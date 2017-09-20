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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Karşınızda dünyanın en büyük elektrikli aracı: e-Dumper

İsviçreli merkezli iki şirket dünyanın en büyük elektrikli aracını oluşturmak için birleşti. e-Dumper isimli elektrikli damperli kamyon sekiz adet Tesla Model S'e eşdeğer bir pil taşıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,4b
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20
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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İsviçreli iki şirket, Komatsu marka damperli kamyonu dünyanın en büyük elektrikli aracına dönüştürmek için güçlerini birleştirdi. 45 tonluk e-Dumper isimli kamyon, sekiz Tesla Model S otomobil ile eşdeğer (700kWh) bir pil kapasitesine sahip. Aracın lastikleri birçok insandan daha uzun (182 cm) ve sadece sürücü koltuğuna oturabilmek için dokuz basamak tırmanmak gerekiyor.
Ayrıca Bkz. "Google Home'a küçük kardeş geliyor: Google Home Mini sızdı"
Yeni elektrikli damperli kamyon girişimi sadece sergilensin diye üretilmeyecek. e-Dumper, İsviçreli şirketlerin oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından dik yamaçlarda 65 ton yük taşıyabilmesi (yani kendi ağırlığından daha fazla) için inşa edildi. Araç, önümüzdeki on yıl boyunca Chasseral dağının yamaçlarındaki bir taş ocağından Biel yakınlarındaki çimento çalışmalarına malzeme taşıyacak. Kamyonun günde 20 sefer yapabileceği tahmin ediliyor.
Projenin ardındaki İsviçre konsorsiyumu, bir adım daha ileri giderek aracın devasa piline güç sağlamak için rejeneratif frenlemeden yararlanmayı umuyor. Bu sayede kamyon dik yamaçtan inerken frenleri ısıtmak yerine enerji üretebilecek. Şu anda proje 1 milyon dolara mal olan tek bir prototipten oluşuyor. Yılın ilerleyen aylarındaki testler başarılı olursa bu rakam sekize tamamlanacak. e-Damper olarak adlandırılan aracın bu sonbaharda operasyonlara başlamaya hazır olması bekleniyor.

https://phys.org/news/2017-09-e-dumper-world-largest-electric-vehicle.html Yorum Yaz
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KalemKolik 2 yıl en beğenilen
Şu pil işine çare bulsalar,bir devrim görsek. hdd den ssdye geçiş gibi bir uçuk sıçrama görsek.
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furkant1 2 yıl tuago
tuago
Elektrikli araçlar çevre dostu olarak sunuluyor ama bu ne kadar doğru? Bu araçlarda kullanılan piller kimyasal toksik maddelerden üretiliyor. Bu pillerin üretim aşamaları ne kadar çevreci belli değil. Kullanım süresi bitince atık hale gelen bu kimyasal atıklar ne olacak belli değil. Bu araçlar yaygınlaştığında binlerce tonluk atık pil oluşacak. O kadarda masum bir yenilik olmayabilir.

Yahu tamam illa bir şey bulup elektrikli araca laf edeceksiniz bari çevre kirliliğinden etmeyin komik oluyor
tuagoElektrikli araçlar çevre dostu olarak sunuluyor ama bu ne kadar doğru? Bu araçlarda kullanılan piller kimyasal toksik maddelerden üretili...
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Yanıtla +16
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tuago 2 yıl
Elektrikli araçlar çevre dostu olarak sunuluyor ama bu ne kadar doğru? Bu araçlarda kullanılan piller kimyasal toksik maddelerden üretiliyor. Bu pillerin üretim aşamaları ne kadar çevreci belli değil. Kullanım süresi bitince atık hale gelen bu kimyasal atıklar ne olacak belli değil. Bu araçlar yaygınlaştığında binlerce tonluk atık pil oluşacak. O kadarda masum bir yenilik olmayabilir.
Elektrikli araçlar çevre dostu olarak sunuluyor ama bu ne kadar doğru? Bu araçlarda kullanılan piller kimyasal toksik maddelerden üretiliyor. Bu pillerin üretim...
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3 Yanıt Yanıtla +12
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ornapsen 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

En büyük elektirikli araç bu diye biliyorum.
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tuago 2 yıl

