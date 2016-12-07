Kavisli Lenovo ZUK Edge bu hafta geliyor

Kavisli ekran trendine uzak kalamayan Lenovo, ZUK markasına yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. ZUK Edge adındaki kavisli ekrana sahip yeni amiral gemisi için bu hafta içerisinde bir etkinlik düzenlenecek.

Lenovo’nun İlk Kavislisi

Bir süre önce benchmark skorlarına yansıyan ve ilk görselleri internete sızdırılan ZUK Edge, Lenovo’nun ilk kavisli ekranlı akıllı telefonu olacak. Hem Lenovo hem de Motorola markaları altında akıllı telefon satışı yapan firmanın neden ZUK markasını tercih ettiği ise merak konusu. Bazı kaynaklar firmanın Çin’de nabız yoklamak amacıyla bu stratejiyi seçtiğini ifade ediyor.

7 Aralık tarihindeki etkinlik için dağıtılan davetiyeler yeni amiral gemisi ile ilgili de fikir veriyor. İki taraftan kavisli olacak telefonun ön kısmında parmak izi entegreli Home butonu bulunuyor. Mikrofon ve akustik konularında cihaz sürprizlere gebe.

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5.5 inçlik Full HD çözünürlükte ekrana sahip olacağı ifade edilen akıllı telefon Snapdragon 821 yonga seti güç verecek. 4GB/6GB LPDDR4 RAM bellek seçeneğinin yanında 32GB/64GB/128GB kapasite seçenekleri de sunulacak. Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde kamera barındıran modelin 3000mAh kapasiteli bataryadan enerjisini karşılayacağı belirtiliyor. Telefon ilk etapta Çin pazarına sürülecek.