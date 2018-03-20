[Kazananlar belli oldu] GearBest, dördüncü yılını kutluyor: DH’ye özel çekiliş ve indirim kodları!

Çekiliş sonuçları belli oldu!

GearBest tarafından yapılan çekiliş sonucunda kazananlar aşağıdadır. Kazanan arkadaşlara özel mesaj yolu ile ulaşılacak ve GearBest'e kayıtlı mail adresi istenecektir. 6 Nisan Cuma 16.00'ya kadar mail adresini iletmeyen üyelerin ödül hakkı düşecek ve yedek talihlilerle iletişime geçilecektir.

Çekilişi kazananlar:

https://www.gearbest.com/wallets/pp_957681.html - Zıp.Zıp

https://www.gearbest.com/speakers/pp_621648.html - Amcui

https://www.gearbest.com/keyboards/pp_576165.html - Invencible

https://www.gearbest.com/men-s-watches/pp_655842.html - Darkhorse1

https://www.gearbest.com/headsets/pp_116087.html?wid=90 - sarkat

https://www.gearbest.com/smart-watches/pp_1565940.html - said hamza

https://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_426056.html?wid=4 - kadirozgn

https://www.gearbest.com/ip-cameras/pp_978606.html - iPoint

https://www.gearbest.com/action-cameras/pp_699124.html - Johny Constantine

https://www.gearbest.com/tooth-care/pp_1337573.html - seikojuo

Yedekler:

1. yedek: trust88

2. yedek: Fatih

Çin’in önde gelen alışveriş sitelerinden GearBest, kuruluşunun 4. yılını kutluyor. Dördüncü yıla özel indirimler, bugün saat 12.00'de başlayacak ve 9 Nisan’da sona erecek.

Dördüncü yıl özel indirimleri üç aşamadan oluşuyor. 20-26 Mart arasındaki indirim dönemi, "Parti Geri Sayımı" olarak adlandırılıyor. Ana indirim öncesi ısınma indirimlerinin olduğu bu tarihlerde belirli ürünlerde indirime girecek. 26 Mart - 2 Nisan arasında ise ana indirimler yapılacak. Bu dönemde pek çok üründe ciddi indirimler yapılacak, çeşitli promosyonlar ve etkinlikler düzenlenecek. Ana indirimim döneminin ardından 2-9 Nisan tarihlerinde yine belirli ürünler indirimli fiyatta satılmaya devam edecek.

flaş indirimler yapılacak, "Çok satılan ürünler" indirime girecek, bazı ürünler sepete eklendiğinde ana ürünün fiyatını düşürecek ve hediye kazanacak. İndirim dönemi boyuncayapılacak, "" indirime girecek, bazı ürünler sepete eklendiğinde ana ürünün fiyatını düşürecek ve bu sayfadaki slot oyununu ile şanslı kişilerkazanacak.

GearBest'in 4. yılına özel indirimlere buradan , GearBest hakkında tüm bilgiye ve GearBest Türkiye yetkililerine buradaki forum konusundan ulaşabilirsiniz.

Çekiliş ile 10 şanslı kişiye hediye

GearBest, dördüncü yılında DonanımHaber ziyaretçilerine çekiliş ile 10 adet ürün veriyor. DonanımHaber takipçisi 10 şanslı üye; özenle seçilmiş aşağıdaki 10 ürünlerden birisine sahip olacak.

Çekilişe katılmak için yapmanız gereken sadece iki şey var. Öncelikle bu haberi Facebook hesabınızda "Herkese Açık" bir şekilde paylaşmalı, paylaşımın ekran görüntüsünü ve linkini yorum olarak atmalısınız. Ardından bu haberin forumdaki konusununda "Öne çıkar" butonuna basmalısınız. Her katılımcının bir çekiliş hakkı var. Katılımlar 2 Nisan 23:59'da sona erecek. Kazananlar, GearBest Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından açıklanacak.