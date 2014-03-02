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Karbonn çift işletim sistemli Windows Phone cihazları üretecek

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
10,4b
1
17
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Karbonn çift işletim sistemli Windows Phone cihazları üretecek

Hindistan'ın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Karbonn, yaz aylarında hem Android hem de Windows Phone işletim sistemini çalıştıran modellerini piyasaya süreceğini duyurdu.

Microsoft'un bu yıl daha fazla üreticiyi Windows Phone ekosistemine kazandırmak için çalışmalar yaptığı biliniyor ve hatta lisans bedelini çok aşağılara çekeceği dile getiriliyordu. Hindistan'ın en büyük akıllı telefon üreticisi olan Micromax da kısa süre önce Windows Phone cihazı üreteceğini açıklamıştı.

Karbonn firması geçen hafta itibariyle Microsoft ile lisans anlaşması imzaladı ve Mayıs sonlarında ilk Windows Phone akıllı telefonlarını Hindistan'da piyasaya sürecek. Firmanın ayrıca ofis profesyonellerine ve teknoloji tutkularına yönelik olarak hazırladığı çift işletim sistemli Windows Phone cihazları ise yaz aylarında piyasada olacak.

Karbonn bu cihazların nasıl bir sistem içerisinde çalışacağı konusunda detay vermedi. Bazı uzmanlar Android işletim sisteminin sanal makine üzerinde çalışıyor olabileceğini belirtiyor. Ayrıca Microsoft tarafından çift işletim sistemini destekleyeceklerine dair bir açıklama da gelmedi. Firmanın bu konuda neler vaad edeceğini yaz aylarında görebileceğiz.  

http://timesofindia.indiatimes.com/tech/personal-tech/gadgets-special/Karbonn-Mobiles-to-launch-dual-OS-smartphones-in-June/articleshow/31195025.cms Yorum Yaz
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khytr89 5 yıl en beğenilen
Note 2 ye de wp port edilse ne guzel olur :)
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okan_cehapelioglu 5 yıl
nasıl yapcaklar bende merak ediyorum
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307kd 5 yıl
8.1 den sonra ben de wp ye gecmeyi dusunuyorum.
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DaOzy 5 yıl
WP8 kullanmıyorum ama 8.1 güncellemesi ile beraber çift işletim sistemli güçlü donanımlı bir cihaz çıkarsa ilk alacaklardan biri olurum :)
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kpln04 5 yıl
madem wp çok iyi android kasıyor kusuyor donuyor dandik mandik ee niye satmıyor wp bu kadar androidi alan insanların hepsi mi salak
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Elsa 5 yıl kpln04
kpln04
madem wp çok iyi android kasıyor kusuyor donuyor dandik mandik ee niye satmıyor wp bu kadar androidi alan insanların hepsi mi salak

Normalde hiçbir şirketin fanı değilim, kullandığım cihaza da tapmıyorum ancak androidi ölümüne savunmanız da yanlış.

Ayrıca Windows Phone yurtdışında %7 pazar seviyesine ulaşmış durumda, Verizon ve AT&T milleti Windows Phone'a teşvik ediyor, kontrat kampanyalarının tamamı Lumia üzerine
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expo-9009 5 yıl
Öyle derken Nokia gibi iksini birleştirmede sonra
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Glorfindel1907 5 yıl
o değilde resimdeki telefonun tasarımı güzelmiş
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pixelliumdh90 5 yıl
Agırlıktan telefonun 1 senede belini büken ve uygulama sıkıntısı olan wp bilmiyorum cok iyi.bi yazılım ister işleri cok zor ama eger güzel bişey olursa geliştiriciler kapış.kapış...
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The Tenth Doctor 5 yıl pixelliumdh90
pixelliumdh90

Agırlıktan telefonun 1 senede belini büken ve uygulama sıkıntısı olan wp bilmiyorum cok iyi.bi yazılım ister işleri cok zor ama eger güzel bişey olursa geliştiriciler kapış.kapış...

"Agırlıktan telefonun 1 senede belini büken ve uygulama sıkıntısı olan wp bilmiyorum cok iyi.bi yazılım ister işleri cok zor ama eger güzel bişey olursa geliştiriciler kapış.kapış..."

Telefonun 1 senede belini büken wp mi android mi anlayamadım.
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khytr89 5 yıl en beğenilen
Note 2 ye de wp port edilse ne guzel olur :)
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burak144 5 yıl khytr89
khytr89
Note 2 ye de wp port edilse ne guzel olur :)

wp kapalı kaynak olduğu için port edilemez.
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Elsa 5 yıl
Gün gelecek hepsi doğru yolu bulacak
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