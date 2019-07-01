Kedilerin eve ölü hayvan getirmesi yapay zeka ile önleniyor

Kedi kapısı kilitleniyor
Kedi kapısına kurulan bu sistemin temelinde Amazon’un DeepLens kamerası var. Kameradan alınan görüntüler özel olarak hazırlanan yapay zeka modeli içerisinde işleniyor. Üç farklı duruma odaklanan bu yapay zeka modeli, önce kamerada kedinin olup olmadığı tespit ediyor. Daha sonrasında eve girme veya çıkma durumu belirleniyor. Son olarak ise kedinin yanında ölü hayvan olup olmadığı kontrol ediliyor. Eğer yanında ölü bir hayvan ile geliyorsa kedi kapısı Arduino yardımıyla 15 dakikalığına kilitleniyor. Ayrıca kuşları korumaya çalışan “National Audubon Society” organizasyonuna da otomatik olarak bağış yapılıyor.
Sistemi beş haftadır kullandığını belirten Amazon mühendisi, kedisinin bu süre içinde 108 defa kapı dışarı kaldığı söyledi. Bunlardan yalnızca birinde sistem hatalı olarak kapıyı kilitlemiş. 23 binin üzerinde fotoğrafla eğitilen yapay zeka, işini neredeyse kusursuz yapıyor diyebiliriz.Ayrıca Bkz. "Toshiba ve WD NAND üretim tesislerinde elektrik kesintisi, verimlilik düştü"
Ben Hamm, yapay zekanın gündelik problemlere bulduğu çözümleri göstermek açısından eğlenceli bir projeyi hayata geçirmiş. Kendisinin sistemin işleyişini anlattığı konuşmasını aşağıdaki video üzerinden izleyebilirsiniz.
https://thenextweb.com/artificial-intelligence/2019/07/01/theres-now-an-ai-to-prevent-cats-from-bringing-dead-animals-into-your-house/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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