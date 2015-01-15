Karşınızda Xiaomi'nin Snapdragon 810'lu akıllı telefonu : Mi Note Pro





Az önce tamamlanan etkinliğinde ilk olarak Mi Note modelini lanse eden Xiaomi, asıl bombayı sona sakladı ve Snapdragon 810 yongaseti ile 4GB RAM taşıyan ikinci amiral gemi modelini lanse etti.





Xiaomi Mi Note Pro modeli LG G Flex 2'nin ardından Snapdragon 810 yongasetli ikinci model. Ayrıca Asus ZenFone 2 modelinden sonra da ikinci 4GB RAM boyutlu akıllı telefon olarak görülebilir.





Xiaomi Mi Note Pro modelinde 5.7 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte bir ekran kullanıldığını görüyoruz. Cortex-A53 ve Cortex-A57 çekirdeklerini 4+4 sisteminde çalıştıran yongaseti Adreno 430 grafik birimi ile konsol kalitesinde grafikler vaad ediyor. Snapdragon 810 yongasetli akıllı telefonlar yavaş yavaş arttığı için gerçek manada bir ölçüm yapmak ileride mümkün olabilecek.





Xiaomi, Mi Note modelindeki gibi 3090mAh gücünde bir bataryayı yeterli görmüş. Aynı kasada daha güçlü bir donanım barındıran Mi Note Pro modelinin batarya konusunda sıkıntı yaşayacağı akıllara geliyor ancak umarız Xiaomi çeşitli optimizasyonlarla bunu bertaraf etmiştir.





Cihazda LPDDR4 RAM modülü yer alıyor. Bu bakımdan modülün daha hızlı ve daha az enerji harcayan bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Bu da genel sistemin enerji tüketimine olumlu etki yapacaktır. Ayrıca 64GB depolama kapasitesi de eMMC 5.0 standardını temel almış. Bu standart daha hızlı ve daha az enerji tüketecek şekilde geliştirildi.





Model ayrıca 450Mbps hızlarına kadar bağlantı imkanı sunan Cat.9 LTE altyapılarına da destek sunuyor. Bu açıdan yine ilk modellerden birisi diyebiliriz. Xiaomi Mi Note Pro modeli 532$ fiyat etiketine sahip. Ne zaman satışa çıkacağı ise açıklanmadı.

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-Mi-Note-Pro-phablet-announced-with-Snapdragon-810-and-4-GB-of-RAM_id64825