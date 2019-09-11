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Apple Deep Fusion ile mobil fotoğrafçılık çağ atlıyor

Deep Fusion özelliği deklanşöre tam basmadan tüm sensörlerden 8 fotoğraf topluyor ve dokuzuncu uzun pozlama ile birleştirerek çok detaylı fotoğraflar üretebiliyor.
5 sa.
3,6b
20
28
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Son telefonlarında kamera özellikleri ve yazılım tarafındaki desteği nedeniyle eleştiri alan Apple, iPhone 11 serisi ile adeta çağ atladı. Arka ve ön kamera sensörleri açısından segment rakiplerine yetişen firma, yazılım açısından da ses getirdi.

Deep Fusion nedir?

Etkinlikte tanıtılan ancak henüz iOS 13 sürümünde yer almayan Deep Fusion teknolojisi gelinen noktayı anlatmak açısından önemli. Apple ilk kez fotoğraf üretiminde yapay zekadan faydalanıldığını ifade ediyor.

Ayrıca Bkz. "iPhone 11 serisi karşılaştırması"

Normalde pek çok akıllı telefon modelinde kamera optimizasyonu için yapay zekâ kullanılıyor. Sahnenin algılanması, sahneye göre ayarların otomatik olarak yapılması artık standart hale geldi. Apple ise fotoğrafın çıkışını yapay zekâ ile sağlıyor.

Deep Fusion özelliği A13 Bionic yonga setindeki nöral öğrenme motoru üzerinden sağlanıyor. Arka kameralar henüz deklanşöre dokunduğunuz ancak tam basmadığınız milisaniyelik süre içerisinde 4 adet kısa ve 4 adet de ikincil fotoğraf çekiyor. Deklanşöre bastığınızda ise 1 uzun pozlama yapıyor.

Toplamda 9 fotoğraf 1 saniye içerisinde nöral motor tarafından analiz ediliyor ve tüm pikseller taranarak en iyisi seçiliyor. Çok detaylı ve kumlanması en az olan 24 milyon piksellik fotoğraflar ortaya çıkıyor.

Diğer taraftan etkinlikte tüm sensörlerin aynı anda video kayıtlarını canlı olarak bir araya getirmesi ve Filmic Pro gibi uygulamalarda bu videoların aynı anda işlenmesi içerik üreticilerin iştahını kabartan özelliklerden birisiydi. Deep Fusion özelliği sonraki iOS 13 güncellemesinde sunulacak.

 


https://www.phonearena.com/news/Deep-Fusion-iPhone-11-camera-feature-explained_id118850 Yorum Yaz
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rCoder 4 sa. en beğenilen
Haberi yazan arkadaşı bugüne kadar hiç eleştirmişliğim yoktur, hangi çağı atlıyor diye sormak istiyorum. İlk çağlardan, maden çağına geçiyor belki Apple ama diğerleri uzay çağında. Başına reklamdır yazılsa eleştirmezdim.
Haberi yazan arkadaşı bugüne kadar hiç eleştirmişliğim yoktur, hangi çağı atlıyor diye sormak istiyorum. İlk çağlardan, maden çağına geçiyor belki Apple ama di...
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Kerim5100 4 sa.
Huawei: Tamam XD
1 Yanıt Yanıtla +8
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Shen 3 sa.
Apple'ın hangi çağda yaşadığına göre değişir.
Bizim yaşadığımız çağda mobil fotoğrafçılığa P30 Pro çağ atlattı.
Telefon elime geçer, test eder, dener, sonra yorumumu tekrar yazarım ama şu an için Apple'ın bu söyledikleri "kendi çalar kendi oynar"dan başka bir şey değil gibi geliyor.
Apple'ın hangi çağda yaşadığına göre değişir. Bizim yaşadığımız çağda mobil fotoğrafçılığa P30 Pro çağ atlattı. Telefon elime geçer, test eder, dener, so...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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wtersad 14 dk.
deep throath yazacaktı galiba :D
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gaussfire 47 dk.
Editör arkadasa bir ricam olacak. Lutfen haber yazmasin ve ulkeyi terk etsin. Tesekkurler
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m_carleone82 1 sa.
Apple baya geri geldi. Kendi içinde cag atladi.
Ama tabi editor dahil olmak uzere, olmuş yapılmış birseyi gene artistik isimle pazarlayip..
Hepimizi gene innove etti. :)
Inanilmaz innove oldum gene..
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s_mail 1 sa.
Phone 11 serisi ile adeta çağ atladı

aklıma vizontelede ki replik geldi.
ne bakımdan çağ atladı
:))
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drjacob 2 sa.
klasik apple
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Maxou 2 sa.
"deep fusion" nedir ya?
bu olayın zaten bir ismi var: "çoklu pozlama"
apple yine element uydurmaya devam ediyor.
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BenGiDeR 2 sa.
Malesef benim için büyük hayal kırıklığı oldu kamera. Yazılımla kurtarmaya çalışmışlar sadece ama 9 fotoğraf çekip bunları işleyerek 1 fotoğraf üretmek fikri ancak sabit kompozisyonlarda işe yarar. Bir tane fotoğraf gösterdiler adam koltukta sabit oturuyor, telefon tripod üzerinde mi elde mi çekildi belli değil. Bu teknikle hareketli bir ortam çekilebiliyorsa örneğin kalabalık bir meydanı, zıplayan bir çocuğu, sahnede bir dansçıyı vs çekip bu kadar ayrıntı alabileceksek alkışlarım ama sanmıyorum ki mümkün olsun. Asıl kamera başarımını bu koşullar altında göreceğiz.

9 kare çekip işlemek güzel fikir ama o 9 karede çekilen her tek fotoğraf rakiplerinin kalitesinde olacak mı olmayacak mı asıl önemli olan o.
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Orodruin 2 sa.
Herkes editör olursa başlıkta böyle olur. Çağ falan atlamıyor. İnsanlara sunabilecekleri ne yeni bir tasarım anlayışı var artık ne de argüman. Kamerayı da fırıncılara tasarlatmışlar.. Yıllarca Sony eleştirildi bu forumda yerden yere vuruldu. Alın Size gittikçe Sony gibi saçmalayan bir Apple. Huawei, Samsung gibi rakiplerinin artık gerisinde Apple. Sadece işletim sistemi ile de bi yere kadar.
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Shen 3 sa.
Apple'ın hangi çağda yaşadığına göre değişir.
Bizim yaşadığımız çağda mobil fotoğrafçılığa P30 Pro çağ atlattı.
Telefon elime geçer, test eder, dener, sonra yorumumu tekrar yazarım ama şu an için Apple'ın bu söyledikleri "kendi çalar kendi oynar"dan başka bir şey değil gibi geliyor.
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Hareket. 1 sa.
Ondan önce P20 Pro'da vardı.
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Godolphin 3 sa. smart1978
Nereden bilgi edindiniz hocam?
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smart1978 2 sa. Godolphin
120 Hz ifadem yanlis :( . Pardon ....
120 Hz ozelligi Ipad lerde en az 2 yildir devam etmektedir.
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