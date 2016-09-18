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Logitech, aksesuar üreticisi Saitek’i satın alıyor

Uçuş, çiftlik ve uzay keşif simülasyonları için geliştirdiği detaylı kontrolcüler ile tanınan Saitek, bundan sonraki faaliyetlerine Logitech çatısı altında devam edecek.
2 yıl
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Zaman zaman büyük üreticilerin farklı alanlarda iddialı olmak adına şirket satın alımları yaptığına şahit oluyoruz. Çevre birimleri ve aksesuar alanında lider firmalardan birisi olan Logitech, Mad Catz’in iştiraki olarak faaliyet gösteren Saitek’i satın aldığını duyurdu.

Saitek ismini son olarak geçen yıl ortalarında piyasaya sürdüğü Farming Simulator 15 adındaki traktör simülasyon kontrolcüsü ile duymuştuk. Firma uçuş, çiftlik ve uzay simülasyon oyunları için ilgi çeken kontrolcüler geliştiriyor. Elite Dangerous, Eve Valkyrie, Star Citizen, Microsoft Flight Simulator ve Farm Simulator oyunları firmanın kontrolcü ile desteklediği yapımlardan bazıları.

Ayrıca Bkz. "Mophie’den kablosuz kulaklıklar için güç kapsülü"
Satın alma ile Logitech, Saitek’in faaliyet gösterdiği alanlarda iddialı olmayı hedefliyor. Ayrıca sanal gerçeklik kasklarına da en iyi şekilde eşlik etmeyi planlıyor. Saitek’in teknolojileri yakın zamanda Logitech G ürünlerine de entegre edilecek. Logitech satın alma için 13 milyon doları gözden çıkardı. Yetkili kurumların onayı sonrasında satış tamamlanmış olacak. 

http://www.guru3d.com/news-story/logitech-acquires-saitek.html Yorum Yaz
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criminalay 2 yıl
Logitech oyun pazarında yer alamazsa küçülmeye mahkum olur.
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WarSaw 2 yıl
95 lerde aptal bir joysticklerini almıştım ömrümden ömür yedi ne driveri vardı nede oyunlar bunu desteklerdi nezaman adını görsem nefretle andığım bir firmadır saitek. hatta sietek desek daha doğru olur. bakmayın siz buradaki marka şakşakçılarına.
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DeistSuat 2 yıl
Çok yakından takip ettiğim firmadır kendisi.
Star citizen gibi oyunlar için alacağım seti şimdi daha iyi hala gelebilir.
Umarım kısa zamanda ürünleri çıkartır logitech..
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Mr.Legend 2 yıl
Çok iyi bir firma Saitek. Umarım logitech ile devamını getirirler
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Dahi Olalım 2 yıl
İlk bakışta Türk firması gibi geldi bana.
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