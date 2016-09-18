Logitech, aksesuar üreticisi Saitek’i satın alıyor

Zaman zaman büyük üreticilerin farklı alanlarda iddialı olmak adına şirket satın alımları yaptığına şahit oluyoruz. Çevre birimleri ve aksesuar alanında lider firmalardan birisi olan Logitech, Mad Catz’in iştiraki olarak faaliyet gösteren Saitek’i satın aldığını duyurdu.

Saitek ismini son olarak geçen yıl ortalarında piyasaya sürdüğü Farming Simulator 15 adındaki traktör simülasyon kontrolcüsü ile duymuştuk. Firma uçuş, çiftlik ve uzay simülasyon oyunları için ilgi çeken kontrolcüler geliştiriyor. Elite Dangerous, Eve Valkyrie, Star Citizen, Microsoft Flight Simulator ve Farm Simulator oyunları firmanın kontrolcü ile desteklediği yapımlardan bazıları.

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Satın alma ile Logitech, Saitek’in faaliyet gösterdiği alanlarda iddialı olmayı hedefliyor. Ayrıca sanal gerçeklik kasklarına da en iyi şekilde eşlik etmeyi planlıyor. Saitek’in teknolojileri yakın zamanda Logitech G ürünlerine de entegre edilecek. Logitech satın alma için 13 milyon doları gözden çıkardı. Yetkili kurumların onayı sonrasında satış tamamlanmış olacak.