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Karşınızda Tesla markalı ilk elektrikli pick up

Tesla'nın pick up çıkarmasını bekleyemeyen YouTuber Simone Giertz kendi işini kendisi gördü. Yeni bir Model 3 satın alan YouTuber, otomobili elektrikli bir pick up'a dönüştürdü.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
5,4b
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14
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Tesla'nın bir pick up çıkarmak istediğini uzun süredir biliyoruz ancak YouTuber Simone Giertz'in beklemeye sabrı yetmedi. YouTube'daki robot videoları ile tanınan Giertz, malzemelerini taşımak için bir kamyonete ihtiyaç duyuyordu.
Ayrıca Bkz. "Yeni Ford Transit ve Transit Custom Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri"
Çok yakan bir araç satın almak istemeyen YouTuber, bunun yerine yeni bir Model 3 almaya karar verdi. Daha sonra ise elektrikli otomobili kendisine yardımcı olan bir ekip yardımıyla pick up'a dönüştürmeye başladı.

Sonuç başarılı

Tahmin edilebileceği gibi bir sedan otomobili pick up'a dönüştürebilmek için üzerinde epeyce bir değişiklik yapmak gerekiyor. Giertz de satın aldığı yepyeni Model 3'e bunu uyguladı.
Araçta birçok değişiklik yapmanın yanı sıra arka koltuğu ve bagajı da ortadan kaldırdı. Model 3'ü bir kamyonete dönüştürme süreci hayli zahmetli olsa da sonucun başarılı olduğu söylenebilir.
Truckla adı verilen aracın yapım aşamalarını görmek isterseniz buradaki 31 dakikalık videoya göz atabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=R35gWBtLCYg Yorum Yaz
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Boragungoren 3 gün en beğenilen
Beyler el yapımı bir pick up bu teslanın orijinal kendi çıkarttığı bir pick up değil yorumlarınızı ona göre yapın :D
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_AsDeRf_ 3 gün zdniz
sakin olup konuyu baştan sona okumanızı tavsiye eder, hürmetler dilerim
1 Yanıt Yanıtla +5
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Boragungoren 3 gün en beğenilen
Beyler el yapımı bir pick up bu teslanın orijinal kendi çıkarttığı bir pick up değil yorumlarınızı ona göre yapın :D
Yanıtla +38
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FrknEgeOztrk 1 gün
Haberin başlığının clickbait olduğunu belirten benim yorumum da dahil tüm yorumlar silinmiş. Bu çabayı sıcak fırsatlarda bulunan abuk subuk konularda da gösterseniz keşke.. Bir başlığı değiştirmek niye bu kadar zorunuza gidiyor sayın yöneticiler?
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DH Misafiri 2 gün
Bu tesla'nın resmi pikabı değil ki. Ama olmamış tesla'nın resmi olarak tanıtıcağı pikap daha güzel olacaktır diye tahmin ediyorum tesla beni yanıltmaz diye düşünüyorum
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yyyemre 1 gün DH Misafiri
Aynen aynen kardeşim , tesla seni yanıltmaz. firmanın öncelikli amaclarından biride seni yanıltmamak.
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Moueson 3 gün
Olmamış
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zdniz 3 gün
teslayı hep begenmişimdir ama bu cok kötü be abi aynı fıat doploların pickupları gibi olmuş tipsiz şekilsiz bişey
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_AsDeRf_ 3 gün zdniz
sakin olup konuyu baştan sona okumanızı tavsiye eder, hürmetler dilerim
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ugurcankorkmaz 2 gün
@Boragungoren uyarıyı okumasam giydiriyordum, sağol. :D
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homebird 2 gün
Eski Anadol arabaların pick up haline getirilmiş versiyonlarını hatırladım :)
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gun 2 gün homebird
O öyle hazır satılmamış mı herkes sonradan mı çevrilmiş.
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BZTRL 2 gün
kimse haberi okumuyor sanırım başlığı okuyup, görsele bakan yoruma sarılıryor :D
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cemecem21 1 gün
Ben de diyorum niye bir insan bu kadar şekilsiz bir araç tasaralar. Meğersem olan aracı kesip biçmişler.
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