Katar 6 adet Bayraktar TB2 alıyor

Katar'da düzenlenen DIMDEX 2018 Deniz Savunma Fuarında Türk firmalarından arka arkaya ihracat haberleri gelmeye devam ediyor.

Türk Savunma Sanayii şirketlerinin Katar'da düzenlenen DIMDEX 2018 fuarında gerçekleştirdiği ihracat sözleşmelerinin toplam tutarı 700 milyon doları geçti.

Son olarak Baykar Makina tarafından üretilen ve özellikle şuanda Zeytin Dalı Harekatında yoğun bir şekilde kullanılan Bayraktar Taktik Blok 2 insansız hava araçlarının da satışıyla alakalı sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında Katar Silahlı Kuvvetleri için 6 adet insansız hava aracı 3 adet 3 Adet Yer Kontrol İstasyonu Sistem ve ekipmanları ile İHA Eğitim Simülatörü teslim edilecek.

Savunma Sanayii Müsteşarlığından yapılan açıklamada "Baykar Makina mühendislik ve eğitim kadrosu tarafından Katar Silahlı Kuvvetler personeline Türkiye’de İHA Pilot, Faydalı Yük ve Bakım eğitimleri verilecektir. Sonrasında yine Türk mühendis ve uçuş destek personeli tarafından Katar Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilen sistemlerin 2 yıllık lojistik ve teknik desteği sağlanacaktır." denildi.

Sözleşme yalnızca insansız hava aracı alımı kapsamayıp, aynı zamanda bu İHA'da kullanılabilen ROKETSAN üretimi MAM-L ve MAM-C mühimmatları, PiriReis Bilişim Teknolojileri tarafından geliştirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Coğrafi Analiz Sistemi yazılım sistemi yer alıyor.

Tek fuarda 700 milyon dolarlık ihracat

Fuarda askeri kara aracı alanında BMC, Amazon ve Kirpiyi ihraç ederken, Nurol Makinada Ejder Yalçın 4x4 araçlarıyla alakalı sözleşme imzaladı.

ADİK eğitim gemisi, Ares farklı tiplerde yüzer platformlar, Yonca Onuk MRTP-24/U ve Piri Reis Üniversitesi Eğitim anlaşması kapsamında ihracat gerçekleştirdi. Sözleşmelerinin toplamının 700 milyon lirayı aştığı belirtiliyor.