sayede kazaların %70 oranında azaltılabildiği konuşuluyor.

Sistem, sinyal vermeden şerit değiştirme, uyku durumu kontrolü, aşırı hız, takip mesafesini korumama gibi durumları algılayıp sürücüyü uyarıyor. Bu durumlardan dolayı yaşanabilecek kaza ihtimallerine karşı da bir anlamda peşinen uyarı sağlanabiliyor. Tabi işin içinde bu hataların kaydedilip, sigorta şirketleri ile paylaşılması ihtimali de olabilir. O zaman işin seyri biraz daha değişiyor.

Aktarılan bilgilere göre sistemin bir araca maliyeti ortalama 3 bin TL seviyesinde olacak ve kanunen kullanım zorunlu hale gelirse ilk etapta 3,5 milyon ticari araca takılması gerekecek. Burada ortaya çıkan maliyeti sigorta şirketleri karşılamaya sıcak bakmayacaktır elbette ancak bir indirim söz konusu olabilir. Zaten bu noktada da şimdiden fikirler ortaya atılmaya başlamış durumda.

Taktırana Sigorta Priminde İndirim

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu, sigortacılık sektörünün akıllı uyarı sistemlerine sıcak baktığını ancak finansmanının sigorta şirketlerince sağlanmasının olanaklı olmayacağını aktarmış ancak bu sistemleri takan sürücülere sigorta primlerinde belirli yüzdelerde ekstra indirimlerin de sağlanabileceğini belirtmiş.

Şimdilik masada duran bir proje aşamasında olan bu fikir, ilerleyen günlerde daha somut bir hal alacaktır. Zaten hali hazırda yeni nesil araçlarda bu teknolojiler yer alıyor. Bazı kurallar ile birtakım teknolojilerin ülkemizde satılan her araçta zorunlu olması sağlanabilir. 3,5 milyon ticari araç için de takma zorunluluğu getirilirse kısa sürede entegrasyon sağlanmış olacaktır. Sizce çalışmanın olumlu veya olumsuz ne gibi yansımaları olabilir?