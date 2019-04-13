Vader Immortal sanal gerçeklik oyununun 1. bölüm fragmanı yayınlandı

Vader Immortal: Bir Yıldız Savaşları Sanal Gerçeklik Serisi adlı oyunun 1. bölümü çok yakında piyasaya sürülüyor. Oyunun resmi tanıtım videosu ise Şikago’da düzenlenen Yıldız Savaşları Kutlama etkinliğinde gösterildi.

Oyun; ILMxLAB ve Hellblade: Senua’s Sacrifice isimli oyunu yapan Ninja Theory’nin iş birliği ile ünlü senarist David S. Goyer’in (Blade II, Batman Begins, The Dark Knight) kaleminden çıkacak senaryo kapsamında hazırlanıyor.

Sith’in İntikamı ve Rogue One arasında kalan zaman diliminde geçecek ve 3 bölümden oluşacak oyunda Mustafar gezegeni yakınlarında faaliyet gösteren bir kaçakçıyı canlandıracağız. Darth Vader’ın dev kalesinin de yer aldığı gezegende Vader tarafından yakalanışımız konu edilirken, Sith Lordu’nun verdiği bir görevi de yerine getireceğiz.

Oyun süresi oldukça kısa

Vader Immortal’ın 1. bölümü, ilkbahar aylarında ve Oculus Rift ile Quest cihazları için piyasaya sürülecek. Yaklaşık bir saatlik kısa bir oynanış süresi vadeden oyunun 1. bölümünde, Lightsaber Dojo adında ayrı bir mod da yer alacak. Bu mod’da süreye bağlı kalmaksızın ışın kılıcımızı kullanma şansına sahip olacağız.

Aşağıda oyunun 1. bölüm tanıtım videosunu izleyebilirsiniz.

https://wccftech.com/vader-immortal-star-wars-vr-series-trailer/