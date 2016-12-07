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Kavisli Lenovo ZUK Edge bu hafta geliyor

Lenovo’nun kavisli ekran trendine adımını atacağı yeni amiral gemisi ZUK Edge, bu hafta tanıtılıyor. Ortaya çıkan benchmark skorları ve davetiyeler yeni üye ile ilgili bilgiler veriyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,3b
1
12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Kavisli ekran trendine uzak kalamayan Lenovo, ZUK markasına yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. ZUK Edge adındaki kavisli ekrana sahip yeni amiral gemisi için bu hafta içerisinde bir etkinlik düzenlenecek.

Lenovo’nun İlk Kavislisi

Bir süre önce benchmark skorlarına yansıyan ve ilk görselleri internete sızdırılan ZUK Edge, Lenovo’nun ilk kavisli ekranlı akıllı telefonu olacak. Hem Lenovo hem de Motorola markaları altında akıllı telefon satışı yapan firmanın neden ZUK markasını tercih ettiği ise merak konusu. Bazı kaynaklar firmanın Çin’de nabız yoklamak amacıyla bu stratejiyi seçtiğini ifade ediyor.

7 Aralık tarihindeki etkinlik için dağıtılan davetiyeler yeni amiral gemisi ile ilgili de fikir veriyor. İki taraftan kavisli olacak telefonun ön kısmında parmak izi entegreli Home butonu bulunuyor. Mikrofon ve akustik konularında cihaz sürprizlere gebe.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy A serisine kavisli ekran müjdesi"

5.5 inçlik Full HD çözünürlükte ekrana sahip olacağı ifade edilen akıllı telefon Snapdragon 821 yonga seti güç verecek. 4GB/6GB LPDDR4 RAM bellek seçeneğinin yanında 32GB/64GB/128GB kapasite seçenekleri de sunulacak. Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde kamera barındıran modelin 3000mAh kapasiteli bataryadan enerjisini karşılayacağı belirtiliyor. Telefon ilk etapta Çin pazarına sürülecek.

 

http://www.phonearena.com/news/Zuk-Edge-live-image-surfaces-phone-to-be-unveiled-on-December-7th_id88664 Yorum Yaz
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dede17 2 yıl en beğenilen
Neresi tatlı bunu neresi edge benim mi gözlerim görmüyor sizin gözler mi çok iyi görüyor anlamadım.
Yanıtla +6
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Pi 2 yıl
Hayret kimse esprisini yapmamış.
Durun ben yapayım


Zuk artık kavisli. Boylelikle zuku daha kolay tutacaksiniz
Yanıtla +4
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DH Misafiri 2 yıl
şu teknoloji harikasına bak, birde soni nin dandik takoz çerçevelerine bak. çağ dışısın soni, dandiksin soni, ÇÖPSÜN SONİ
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kadirirdem 2 yıl
rekabet her zaman iyidir gönder gelsin :D :D
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ozkn_s 2 yıl
Editörümüz Güney Kore'den biraz uzaklaşınca ışıl ışıl parlıyor adeta göz kamaştırıyor.Haber için teşekkürler.

Lenovo ZUK EDGE

Telefonun 4gb ram 32gb rom modeli 388$ olması bekleniyor. Kamera noktasında Zuk Z2 pro modeliyle aynı olabilir. Beklentileri fazlasıyla karşılayacak oldukça iyi bir kameradır bana göre. Daha iyisi de gelebilir tabi.
Ekran kasa oranı ise, %90 civarı olacak .

74.5 × 142.9 x 7.68 mm 160 g.Telefonun ölçüleri bu .

Bu telefon bu ölçülerde gelirse büyük bir DEVRİM yaşanacak. Abartmıyorum bunun adı devrimdir.

Telefonun boyu 142.9 mm İnanılmaz bir olay bu arkadaşlar.5.5 inç olup da bu kadar kısa boylu bir telefon dünyada yok. Benim gibi telefonlardaki gereksiz kalınlıklardan gereksiz uzunluklardan fazlasıyla şikayet edenler için çok önemli bir detay. Gerçekten müthiş.

Benim için 5.5 inç telefonlarda ölçüler baz alındığında referans noktası olan telefon ELEPHONE P9000

Elephone P9000 73.2 x 148.4 x 7.3 mm Muhteşem inanılmaz ölçüler. Fakat tahtına el koydular ELEPHONE ne yazık ki el koydular.

Şimdi başta bu iki telefonu ve diğerlerini kıyaslarsak eğer.

74.5 × 142.9 x 7.68 mm...Lenovo Zuk Edge

73.2 x 148.4 x 7.3 mm.... Elephone P9000

77.9 x 158.2 x 7.3 mm...... AYFON 7 PULUS

72.6 x 150.9 x 7.7 mm.......Samsung S7 Edge

74.1 x 151.5 x 7.3 mm ........Samsung A7(2016)

...76 x 154 x 7.8 mm.. ......... Xperia Z5 Premium

74.7 x 152.7 x 7.35 mm. .....One Plus 3T

76.24 x 151.4 x 8.3 mm........Asus Zenfone 3

...75 x 152 x 7.5 mm................Huawei Mate 9

74.3 x 153 x 6.58 mm............Oppo R9s

.75 x 151.7 x 7.8 mm.. .......Samsung On8

74.9 x 151.5 x 8.1 mm ........Samsung J7 Prime

76.2 x 151.5 x 8.15 mm.....Xiaomi Redmi Pro

73.9 x 151.4 x 7.5 mm............LeEco Le Pro3

75.2 x 153.6 x 7.25 mm.........Meizu Mx6

75.8 x 155.9 x 6.99 mm...Motorola MotoZ Force

Gördüğünüz gibi boşuna DEVRİM demiyoruz. Son söz olarak telefonlarda ekran kasa oranı minimum %73 olmalı. Bu noktayı yakalayamayan telefonlar sınıfta kalmıştır.
5.5 inç Telefonlarda tasarımı değerlendirirken 2 referans noktamız var.

1-Ekran kasa oranı minumum %73

2- Ölçüler noktasında ise

73.2 x 148.4 x 7.3 mm.... Elephone P9000

74.5 × 142.9 x 7.68 mm...Lenovo Zuk Edge

Şimdilik benden bu kadar iyi forumlar.
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Ordan Geçenbay 2 yıl
Bu ölçülerde gelirse acayip birşey olur. İlk sıraya yerleşir alacağım telefonda.
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Pi 2 yıl
Hayret kimse esprisini yapmamış.
Durun ben yapayım


Zuk artık kavisli. Boylelikle zuku daha kolay tutacaksiniz
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haydarali34 2 yıl
Fiyatı uygun olursa ballı kaymak olur
sanırım uzun vadede Samsung,İphone gibi firmaların satışı epey azalacak.
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dede17 2 yıl en beğenilen
Neresi tatlı bunu neresi edge benim mi gözlerim görmüyor sizin gözler mi çok iyi görüyor anlamadım.
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GLaDiaTR01 2 yıl
Resimdeki telefonsa çok tatlı
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alperen_69 2 yıl
kamera kalitesi pek iyi olmuyor
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Nz9 2 yıl
Ekran kasa oranı çok tatlı duruyor. Alınası bir telefon olmuş(görüntü olarak).
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cngzmls 2 yıl
Çok şık, çok beğendim.
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