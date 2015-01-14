Kaza nedeniyle LG OLED panel üretim tesisi üretime ara verdi





Geçtiğimiz günlerde LG'nin Güney Kore'deki OLED panel üretim tesisinde başlayan nitrojen gazı sızıntısı sonrasında iki çalışanın öldüğü, dört çalışanın da yaralandığı gündeme gelmişti. Ancak kaza firmayı biraz etkileyecek gibi duruyor.





Güney Kore İşçi ve İşveren Bakanlığı kazanın detaylıca araştırılması için LG'den fabrikayı kapatmasını talep etti. Fabrika araştırma bitene kadar kapalı kalacak ve üretime de ara verecek.





LG kapatma kararının satışlara bir etkisi olmayacağını düşünüyor. Zira halen stoklarda yeterince ürün var. Ancak CES 2015 fuarında ödül alan Art Slim OLED televizyon serisi gibi henüz piyasaya çıkacak olan ve yeni üretime başlayan televizyonlar bu karardan etkilenecek. Bu nedenle televizyonların piyasaya çıkış tarihinde gecikmeler yaşanacağı tahmin ediliyor.





Elbette mağdurların durumu ve tesisin iş güvenliğinin sağlanması herşeyden önemli. Bu doğrultuda araştırmanın daha da uzaması ihtimali mevcut ve bu ihtimal LG'nin yeni ürünlerinde sıkıntıya girmesine neden olacaktır.

http://www.reuters.com/article/2015/01/14/us-lg-display-oled-idUSKBN0KN05K20150114?feedType=RSS&feedName=technologyNews