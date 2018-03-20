[Kazananlar belli oldu] GearBest, dördüncü yılını kutluyor: DH’ye özel çekiliş ve indirim kodları!

Çekiliş sonuçları belli oldu!
GearBest tarafından yapılan çekiliş sonucunda kazananlar aşağıdadır. Kazanan arkadaşlara özel mesaj yolu ile ulaşılacak ve GearBest'e kayıtlı mail adresi istenecektir. 6 Nisan Cuma 16.00'ya kadar mail adresini iletmeyen üyelerin ödül hakkı düşecek ve yedek talihlilerle iletişime geçilecektir.
Çekilişi kazananlar:
- https://www.gearbest.com/wallets/pp_957681.html - Zıp.Zıp
- https://www.gearbest.com/speakers/pp_621648.html - Amcui
- https://www.gearbest.com/keyboards/pp_576165.html - Invencible
- https://www.gearbest.com/men-s-watches/pp_655842.html - Darkhorse1
- https://www.gearbest.com/headsets/pp_116087.html?wid=90 - sarkat
- https://www.gearbest.com/smart-watches/pp_1565940.html - said hamza
- https://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_426056.html?wid=4 - kadirozgn
- https://www.gearbest.com/ip-cameras/pp_978606.html - iPoint
- https://www.gearbest.com/action-cameras/pp_699124.html - Johny Constantine
- https://www.gearbest.com/tooth-care/pp_1337573.html - seikojuo
Yedekler:
1. yedek: trust88
2. yedek: Fatih
2. yedek: Fatih
Çin’in önde gelen alışveriş sitelerinden GearBest, kuruluşunun 4. yılını kutluyor. Dördüncü yıla özel indirimler, bugün saat 12.00'de başlayacak ve 9 Nisan’da sona erecek.
Dördüncü yıl özel indirimleri üç aşamadan oluşuyor. 20-26 Mart arasındaki indirim dönemi, "Parti Geri Sayımı" olarak adlandırılıyor. Ana indirim öncesi ısınma indirimlerinin olduğu bu tarihlerde belirli ürünlerde indirime girecek. 26 Mart - 2 Nisan arasında ise ana indirimler yapılacak. Bu dönemde pek çok üründe ciddi indirimler yapılacak, çeşitli promosyonlar ve etkinlikler düzenlenecek. Ana indirimim döneminin ardından 2-9 Nisan tarihlerinde yine belirli ürünler indirimli fiyatta satılmaya devam edecek.
İndirim dönemi boyunca flaş indirimler yapılacak, "Çok satılan ürünler" indirime girecek, bazı ürünler sepete eklendiğinde ana ürünün fiyatını düşürecek ve bu sayfadaki slot oyununu ile şanslı kişiler hediye kazanacak.
GearBest'in 4. yılına özel indirimlere buradan, GearBest hakkında tüm bilgiye ve GearBest Türkiye yetkililerine buradaki forum konusundan ulaşabilirsiniz.
Çekiliş ile 10 şanslı kişiye hediye
GearBest, dördüncü yılında DonanımHaber ziyaretçilerine çekiliş ile 10 adet ürün veriyor. DonanımHaber takipçisi 10 şanslı üye; özenle seçilmiş aşağıdaki 10 ürünlerden birisine sahip olacak.
Çekilişe katılmak için yapmanız gereken sadece iki şey var. Öncelikle bu haberi Facebook hesabınızda "Herkese Açık" bir şekilde paylaşmalı, paylaşımın ekran görüntüsünü ve linkini yorum olarak atmalısınız. Ardından bu haberin forumdaki konusununda "Öne çıkar" butonuna basmalısınız. Her katılımcının bir çekiliş hakkı var. Katılımlar 2 Nisan 23:59'da sona erecek. Kazananlar, GearBest Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından açıklanacak.
- Xiaomi Bluetooth hoparlör - Ürün Linki
- Xiaomi Mi TV box - Ürün Linki
- Motospeed CK888 mekanik klavye-fare seti - Ürün Linki
- NO.1 F6 akıllı saat - Ürün Linki
- Furibee 4K aksiyon kamerası - Ürün Linki
- Bluedio T2 Bluetooth kulaklık - Ürün Linki
- TEVISE erkek saat - Ürün Linki
- Aqara IP kamera - Ürün Linki
- Alfawise elektrikli diş fırçası - Ürün Linki
DonanımHaber'e özel indirim kuponları
Çekilişe ek olarak GearBest'de 5 adet üründe DonanımHaber'e özel indirim fırsatını kaçırmayın. İndirimli fiyattan satın almak istediğiniz ürünü sepete ekleyip, indirim kodunu sepetinizdeki ilgili alana girmeniz yeterli. İndirim kodları, sadece paylaştığımız linklerden yapılacak satın alımlarda geçerlidir. İndirim kodları sınırlı sayıdadır.
- Xiaomi Huami AMAZFIT akıllı saat - Ürün linki
- Meizu EP51 Bluetooth kulaklık - Ürün linki
- Xiaomi Yeelight akıllı LED ampul – Ürün linki
- Xiaomi EyeCare 2 masa lambası – Ürün linki
- Xiaomi mijia 1080P IP kamera - Ürün linki
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Kazanan mı değişti yoksa yanlış mesaj mı attınız anlayamadım.
Bende şunu tr.gearbest.com/...
Bende çok sevindim
Acaba bu ürünler Türkiye'den mi yoksa Çin'den mi gelecek?
Hayırlı olsun kardeşim bende çok sevindim çok güzel birşey kazandım
1 Misafir
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