Arkadaş ben ne yazıyorum, ne cevaplar geliyor
Kafalar iyiymiş. Samsung ne alaka ya
Tartışmak bile anlamsız. Okuduğunuzu iyice anlayıp öyle yorum yapmayı deneyin bence.
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shifisitert 2 yıl
Fazla meaafe yapmiyor mantikli aslinda. Ama soyle bir durum var bubaraclar sueucu degisimiule 24 saat calosabiliyor. Bu nedenle gunde 8 saat saej edilmesi gerekiyorsa onune yada arkasina panelvan benzeri mobil aku sarj eden bir aracta yapacaksin. Calostigi sure boyunca kabloyu baglayip sarj edecek. Bi sekikde kablolu ve su eski elektriklo supurgelerdeki gibi kablo otomatik mesafeye gore uzalan kisalan sistem gelostirilip ayni zamanda sarj edilmesi mumkun olabilir. İs makinelerinede ayni sistem kurulabilir. Ornegin iki 3 makine ayni anda calisirken bunlari sarj eden elektrikli ufak bir mobil aeac 30 m civari mesafeden bunlarin yaninda olabilir. Tabi bu kablolarin dolanmayacagi sekilde ise mani olmayacak sekikdd ozel aparatlarda gelistirmek lazim
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shifisitert 2 yıl shifisitert
shifisitert
Fazla meaafe yapmiyor mantikli aslinda. Ama soyle bir durum var bubaraclar sueucu degisimiule 24 saat calosabiliyor. Bu nedenle gunde 8 saat saej edilmesi gerekiyorsa onune yada arkasina panelvan benzeri mobil aku sarj eden bir aracta yapacaksin. Calostigi sure boyunca kabloyu baglayip sarj edecek. Bi sekikde kablolu ve su eski elektriklo supurgelerdeki gibi kablo otomatik mesafeye gore uzalan kisalan sistem gelostirilip ayni zamanda sarj edilmesi mumkun olabilir. İs makinelerinede ayni sistem kurulabilir. Ornegin iki 3 makine ayni anda calisirken bunlari sarj eden elektrikli ufak bir mobil aeac 30 m civari mesafeden bunlarin yaninda olabilir. Tabi bu kablolarin dolanmayacagi sekilde ise mani olmayacak sekikdd ozel aparatlarda gelistirmek lazim

Ama nissanin sistemi var bos batarya cikar yerine dolisui takilir . sanirim o cok daha mantikli bir cozum. En azindan 8 saat biri tepesinde beklemez. Mobil arac gelir 15 dk da pili sok tak yapar gider. O zmn da pili basit sok tak yapacak sekilde aparat gelsitirmeleri lazim. Nissanin sisteminde ornegin binek araclarda benzinlikelr pil istasyonuna cevriliyordu. Pili biten benzinlige giriyor ve alttam asansor bos pili alip yerine dolu pili takiyordu. Aeac 10 dkda depo fullemis gibi yolina devam ediyordu. Tabi bizde o sistem olsa millet hirsiz ve dolandirici oldugu icin dolu batarayanin icini bile calarlar
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Muguroz 2 yıl
Hic de komik degil gayet yerinde bir tespit. Kursun pillerdeki kursun cevreye oldukca zararli bir agir metaldir. Lityum-Iyon pillerdeki Lityum ise insan sagligina son derece zararli. Hatta öyle ki Lityum elementinin tepkimeye girmesi icin insan derisindeki nem yeterli oluyor. Ayrica pil üretimi bir cok islemi iceren ve enerji yogunlugu yüksek olan bir islem. Bu pilleri üretmek icin kullanilan elektrigin karbon ayak izi cok önemli. He agirlikla yenilenebilir enerjiden geliyorsa bu enerji (Tesla'nin GigaFactory'si gibi), o zaman cevreye olumsuz etkisi (geri dönüstürüldügünü varsayarak) cok az olacaktir. Avrupa ülkelerinde özellikle bu boyutta pillerin atik olarak atil duracagina degil de geri dönüstürülecegine inaniyorum. Avrupa geri dönüsüm konusunda baya ilerde.
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DH Misafiri 2 yıl
20 seferden sonra kac dkk da sarj olacak bu araclarin 30 dk bile beklememesi gerek zaman paradir bu sektorde
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_mp_ 2 yıl
Prototipi sadece 1 milyon dolara maletmisler. Burada zaten o fiyata satilir. Tek tek uretip gonderseler bile karli.
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Kartal Göz 2 yıl
Böylesine büyük ve ağır bir araç batarya ile çalışabiliyorsa,çalışabilecekse helal olsun.
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V4LKyR 2 yıl
Tek bir prototip 1 milyon dolara mal olduysa...
GG WP
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TurkishDrifter 2 yıl
Otomobillerdense böyle ağır vasıtaları elektriğe geçirmek lazım ileride bütün tırları,gemileri elektrikli görürüz umarım.
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beratad 2 yıl
Yalan habere benziyor. Hiç inandırıcı değil. Prototipi 1 milyon dolara mal olmuşmuş. He bizde hemen inandık zaten!
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Otomobil, elektrikli otomobil ve
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