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Karşınızda yeni Logitech!

3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Karşınızda yeni Logitech!
 
Hazırladığı hem iş hem de oyun dünyasına yönelik donanımlarıyla tanınan ve son dönemde mobil aksesuarlara da büyük ağırlık veren Logitech, tarihinin en büyük değişimlerinden birisin hayata geçirdi.
Bu değişim doğrultusunda ilk olarak şirketin uzun yıllardır kullandığı logosu değiştirildi. Çok daha modern ve sade hale getirilen logo yanında şirket "Logi" adını verdiğini yeni bir marka daha ortaya çıkarttı. Yeni Logitech logosundan "tech" ibaresinin atılmasıyla elde edilen Logi, firmanın söylediği kadarıyla yeni bir ürün kategorisini temsil ediyor ve özellikle belirtildiği üzere bu kategoride (Büyük sürprizler gelebilir) yer alan ürünler yakın zaman içerisinde kullanıcıların beğenisine sunuluyor.
Logitech ayrıca tarihinde ilk defa tasarımdan sorumlu baş yönetici pozisyonu oluşturdu ve bu pozisyonun başına eski Nokia tasarım şefi Alastair Curtis'i getirdi. Logitech'in konu hakkında hazırladığı oldukça renkli tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 
Karşınızda yeni Logitech!
 

http://blog.logitech.com/2015/07/08/say-hello-to-the-new-logitech-2/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okty_bcer 3 yıl
Logitech'in logosu güzeldi zaten bu değişiklik stratejik galiba
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savasserter 3 yıl
g yi sevmedim digiturk de de benzer bir tasarım var. Hayu şu g yi bir rahat bırakın.
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aycibin 3 yıl
G serisini dizayn olarak hiç sevemedim.sesi güzel ama çok kaba duruyor.
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savasserter 3 yıl
g yi sevmedim digiturk de de benzer bir tasarım var. Yahu şu g yi bir rahat bırakın.
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Egehanß 3 yıl
G serisi çizgisini değiştirmez umarım.
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Nike 3 yıl
Eski karizmasını kaybetmiş yeni logoyu beğenmedim.
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Umutcan 3 yıl
Her firmanın basit ve sade tasarıma geçmesine de gerek yok, biriniz de farklı olun hepsi aynı tasarım dilini izlemeye başladı.
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artenis 3 yıl
Başarılı bir grafik çalışması, kurumsal da oturmul video da KİMLİK var, flat design ve pop art karışımı yeni akıma katılmış logitech de. Bu bağlamda incelenmeli, kişisel beğeniler tabi ki olacaktır ama bağlayıcılığı yoktur.
Saygılar.
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BekirTemel 3 yıl
Hayırlı olsun.Kötü anımın olmadığı bir marka.
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alito 3 yıl
Yeni logoya ve rengarenk tasarım anlayışına pek ısınamadım. Marka biraz ağırlığını kaybetmiş gibi geldi bana. Umarım ürünlerindeki güçlü ve karizmatik çizgiyi kaybetmezler.
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kımyasal 3 yıl
rengarenk aksesuarlar bizi bekliyor olaraktır,yalnız pc sektörünü de unutmamaları ve bu pazarda rekabetçi ürünlerinin olması gerek.
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WB 3 yıl
Düzgün bir firma, her zaman seve gelmişimdir, ürünlerinde kullanıyorum bence güzel bir gelişme ancak şu nokia'dan tasarımcı getirme olayı pek olmamış :))
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