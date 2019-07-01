Kedilerin eve ölü hayvan getirmesi yapay zeka ile önleniyor

Evinde kedi besleyenler tarafından bilinen önemli bir sorun, Amazon mühendisi Ben Hamm’in de başına geliyor. Kedilerin sahipleri için hediye getirme alışkanlıkları başta iyi bir şey gibi gözüküyor. Ancak bu hediyelerin ölü hayvanlar olması önemli bir problem. Ben Hamm de yapay zeka yardımıyla kendi kedisinin eve ölü hayvan getirmesini engelleyen bir sistem geliştirdi.

Kedi kapısı kilitleniyor

Kedi kapısına kurulan bu sistemin temelinde Amazon’un DeepLens kamerası var. Kameradan alınan görüntüler özel olarak hazırlanan yapay zeka modeli içerisinde işleniyor. Üç farklı duruma odaklanan bu yapay zeka modeli, önce kamerada kedinin olup olmadığı tespit ediyor. Daha sonrasında eve girme veya çıkma durumu belirleniyor. Son olarak ise kedinin yanında ölü hayvan olup olmadığı kontrol ediliyor. Eğer yanında ölü bir hayvan ile geliyorsa kedi kapısı Arduino yardımıyla 15 dakikalığına kilitleniyor. Ayrıca kuşları korumaya çalışan “National Audubon Society” organizasyonuna da otomatik olarak bağış yapılıyor.

Sistemi beş haftadır kullandığını belirten Amazon mühendisi, kedisinin bu süre içinde 108 defa kapı dışarı kaldığı söyledi. Bunlardan yalnızca birinde sistem hatalı olarak kapıyı kilitlemiş. 23 binin üzerinde fotoğrafla eğitilen yapay zeka, işini neredeyse kusursuz yapıyor diyebiliriz.

Ayrıca Bkz.

"Toshiba ve WD NAND üretim tesislerinde elektrik kesintisi, verimlilik düştü"

Ben Hamm, yapay zekanın gündelik problemlere bulduğu çözümleri göstermek açısından eğlenceli bir projeyi hayata geçirmiş. Kendisinin sistemin işleyişini anlattığı konuşmasını aşağıdaki video üzerinden izleyebilirsiniz.

https://thenextweb.com/artificial-intelligence/2019/07/01/theres-now-an-ai-to-prevent-cats-from-bringing-dead-animals-into-your-house/