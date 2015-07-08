Karşınızda yeni Logitech!

Hazırladığı hem iş hem de oyun dünyasına yönelik donanımlarıyla tanınan ve son dönemde mobil aksesuarlara da büyük ağırlık veren Logitech, tarihinin en büyük değişimlerinden birisin hayata geçirdi.

Bu değişim doğrultusunda ilk olarak şirketin uzun yıllardır kullandığı logosu değiştirildi. Çok daha modern ve sade hale getirilen logo yanında şirket "Logi" adını verdiğini yeni bir marka daha ortaya çıkarttı. Yeni Logitech logosundan "tech" ibaresinin atılmasıyla elde edilen Logi, firmanın söylediği kadarıyla yeni bir ürün kategorisini temsil ediyor ve özellikle belirtildiği üzere bu kategoride (Büyük sürprizler gelebilir) yer alan ürünler yakın zaman içerisinde kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Logitech ayrıca tarihinde ilk defa tasarımdan sorumlu baş yönetici pozisyonu oluşturdu ve bu pozisyonun başına eski Nokia tasarım şefi Alastair Curtis'i getirdi. Logitech'in konu hakkında hazırladığı oldukça renkli tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://blog.logitech.com/2015/07/08/say-hello-to-the-new-logitech-2/