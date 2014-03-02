Karbonn çift işletim sistemli Windows Phone cihazları üretecek





Hindistan'ın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Karbonn, yaz aylarında hem Android hem de Windows Phone işletim sistemini çalıştıran modellerini piyasaya süreceğini duyurdu.





Microsoft'un bu yıl daha fazla üreticiyi Windows Phone ekosistemine kazandırmak için çalışmalar yaptığı biliniyor ve hatta lisans bedelini çok aşağılara çekeceği dile getiriliyordu. Hindistan'ın en büyük akıllı telefon üreticisi olan Micromax da kısa süre önce Windows Phone cihazı üreteceğini açıklamıştı.





Karbonn firması geçen hafta itibariyle Microsoft ile lisans anlaşması imzaladı ve Mayıs sonlarında ilk Windows Phone akıllı telefonlarını Hindistan'da piyasaya sürecek. Firmanın ayrıca ofis profesyonellerine ve teknoloji tutkularına yönelik olarak hazırladığı çift işletim sistemli Windows Phone cihazları ise yaz aylarında piyasada olacak.





Karbonn bu cihazların nasıl bir sistem içerisinde çalışacağı konusunda detay vermedi. Bazı uzmanlar Android işletim sisteminin sanal makine üzerinde çalışıyor olabileceğini belirtiyor. Ayrıca Microsoft tarafından çift işletim sistemini destekleyeceklerine dair bir açıklama da gelmedi. Firmanın bu konuda neler vaad edeceğini yaz aylarında görebileceğiz.

http://timesofindia.indiatimes.com/tech/personal-tech/gadgets-special/Karbonn-Mobiles-to-launch-dual-OS-smartphones-in-June/articleshow/31195025.cms