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Vader Immortal sanal gerçeklik oyununun 1. bölüm fragmanı yayınlandı

Star Wars etkinliği kapsamında Vader Immortal sanal gerçeklik oyununun tanıtım videosu yayınlandı. Oyunun 1. bölümünde Darth Vader'a hizmet edeceğiz. Detaylar haberimizde.
1 ay
3,3b
1
8
Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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Vader Immortal: Bir Yıldız Savaşları Sanal Gerçeklik Serisi adlı oyunun 1. bölümü çok yakında piyasaya sürülüyor. Oyunun resmi tanıtım videosu ise Şikago’da düzenlenen Yıldız Savaşları Kutlama etkinliğinde gösterildi.

Oyun; ILMxLAB ve Hellblade: Senua’s Sacrifice isimli oyunu yapan Ninja Theory’nin iş birliği ile ünlü senarist David S. Goyer’in (Blade II, Batman Begins, The Dark Knight) kaleminden çıkacak senaryo kapsamında hazırlanıyor.

Sith’in İntikamı ve Rogue One arasında kalan zaman diliminde geçecek ve 3 bölümden oluşacak oyunda Mustafar gezegeni yakınlarında faaliyet gösteren bir kaçakçıyı canlandıracağız. Darth Vader’ın dev kalesinin de yer aldığı gezegende Vader tarafından yakalanışımız konu edilirken, Sith Lordu’nun verdiği bir görevi de yerine getireceğiz.

Oyun süresi oldukça kısa

Vader Immortal’ın 1. bölümü, ilkbahar aylarında ve Oculus Rift ile Quest cihazları için piyasaya sürülecek. Yaklaşık bir saatlik kısa bir oynanış süresi vadeden oyunun 1. bölümünde, Lightsaber Dojo adında ayrı bir mod da yer alacak. Bu mod’da süreye bağlı kalmaksızın ışın kılıcımızı kullanma şansına sahip olacağız.

Aşağıda oyunun 1. bölüm tanıtım videosunu izleyebilirsiniz. 

https://wccftech.com/vader-immortal-star-wars-vr-series-trailer/ Yorum Yaz
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burakdc 1 ay
Su VR kasklar ne zaman amazon - ali baba -ebay gibi yerler dısında Vatan ve Teknosa gıbı yerlerde satılacak. Tabiki internettende alınabilir ama garanti servis satıs sonrası destek vs oluyor.
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SEO-Uzmanı 1 ay
çok yakında
VR oynarken çatıdan bacadan düştü haberleri gündem olursa şaşırmamak lazım !
bu VR olayı oldukça ciddi ve kontrolsüz olunca
kaygı verici boyutta sorunlara sebep olabilir !
hem fiziksel hemde psikolojik !!!
gençlik ve spor bakanlığı bu olaya bir el atması lazım
yoksa kendini pokemon sanıp balkondan atan çocuk vakası 2019 serisi gelebilir !!!
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Samura ii 1 ay SEO-Uzmanı
vergi alsınlar istiyorsun yani, gözlük kullanma belgesi 200 tl, hastaneden göz raporu 100tl, dahiliyeden organları sağlam raporu 100 tl, beyinden senkronize hareket edebiliyor die rapor 100 tl. Bide mr çekilirsin onun için ilaçlı mr, pahalı die biliyorum özel rapor almak istedin die onada para yazarlar, geçirmeli. ee bide lüks tüketime girer bu, onun vergisi 300 tl fazla olur.1000 tl devlete veririsin
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FerdosParadise 1 ay
VR için Grafikler şaha kalmış gibi gözüküyor...helal olsun adamlara..Next Gen VR oyunu desek yalnış olmaz herhalde.
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matador_mirkhan 1 ay FerdosParadise
Oculuste grafikler yine bu ayardaydı sanırım ama ps vr halen kötü ki bu oyun sanırım gelmez ps vr a
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