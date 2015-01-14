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Kaza nedeniyle LG OLED panel üretim tesisi üretime ara verdi

4 yıl
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Kaza nedeniyle LG OLED panel üretim tesisi üretime ara verdi

Geçtiğimiz günlerde LG'nin Güney Kore'deki OLED panel üretim tesisinde başlayan nitrojen gazı sızıntısı sonrasında iki çalışanın öldüğü, dört çalışanın da yaralandığı gündeme gelmişti. Ancak kaza firmayı biraz etkileyecek gibi duruyor. 

Güney Kore İşçi ve İşveren Bakanlığı kazanın detaylıca araştırılması için LG'den fabrikayı kapatmasını talep etti. Fabrika araştırma bitene kadar kapalı kalacak ve üretime de ara verecek. 

LG kapatma kararının satışlara bir etkisi olmayacağını düşünüyor. Zira halen stoklarda yeterince ürün var. Ancak CES 2015 fuarında ödül alan Art Slim OLED televizyon serisi gibi henüz piyasaya çıkacak olan ve yeni üretime başlayan televizyonlar bu karardan etkilenecek. Bu nedenle televizyonların piyasaya çıkış tarihinde gecikmeler yaşanacağı tahmin ediliyor. 

Elbette mağdurların durumu ve tesisin iş güvenliğinin sağlanması herşeyden önemli. Bu doğrultuda araştırmanın daha da uzaması ihtimali mevcut ve bu ihtimal LG'nin yeni ürünlerinde sıkıntıya girmesine neden olacaktır.  

http://www.reuters.com/article/2015/01/14/us-lg-display-oled-idUSKBN0KN05K20150114?feedType=RSS&feedName=technologyNews Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 4 yıl
keşke o insanlar ölmeseydi de ; O, oled bekleyenler ekransız kalaydı,
bu söylemin aksini sırf zibidilik olarak söyleyenin
anası, bobası, çoluğu, çocuğunun başına gelince anlar ne demek istediği mi !
insan olun lan
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JoeyBane 4 yıl
Gözümde Türkiye canlandı. Çok uzağa gitmemek gerek..
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Technotronic 4 yıl
Şu koreli kızlar gerçekten güzel oluyor.Normalde çekik gözlüleri pek sevmem ama koreli kızlar başka.
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V4LKyR 4 yıl
Nitrojen gazı öldürmez ki. Acaba boğularak mı öldüler?
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profecco 4 yıl
Bu olay Türkiye'de vestelde falan olsa salağın biri çıkar e nasıl olsa bir gün ölecekti alınyazısı, ölüm bunların fıtratında var gibi açıklamalar yapardı herhalde
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TickTok 4 yıl profecco
profecco
Bu olay Türkiye'de vestelde falan olsa salağın biri çıkar e nasıl olsa bir gün ölecekti alınyazısı, ölüm bunların fıtratında var gibi açıklamalar yapardı herhalde


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aycibin 4 yıl
bizde "bu işin fıtratında var" denir geçer.ne iş güvenliği
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by baykuş 4 yıl
Ölen insanları göz ardı edemeyiz ancak benim oled piyasasına farklı bir bakış açım var; samsung ile lg nin bu konuda önceden ürettikleri led stoklarını bitirmeden, oled leri piyasaya mümkün olduğu kadar geç yaygınlaştırmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Ortadaki piyasanın neredeyse tamamı bu firmalara ait ve istedikleri gibi yön veriyorlar.
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umut_baris 4 yıl
Türkiye'de olsa...

Bu konu çok su götürecek.

Kim ne derse desin, ihmalkarlığı savunan insan aynada bir kendi yüzüne baksın.
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Elefue 4 yıl
Adamlar LG yi kapatmışlar burda olsa kimsenin ruhu bile duymaz.
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CoreXXX 4 yıl
sanki lg amcasının oğlu ne biliyon çözüm bulacağını:)
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alemburda34 4 yıl CoreXXX
Adamlar en kısa zamanda bulmak için tüm imkanını kullanmaya çalışır. Düşün senin bir işyerin var ama güvenlikteki eksikler düzeltilene kadar iş yerin kapalı sen oraya gerekirse adamı sabahlatırsın yinede en kısa sürede yapmaya bakarsın. Kendinden pay biçip haberi yorumla
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alemburda34 4 yıl
Kısa zamanda bulunur. Lg zaten ne gerekiyorsa temin eder.
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byturkuaz 4 yıl
Allah rahmet eylesin.diyelim
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