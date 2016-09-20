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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Katlanabilir GoPro Karma drone modeli duyuruldu

Aksiyon kamerası kullanırken gökyüzünden çekimlere önem verenler için GoPro’nun yeni çözümü alternatif olmaya geliyor. GoPro Karma, en iyi gökyüzü çekimleri vadediyor.
2 yıl
3,9b
1
1
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Aksiyon kameraları dendiğinde ilk akla gelen isim olan GoPro, uzun süredir üzerinde çalıştığı drone modelini nihayet piyasaya sürüyor. Yılın başlarında beklenen ancak bazı sorunlar nedeniyle erteleme yaşan GoPro Karma, aksiyonu artık gökyüzüne çıkarıyor.

4 pervaneli bir hava aracı olan GoPro Karma, aksiyon severlerin kuş bakışı olarak çekim yapmalarına olanak tanıyor. Drone hem tek başına hem de GoPro Hero 5 entegre olarak satılacak. Ayrıca dengeyi sağlayan 3 eksenli sabitleyici araçtan ayrılarak GoPro’nun diğer aksesuarları ile de kullanılabiliyor. Kutu içerisinde Karma Grip adında sabitleyicinin takılabileceği bir aksesuar da bulunuyor.

 

Katlanabilir GoPro Karma drone modeli duyuruldu
Tam Boyutta Gör

Drone tek şarj ile 20 dakika havada kalabiliyor. Sürekli şarj etmekten ziyade yedek batarya satın alarak hızlı değişim de yapabiliyorsunuz. Cihazı dokunmatik ekranı da olan kapaklı bir kontrolcü ile kontrol edebiliyoruz. Ayrıca GPS yongası sayesinde belirli bir güzergah içerisinde de uçmasını sağlayabiliyorsunuz. Kontrolcü tek şarj ile yaklaşık 2 saat kullanılabiliyor.

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Katlanabilir yapıda olduğu için aracı kolayca sırt çantanıza yerleştirebiliyorsunuz. GoPro araç için özel bir taşıma çantası da hazırlamış. Çanta içerisinde Drone ve sabitleyici, pervaneler, şarj adaptörü gibi tüm bileşenleri muhafaza edebiliyorsunuz. Yine ekstra bir Karma sırt çantası da mevcut.

GoPro Karma modeli 23 Ekim itibariyle satışa sunulacak. Sadece Drone için 799$ fiyat etiketi mevcut. Hero5 versiyonları ile birlikte 999$ veya 1099$ fiyat isteniyor. Drone yedek bataryaları ise 100$ başlangıç fiyatına sahip. Yine sırt çantası da Drone modeli ile birlikte piyasaya sürülecek. 



https://www.engadget.com/2016/09/19/gopro-karma-drone/#/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fz18 2 yıl
takip özelliği varsa alınabilir, tabi menzil konusu da belirtilmemiş.
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