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[Kazananlar belli oldu] GearBest, dördüncü yılını kutluyor: DH’ye özel çekiliş ve indirim kodları!

Çin’in önde gelen alışveriş sitelerinden GearBest, kuruluşunun dördüncü yılını kutluyor. Dördüncü yılına özel olarak 10 şanslı DonanımHaber üyesine çekiliş ile birbirinden güzel ürünler hediye ediyor.
1 yıl
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Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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[Kazananlar belli oldu] GearBest, dördüncü yılını kutluyor: DH’ye özel çekiliş ve indirim kodları!
Çekiliş sonuçları belli oldu!
GearBest tarafından yapılan çekiliş sonucunda kazananlar aşağıdadır. Kazanan arkadaşlara özel mesaj yolu ile ulaşılacak ve GearBest'e kayıtlı mail adresi istenecektir. 6 Nisan Cuma 16.00'ya kadar mail adresini iletmeyen üyelerin ödül hakkı düşecek ve yedek talihlilerle iletişime geçilecektir.

Çekilişi kazananlar:

Yedekler: 

1. yedek: trust88
2. yedek: Fatih
Çin’in önde gelen alışveriş sitelerinden GearBest, kuruluşunun 4. yılını kutluyor. Dördüncü yıla özel indirimler, bugün saat 12.00'de başlayacak ve 9 Nisan’da sona erecek.
Dördüncü yıl özel indirimleri üç aşamadan oluşuyor. 20-26 Mart arasındaki indirim dönemi, "Parti Geri Sayımı" olarak adlandırılıyor. Ana indirim öncesi ısınma indirimlerinin olduğu bu tarihlerde belirli ürünlerde indirime girecek. 26 Mart - 2 Nisan arasında ise ana indirimler yapılacak. Bu dönemde pek çok üründe ciddi indirimler yapılacak, çeşitli promosyonlar ve etkinlikler düzenlenecek. Ana indirimim döneminin ardından 2-9 Nisan tarihlerinde yine belirli ürünler indirimli fiyatta satılmaya devam edecek.
İndirim dönemi boyunca flaş indirimler yapılacak, "Çok satılan ürünler" indirime girecek, bazı ürünler sepete eklendiğinde ana ürünün fiyatını düşürecek ve bu sayfadaki slot oyununu ile şanslı kişiler hediye kazanacak.
GearBest'in 4. yılına özel indirimlere buradan, GearBest hakkında tüm bilgiye ve GearBest Türkiye yetkililerine buradaki forum konusundan ulaşabilirsiniz.

Çekiliş ile 10 şanslı kişiye hediye

GearBest, dördüncü yılında DonanımHaber ziyaretçilerine çekiliş ile 10 adet ürün veriyor. DonanımHaber takipçisi 10 şanslı üye; özenle seçilmiş aşağıdaki 10 ürünlerden birisine sahip olacak. 
Çekilişe katılmak için yapmanız gereken sadece iki şey var. Öncelikle bu haberi Facebook hesabınızda "Herkese Açık" bir şekilde paylaşmalı, paylaşımın ekran görüntüsünü ve linkini yorum olarak atmalısınız. Ardından bu haberin forumdaki konusununda "Öne çıkar" butonuna basmalısınız. Her katılımcının bir çekiliş hakkı var. Katılımlar 2 Nisan 23:59'da sona erecek. Kazananlar, GearBest Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından açıklanacak.

DonanımHaber'e özel indirim kuponları

Çekilişe ek olarak GearBest'de 5 adet üründe DonanımHaber'e özel indirim fırsatını kaçırmayın. İndirimli fiyattan satın almak istediğiniz ürünü sepete ekleyip, indirim kodunu sepetinizdeki ilgili alana girmeniz yeterli. İndirim kodları, sadece paylaştığımız linklerden yapılacak satın alımlarda geçerlidir. İndirim kodları sınırlı sayıdadır.
İndirimli fiyat: 95.99 dolar İndirim kodu: DHGB4TH3 

İndirimli fiyat: 20.99 dolar İndirim kodu: DHGB4TH5

İndirimli fiyat: 15.99 dolar İndirim kodu: DHGB4TH2

İndirimli fiyat: 32.99 dolar İndirim kodu: DHGB4TH1

İndirimli fiyat: 28.99 dolar İndirim kodu: DHGB4TH4

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Ömürcan 1 yıl en beğenilen
Yıl 2018 ve hala çekilişlerde facebook hesabı isteniyor. Mükemmel
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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SPaCeLoRD 1 yıl
başka ülkelere indirimleri saçan gb Türkiyeye üvey muamelesi yapmış. ürünler de kodlar da tırt.
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interwap 1 yıl
Bilmem ne marka diş fırçası 60TL. Daha ucuza Braun var.
1 Yanıt Yanıtla +37
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Amcui 1 yıl ABSOLUT.
Artık gearbest'ciyim
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kadirozgn 1 yıl Amcui
Aynen 😁😁😁😁
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ABSOLUT. 1 yıl
Kazanmışsın.
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dark1983 1 yıl
Saati benim kazandığıma dair mesaj atmıştınız.
Kazanan mı değişti yoksa yanlış mesaj mı attınız anlayamadım.
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sarkat 1 yıl dark1983
@Darkhorse1 ile karıştırmış olabilir belki
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kadirozgn 1 yıl
Epostayı gönderdim nasıl gelecek bu hediye onu bilmiyorum ilk defa kazandığım için 😁😁😁😁
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SPaCeLoRD 1 yıl
invencible ve said hamza dışında fake hesap yok gibi, gittikçe düzeliyor dh çekilişleri :)
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Johny Constantine 1 yıl
Aksiyon kamerası kazanmışım valla çok mutlu oldum. Gearbest'i son zamanlarda 2.plana atmıştım ama artık ilk bakacağım yer olacak
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sarkat 1 yıl Johny Constantine
Orijinalden alıntı: Johny Constantine
Aksiyon kamerası kazanmışım valla çok mutlu oldum. Gearbest'i son zamanlarda 2.plana atmıştım ama artık ilk bakacağım yer olacak


Bende şunu tr.gearbest.com/...
Bende çok sevindim

Acaba bu ürünler Türkiye'den mi yoksa Çin'den mi gelecek?
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kadirozgn 1 yıl Johny Constantine
Johny Constantine
Aksiyon kamerası kazanmışım valla çok mutlu oldum. Gearbest'i son zamanlarda 2.plana atmıştım ama artık ilk bakacağım yer olacak


Hayırlı olsun kardeşim bende çok sevindim çok güzel birşey kazandım
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Fatih 1 yıl
Ohoo 2. yedek nedir ya.
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kadirozgn 1 yıl
Teşekkürler çok mutlu ettiniz beni mai adresimi attım merak ettim bir şey sorcagım kamerayla kulaklık varmıştı onları kime verdiniz göremedim merak ettim
mail adresimi attım
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iPoint 1 yıl kadirozgn
IP kamerayı da ben kazanmışım. Gerçekten çok sevindim

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EMIR52 1 yıl
puanım silinmiş
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