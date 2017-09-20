Karşınızda dünyanın en büyük elektrikli aracı: e-Dumper

İsviçreli iki şirket, Komatsu marka damperli kamyonu dünyanın en büyük elektrikli aracına dönüştürmek için güçlerini birleştirdi. 45 tonluk e-Dumper isimli kamyon, sekiz Tesla Model S otomobil ile eşdeğer (700kWh) bir pil kapasitesine sahip. Aracın lastikleri birçok insandan daha uzun (182 cm) ve sadece sürücü koltuğuna oturabilmek için dokuz basamak tırmanmak gerekiyor.

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Yeni elektrikli damperli kamyon girişimi sadece sergilensin diye üretilmeyecek. e-Dumper, İsviçreli şirketlerin oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından dik yamaçlarda 65 ton yük taşıyabilmesi (yani kendi ağırlığından daha fazla) için inşa edildi. Araç, önümüzdeki on yıl boyunca Chasseral dağının yamaçlarındaki bir taş ocağından Biel yakınlarındaki çimento çalışmalarına malzeme taşıyacak. Kamyonun günde 20 sefer yapabileceği tahmin ediliyor.

Projenin ardındaki İsviçre konsorsiyumu, bir adım daha ileri giderek aracın devasa piline güç sağlamak için rejeneratif frenlemeden yararlanmayı umuyor. Bu sayede kamyon dik yamaçtan inerken frenleri ısıtmak yerine enerji üretebilecek. Şu anda proje 1 milyon dolara mal olan tek bir prototipten oluşuyor. Yılın ilerleyen aylarındaki testler başarılı olursa bu rakam sekize tamamlanacak. e-Damper olarak adlandırılan aracın bu sonbaharda operasyonlara başlamaya hazır olması bekleniyor.

https://phys.org/news/2017-09-e-dumper-world-largest-electric-vehicle.html