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Katar 6 adet Bayraktar TB2 alıyor

Katar'da düzenlenen ve Türk Savunma Sanayii firmalarının adeta gövde gösterisi yaptığı DIMDEX 2018 fuarında yerli iha Bayraktar TB2 ve bir çok yerli ürünün ihracatı gerçekleştirildi.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Katar'da düzenlenen DIMDEX 2018 Deniz Savunma Fuarında Türk firmalarından arka arkaya ihracat haberleri gelmeye devam ediyor. 
Türk Savunma Sanayii şirketlerinin Katar'da düzenlenen DIMDEX 2018 fuarında gerçekleştirdiği ihracat sözleşmelerinin toplam tutarı 700 milyon doları geçti.
Son olarak Baykar Makina tarafından üretilen ve özellikle şuanda Zeytin Dalı Harekatında yoğun bir şekilde kullanılan Bayraktar Taktik Blok 2 insansız hava araçlarının da satışıyla alakalı sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında Katar Silahlı Kuvvetleri için 6 adet insansız hava aracı 3 adet 3 Adet Yer Kontrol İstasyonu Sistem ve ekipmanları ile İHA Eğitim Simülatörü teslim edilecek.
Savunma Sanayii Müsteşarlığından yapılan açıklamada "Baykar Makina mühendislik ve eğitim kadrosu tarafından Katar Silahlı Kuvvetler personeline Türkiye’de İHA Pilot, Faydalı Yük ve Bakım eğitimleri verilecektir. Sonrasında yine Türk mühendis ve uçuş destek personeli tarafından Katar Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilen sistemlerin 2 yıllık lojistik ve teknik desteği sağlanacaktır." denildi.
Sözleşme yalnızca insansız hava aracı alımı kapsamayıp, aynı zamanda bu İHA'da kullanılabilen ROKETSAN üretimi MAM-L ve MAM-C mühimmatları, PiriReis Bilişim Teknolojileri tarafından geliştirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Coğrafi Analiz Sistemi yazılım sistemi yer alıyor.

Tek fuarda 700 milyon dolarlık ihracat 

 Fuarda askeri kara aracı alanında BMC, Amazon ve Kirpiyi ihraç ederken, Nurol Makinada Ejder Yalçın 4x4 araçlarıyla alakalı sözleşme imzaladı.
ADİK eğitim gemisi, Ares farklı tiplerde yüzer platformlar, Yonca Onuk MRTP-24/U ve Piri Reis Üniversitesi Eğitim anlaşması kapsamında ihracat gerçekleştirdi. Sözleşmelerinin toplamının 700 milyon lirayı aştığı belirtiliyor. 

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benhuraxu 1 yıl en beğenilen
Hayalim; ülkemizde içten yanmalı ve elektrikli motor, işlemci ve gelişmiş yazılım üretildiğini görmektir. Asıl yerlilik o zaman başlayacak. Şimdikinden çok daha fazla rahatlatacak ekonomimizi. Bunlar henüz ülkemizin potansiyelini yeterince yansıtan şeyler değil.
Hayalim; ülkemizde içten yanmalı ve elektrikli motor, işlemci ve gelişmiş yazılım üretildiğini görmektir. Asıl yerlilik o zaman başlayacak. Şimdikinden çok d...
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koyunsavar 1 yıl trakyAli-1986
Sende doğru anavatana yalla atina ya.
1 Yanıt Yanıtla +26
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senjido 1 yıl
illa bi yerden olaya bok atma çabası var. neymiş potansiyelimiz bu değilmiş. ciddi misin?
1 Yanıt Yanıtla +7
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interwap 11 ay
Satmayalım. Katar o kadar masum görünmüyor.
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ECDAD_OSMANLI 1 yıl
Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum .devamını bekliyoruz
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karamemis 1 yıl
her şeye b.k çalmaya calışan muhalefet b.k çukurundan çıkmış bu konuyuda pisletmeye çalışıyor..hadi işinize hadi yunanistana hadi kakiim ..hadi avrupa nın amerika nın kı.ını yalamaya devam size biz de bu boşlukta bişeyler üretelim
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dranas 1 yıl
Ya neymiş bazı parçaları dışarıdan geliyormuş. senin ölüp bittiğin ülkelerde herhangi bir ürünü %100 yerli yapmıyorlar, yapamazlarda zaten.
maksat devlete bok atmak.
Yanıtla +5
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murat1981pls 1 yıl
Ne kadari yerlidir bilemem ama yazilan ortada insallah tamami yerli olur motorunu vs sinide yapariz, bakiyorum millet birbirini katara yunanostana arabistana kovuyor.. Arkadaslar kimse kimseyi kovmasin hepiniz lazimsiniz..
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xabc 1 yıl
hastalıklı kemalist kesim bundan da rahatsız olmuş. bu hastalıklı kafanın bir tedavisi yok.
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senjido 1 yıl
illa bi yerden olaya bok atma çabası var. neymiş potansiyelimiz bu değilmiş. ciddi misin?
1 Yanıt Yanıtla +7
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alito 1 yıl senjido
Adam daha iyisini de yapabiliriz demiş. Önce okumasını öğrenin, öküzün altında buzağı arayıp arıza çıkartmayın. Kimsenin böyle gelişmelere bir şey dediği yok, daha iyisini istemek bütün ulusun hedefi olmalıdır. Büyük şeyler küçük adımlarla başlar, ama küçük adımlarla devam edemez.
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1BilimAdamı 1 yıl
Güzel böyle devam etmek lazım ve aynı zamanda bütün bu bilimsel ve mühendislik alanındaki gelişmelerin yanında kültür, sanat ve edebiyatında önü açılmalı desteklenmeli.
Nitekim Atatürk'te bilim hakkında hemen hemen her sözünde kültür ve sanatla yan yana kullanması bu durumu destekler nitelikte.
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Ekrem71.5 1 yıl
Nerdesiz LA İSTEMEZÜKCÜ'Ler....
Bizim en büyük sıkıntımız içimizdeki hain'ler ilk bunların başını ezmek lazım..bu foruma sokmamak lazım..
.....yapmak lazım...
1 Yanıt Yanıtla +4
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koyunsavar 1 yıl Ekrem71.5
Ekrem71.5
Nerdesiz LA İSTEMEZÜKCÜ'Ler....
Bizim en büyük sıkıntımız içimizdeki hain'ler ilk bunların başını ezmek lazım..bu foruma sokmamak lazım..
.....yapmak lazım...

istemezükcüler de amerikaya ihraç edilecek.
1 Yanıt Yanıtla +5
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AlpKhanate 1 yıl
Güzel ama o bae denen yılanlara satmayalım. Yarın bi gün bize döner
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