Karşınızda Tesla markalı ilk elektrikli pick up

Tesla'nın bir pick up çıkarmak istediğini uzun süredir biliyoruz ancak YouTuber Simone Giertz'in beklemeye sabrı yetmedi. YouTube'daki robot videoları ile tanınan Giertz, malzemelerini taşımak için bir kamyonete ihtiyaç duyuyordu.

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Çok yakan bir araç satın almak istemeyen YouTuber, bunun yerine yeni bir Model 3 almaya karar verdi. Daha sonra ise elektrikli otomobili kendisine yardımcı olan bir ekip yardımıyla pick up'a dönüştürmeye başladı.

Sonuç başarılı

Tahmin edilebileceği gibi bir sedan otomobili pick up'a dönüştürebilmek için üzerinde epeyce bir değişiklik yapmak gerekiyor. Giertz de satın aldığı yepyeni Model 3'e bunu uyguladı.

Araçta birçok değişiklik yapmanın yanı sıra arka koltuğu ve bagajı da ortadan kaldırdı. Model 3'ü bir kamyonete dönüştürme süreci hayli zahmetli olsa da sonucun başarılı olduğu söylenebilir.

yapım aşamalarını görmek isterseniz 31 dakikalık videoya göz atabilirsiniz. Truckla adı verilen aracıngörmek isterseniz buradaki videoya göz atabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=R35gWBtLCYg