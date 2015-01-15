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Karşınızda Xiaomi'nin Snapdragon 810'lu akıllı telefonu : Mi Note Pro

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,5b
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81
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Karşınızda Xiaomi'nin Snapdragon 810'lu akıllı telefonu : Mi Note Pro

Az önce tamamlanan etkinliğinde ilk olarak Mi Note modelini lanse eden Xiaomi, asıl bombayı sona sakladı ve Snapdragon 810 yongaseti ile 4GB RAM taşıyan ikinci amiral gemi modelini lanse etti.

Xiaomi Mi Note Pro modeli LG G Flex 2'nin ardından Snapdragon 810 yongasetli ikinci model. Ayrıca Asus ZenFone 2 modelinden sonra da ikinci 4GB RAM boyutlu akıllı telefon olarak görülebilir. 

Xiaomi Mi Note Pro modelinde 5.7 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte bir ekran kullanıldığını görüyoruz. Cortex-A53 ve Cortex-A57 çekirdeklerini 4+4 sisteminde çalıştıran yongaseti Adreno 430 grafik birimi ile konsol kalitesinde grafikler vaad ediyor. Snapdragon 810 yongasetli akıllı telefonlar yavaş yavaş arttığı için gerçek manada bir ölçüm yapmak ileride mümkün olabilecek. 

Xiaomi, Mi Note modelindeki gibi 3090mAh gücünde bir bataryayı yeterli görmüş. Aynı kasada daha güçlü bir donanım barındıran Mi Note Pro modelinin batarya konusunda sıkıntı yaşayacağı akıllara geliyor ancak umarız Xiaomi çeşitli optimizasyonlarla bunu bertaraf etmiştir. 

Cihazda LPDDR4 RAM modülü yer alıyor. Bu bakımdan modülün daha hızlı ve daha az enerji harcayan bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Bu da genel sistemin enerji tüketimine olumlu etki yapacaktır. Ayrıca 64GB depolama kapasitesi de eMMC 5.0 standardını temel almış. Bu standart daha hızlı ve daha az enerji tüketecek şekilde geliştirildi. 

Model ayrıca 450Mbps hızlarına kadar bağlantı imkanı sunan Cat.9 LTE altyapılarına da destek sunuyor. Bu açıdan yine ilk modellerden birisi diyebiliriz. Xiaomi Mi Note Pro modeli 532$ fiyat etiketine sahip. Ne zaman satışa çıkacağı ise açıklanmadı.  

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-Mi-Note-Pro-phablet-announced-with-Snapdragon-810-and-4-GB-of-RAM_id64825 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
mavi_06 4 yıl
ben şu an bu teli kullanıyorum. yorumlarda ısınma ve şarj süreleri konusuna ağırlık verildiğini gördüm. açıkcası telin aşırı bir ısınması olmuyor ve günü hayli hayli çıkartıyor vede 3 buçuk saate yakın bir ekran açık kalma süresi ile.
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arel.gr 4 yıl
@mavi_06

o tarihte ne fiyata almistin, genel kullaniminda bu gunku son durum nasil ?
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unknownlove 4 yıl
mayis 2015 te Çin de satışa sunulacak temin yollarını araştırmak lazım.
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SerkanMutlu 4 yıl
haziranda satışa çıkacak 500 dolar altında kesinlikle olmaz

bekleyenlerdenim..
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nyyankees 4 yıl
Bu telefonun Avrupa ve TR. piyasasında satışının olmayacağı yönünde duyumlar aldım. Net bir bilgi varmı?
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Guaire 4 yıl nyyankees
Adamlar zaten marka olarak Avrupa ve Türkiye piyasasında yok ki. Bu yıl içerisinde Türkiye'ye gelmeleri de sürpriz sayılır. İçinde bulundukları ülkelere bile son modellerini getirmiyorlar, ya da getiremiyorlar. Dahası zaten Pro modeli Çin'de bile piyasaya çıkmadı henüz.

Normal modelin batarya performansının sorunlu çıktığı düşünülürse, sorunlu Snapdragon 810 ve 2K ekran birleşince daha kötü bir performans sergilememesi sürpriz olur. O ince gövde yapısında da aşırı ısınma sorunundan kaçınmak için hızını düşürmek zorunda kalacaklardır, HTC One M9 ve LG G Flex 2'de olduğu gibi.
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cepAnkara 4 yıl
ah mi ah.. yaktın beni bu markaya gün geçtikçe bitiyorum
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meego 4 yıl
donanım ve fiyat şaşırtıcı derecede iyi.Umarım en kısa sürede xiaomi ülkemize giriş yapar.
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HSeldon 4 yıl
Herhangi bir yerde incelemesi çıktı mı?

Sar değeri gibi kriterler de önemli. ABD'de ,ingiltere gibi batı ülkelerinde satılırsa, o zaman almayı düşünürüm.
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nyzo 4 yıl
Mi Note ile Mi Note Pro nun dış görünüşleri birebir aynı mı acaba? Sanki Pro modeli daha köşeli, keskin hatlara sahip gibi. Ancak Mi Note ile aynıysa ben tasarımına bayıldım cihazın.
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interwap 4 yıl
Mi5 te ois olursa süper olur.
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Windows10 4 yıl
Xiaomi, Türkiye'ye haziran sonuna kadar kesinlikle geliyor. şu anda, ocak bitti sayılır. geriye kaldı 5 ay. zaten pro olan versiyonu ocak sonunda çıkıyor. iyice yaygınlaşması mart-nisan ayını bulur ki, tahminim en geç mayıs ayında türkiye ye gireceği yönünde. telefonun bataryasını yetersiz bulan arkadaşlara tek sözüm note 4ün bataryasına baksınlar, neredeyse aynı. ayrıca note4e göre daha az pil tüketen işlemci ve ram ile geliyor.
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erdogan.. 4 yıl
mi not pro ne zaman satışa çıkar. su an satılmaya başlandı mı? anladığım kadarı ile Xiaomi Türkiye'ye gelmeyecek, gelse bile ne zaman geleceği belli değil. su an bi telefon ihtiyacım var. bu telefon gelene kadar asus zenfone 6 veya zopo 999 almayı düşünüyorum ( dijital markette ay sonu satışa çıkacakmış ). özetle bu telefonu Türkiye'de ne ( çinden gtirip satanlardan ) ne zaman alabilirim. geçici bi telefon almaya değer mi?
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nobu 4 yıl
Belki dogruudur en fazla bu kadar fiyattan asagısı yeterince kar ettirmiyodur bu kadar para vermeyecekler içinde pro olmayan modeli cıkarmışlardır ama şöylede bir durum olabilir fırsatçılıkta yapıyo olabilirler adlarını duyurduktan sonra yavaş yavaş fiyat arttırmaya başlıyo olabilirler ve niyeyse burdan bakınca oyle gözüküyor normalde firmanın sloganı en iyi donanımı tasarımı en ucuza vermekti şimdi ise gercekten alınması gereken modelin pro versiyonuyken fiyatı arttırmış bir alt versiyon daha oluşturarak fiyatı haklı göstermeye çalışıyorlar gibi
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