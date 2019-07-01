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Kedilerin eve ölü hayvan getirmesi yapay zeka ile önleniyor

Ben Hamm isimli Amazon mühendisi, kedisinin eve ölü hayvan getirmesini engellemek için yapay zeka geliştirdi. Yapay zeka, ölü hayvan tespit ettiği zaman kedi kapsını kilitliyor.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Kedilerin eve ölü hayvan getirmesi yapay zeka ile önleniyor
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Evinde kedi besleyenler tarafından bilinen önemli bir sorun, Amazon mühendisi Ben Hamm’in de başına geliyor. Kedilerin sahipleri için hediye getirme alışkanlıkları başta iyi bir şey gibi gözüküyor. Ancak bu hediyelerin ölü hayvanlar olması önemli bir problem. Ben Hamm de yapay zeka yardımıyla kendi kedisinin eve ölü hayvan getirmesini engelleyen bir sistem geliştirdi.

Kedi kapısı kilitleniyor

Kedi kapısına kurulan bu sistemin temelinde Amazon’un DeepLens kamerası var. Kameradan alınan görüntüler özel olarak hazırlanan yapay zeka modeli içerisinde işleniyor. Üç farklı duruma odaklanan bu yapay zeka modeli, önce kamerada kedinin olup olmadığı tespit ediyor. Daha sonrasında eve girme veya çıkma durumu belirleniyor. Son olarak ise kedinin yanında ölü hayvan olup olmadığı kontrol ediliyor. Eğer yanında ölü bir hayvan ile geliyorsa kedi kapısı Arduino yardımıyla 15 dakikalığına kilitleniyor. Ayrıca kuşları korumaya çalışan “National Audubon Society” organizasyonuna da otomatik olarak bağış yapılıyor.

Kedilerin eve ölü hayvan getirmesi yapay zeka ile önleniyor
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Sistemi beş haftadır kullandığını belirten Amazon mühendisi, kedisinin bu süre içinde 108 defa kapı dışarı kaldığı söyledi. Bunlardan yalnızca birinde sistem hatalı olarak kapıyı kilitlemiş. 23 binin üzerinde fotoğrafla eğitilen yapay zeka, işini neredeyse kusursuz yapıyor diyebiliriz.

Ayrıca Bkz. "Toshiba ve WD NAND üretim tesislerinde elektrik kesintisi, verimlilik düştü"

Ben Hamm, yapay zekanın gündelik problemlere bulduğu çözümleri göstermek açısından eğlenceli bir projeyi hayata geçirmiş. Kendisinin sistemin işleyişini anlattığı konuşmasını aşağıdaki video üzerinden izleyebilirsiniz.


https://thenextweb.com/artificial-intelligence/2019/07/01/theres-now-an-ai-to-prevent-cats-from-bringing-dead-animals-into-your-house/ Yorum Yaz
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al-ozaria 6 gün en beğenilen
Birgün aslanlarda evcileştirilirse, eve şöyle 60-70 kiloluk taze ceylan-geyik etiyle filan döner miydi acep?
Şu an 1 kilo kuzu et 40 lirayı geçti yani düşününce mantıklı hani
.
Birgün aslanlarda evcileştirilirse, eve şöyle 60-70 kiloluk taze ceylan-geyik etiyle filan döner miydi acep?Şu an 1 kilo kuzu et 40 lirayı geçti ya...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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incicibin 6 gün intel7mix
Kediler sahiplerini ödüllendirmek için böyle bir şey yapıyor tamamen içgüdüsel olarak. Saldırmalık bir durum yok anlayacağın üzere.
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DH Misafiri 5 gün
yapay zeka değil bunlar, makina öğrenmesi her şeye yapay zeka demeyi bırakın lütfen.
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smart1978 5 gün
Kediye kedi dilinde bir vahiy inmeli yoksa bu yeni duzenin ne hedeflendigini idrak edemeyecek :)) . Sonucta kendi yine bildigini yapacak :) .
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fuckulteli 5 gün
Karşı cins arkadaş getirirse de içeride uygun ortam yarasın. Kediye de faydası olsun.
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deoks 5 gün
Kediler de mi işsiz kaldı anlamadım.
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elmek6 6 gün
Sunumu izlemenizi tavsiye ederim, cok akici ve eglenceli.
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al-ozaria 6 gün en beğenilen
Birgün aslanlarda evcileştirilirse, eve şöyle 60-70 kiloluk taze ceylan-geyik etiyle filan döner miydi acep?
Şu an 1 kilo kuzu et 40 lirayı geçti yani düşününce mantıklı hani
.
1 Yanıt Yanıtla +9
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Serdar 5 gün al-ozaria
Acaba Arap şeyhleri de bu yüzden mi evcilleştiriyor bu yırtıcıları?
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Omisis046 6 gün
Ne saçma birşey la. Kedier çok tatlılar ve kendince sahibine hediye vermek istiyorlar. Kedi kapı dışarı bırakılır mı yahu?
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MonitörKertenkelesi 6 gün
Bence kapıya ölü hayvanla gelen kediyi tespit edip kafaya süpürgeyle de vurabilse yapay zeka işini daya iyi yapmış olur. Böylece artık kedi hayvanları da öldürmeyi bırakabilir belki de?
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intel7mix 6 gün
Evde beslenen hayvan neden kedi öldürsün. Fare öldüren hayvanı nasıl evde besliyorsunuz sizede saldırır bu.
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incicibin 6 gün intel7mix
Kediler sahiplerini ödüllendirmek için böyle bir şey yapıyor tamamen içgüdüsel olarak. Saldırmalık bir durum yok anlayacağın üzere.
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